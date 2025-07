Sergio Salvi (Delaporte): «En Canarias hay una energía distinta; más coherente con nuestra música»

El dúo ítalo-español Delaporte llega en concierto, este viernes 25 de julio, al Espacio Cultural Aguere de La Laguna dentro de la programación de la XXI edición de Encuentros en el Mar. El productor y teclista Sergio Salvi advierte de que, sus conciertos, "son una forma divertida de hacer deporte", por lo que prometen no dejar de bailar y hacer bailar al público.

¿Cómo se están planteando los conciertos de este verano?

Contamos con algunos temas que ya no podemos dejar de tocar pero en realidad nos centramos en las canciones de los últimos dos discos, Aquí y ahora y Déjate caer. De hecho, es que no hemos parado de girar desde que sacamos el primero de esos dos discos, lo hemos unido todo y se puede considerar que estamos haciendo una misma gira pero que hemos añadido nuevos temas. Además, tenemos la suerte de que todo sigue un mismo concepto, y casa muy bien.

De hecho, con las buenas noticias que les ha traído Aquí y ahora, con el que ganaron el premio a Mejor álbum de música electrónica de la Academia de la Música, seguro que el público va a poder escucharlo durante mucho tiempo.

La verdad es que sí. Para nosotros ese reconocimiento fue bastante inesperado. Fuimos a la gala porque queríamos ver a nuestros amigos, porque esas entregas de premios acaban siendo como las fiestas de instituto, y nos fuimos con ese premio. Fue genial.

¿Presentían que ese disco les iba a traer tan buenas noticias?

Personalmente, nunca me planteo eso. Reconozco que fue a esa gala y ni siquiera me acordaba de cuál era nuestra nominación. A pesar de ello, siempre es bonito recibir un reconocimiento. Pero el punto de competición no va con nosotros. Además, creo que el premio a Mejor álbum de música electrónica es algo totalmente subjetivo. Esto no es como el deporte, no hay parámetros para afirmar rotundamente que alguien ha ganado.

Pero es cierto que la respuesta del público siempre que sacan nueva música es increíble, ¿no?

Sí, eso es verdad.

«Para nosotros, componer es como escribir un diario; es un momento de introspección»

Como decía, en esta gira incluyen temas de su último trabajo, Déjate caer, con el que han querido enviar un mensaje que va más allá de la música, animando al público a que se libere de sus presiones.

Sí, en realidad es más un recordatorio para nosotros mismos. Esa es la manera en la que escribimos nuestras canciones, y luego, quien lo escuche y se sienta identificado, pues maravilloso. Pero no pensamos en la atención final de la persona que lo va a escuchar. Para nosotros, componer es como escribir en un diario. Se trata de un momento de introspección en el que se acaban plasmando las muchas cosas que hablamos Sandra y yo.

Se trata de momentos importantes para ustedes. ¿El directo lo disfrutan luego por igual?

Sí. Cuando estamos componiendo lo mejor es no pensar en la gente que lo va a poder escuchar. Pero el directo es lo opuesto: el público es lo principal. Nuestra mentalidad siempre ha sido parecida a la de un DJ. Nos gusta leer al público y ver de qué manera lo podemos llevar hacia un lugar u otro.

El público canario en concreto ha tenido la suerte de verles ya en algunas ocasiones. ¿Qué recuerdan de sus actuaciones en las Islas?

Sí, de hecho estoy en Lanzarote porque el año que viene me vengo a vivir aquí. Me lo comencé a plantear cuando el año pasado actué en Tenerife y sentí que estaba tocando para gente diferente. En ese concierto, tocamos muy pronto, y eso para nosotros es muy raro pero, por otro lado, nos dio la oportunidad de irnos luego a ver el atardecer a la playa, darnos un baño y cenar en un restaurante. Ese día pensé: yo quiero vivir aquí. En Canarias hay una energía completamente distinta, se siente mucho más presente el momento y todo eso es muy coherente con el discurso que tenemos musicalmente. Hay mucho más de Aquí y ahora en Canarias que en una gran capital.

¿Cree que esa mudanza se verá reflejada en la música futura de Delaporte?

Por supuesto, no es solo lo que se vive en cada momento, sino el ambiente en el que se hace. De hecho, creo que nunca hemos compuesto en Madrid. Siempre nos hemos ido a componer fuera, la mayoría de las veces en el norte de España, en lugares como Cantabria y, si no, en la Sierra de Madrid. En la ciudad hay una energía que, por lo menos a nosotros, nos impide componer.

Delaporte durante un concierto. / Víctor Moreno

Llegan a Tenerife para un concierto en solitario pero el verano es, sobre todo, tiempo de festivales. ¿Cambia mucho la propuesta de Delaporte de una cita a otra?

No mucho, lo que cambia principalmente es el tiempo que nos dan para actuar. En los festivales muchas veces nos dan un tiempo muy limitado y entonces no hay manera de poder presentar mucha música nueva porque nos tenemos que centrar en los temas más conocidos. Pero lo importante es que lo hacemos todo con las mismas ganas siempre.