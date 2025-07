Inti, uno de los máximos exponentes del arte urbano mundial, muestra su talento en Los Silos

Inti, muralista chileno de referencia internacional, dejará su impronta artística en la decimoctava edición del Festival Boreal, que se celebrará en Los Silos del 17 al 21 de septiembre. El festival musical siempre se ha caracterizado por ir más allá de la música dentro de sus actividades y este año se adentrará en el muralismo de gran formato, las artes plásticas y las artes escénicas contemporáneas.

En este caso, el muralista chileno estará pintando un espacio público en Los Silos durante la semana del festival, dejando su huella artística, como ya han hecho otros participantes en varios espacios de Los Silos y de otros municipios que han formado parte del Festival Boreal, como Buenavista del Norte.

Así, a través del muralismo y de diferentes exposiciones, este evento ha aportado mucho más que música a Los Silos.

El arte mural del genio mundial

Inti Castro comenzó su obra en 1996 en las calles de Valparaíso (Chile). Actualmente, se ha consolidado como referente del muralismo latinoamericano y sus murales se pueden ver en los cinco continentes.

Influenciado por las culturas precolombinas americanas, el grafiti y el muralismo social de los años 70, sus composiciones se basan en el sincretismo religioso, el fenómeno que une diferentes culturas en una sola, por fuerza o absorción, como ocurrió en la América precolombina con la imposición de la religión católica durante la conquista.

Uno de los murales realizados por Inti. / E. D.

En el sincretismo encontró la excusa para jugar con el imaginario occidental, difuminando sus límites y mezclándolo con la cotidianidad del tercer mundo, en un intento por santificar lo común y lo pagano, y viceversa. En este mundo imaginario lleno de iconografías prestadas y dioses paganos, Inti juega con la diversidad cultural, sus contradicciones y sinsentidos.

18 años dan para mucho arte

A las propuestas de mural y de laboratorio de creación, Festival Boreal 2025 suma la exposición grupal ‘18 años de arte en Boreal. Una colectiva retrospectiva y multidisciplinar’. De esta manera, Boreal hace un repaso por las obras de arte que han conformado las diferentes muestras plásticas, instalaciones y creaciones en las casi dos décadas de festival. Será una cuidada selección de obras a cargo de su director artístico, Javier Jiménez.

Este group show está conformado por obras creadas en exclusiva para Festival Boreal por 30 artistas de hasta 20 países. Una colección multidisciplinar que reúne obras de arte que fueron parte de muestras colectivas en estos años, de exposiciones como ‘This is Not a Zoo’, ‘Art on Skateboard’, ‘20/30’, ‘Nosotras, latinoamericanas’, o de solo shows, instalaciones y pinturas creadas durante las distintas ediciones del festival.Entre los artistas de esta exposición se encuentran referentes a nivel mundial como Saner, Pixel Pancho, Faith XLVII, Isaac Cordal, Jade Rivera o Fintan Magee; genios transgresores y activistas como Bordalo II o Sam3; propuestas innovadoras como las de Add Fuel, Aheneah o Laurence Vallières; y artistas de Canarias como Lía Ateca o Mireia Tramunt.

Esta muestra expositiva tiene entrada libre y se podrá ver en la sala Pérez Enríquez del antiguo convento de San Sebastián de Los Silos. Estará disponible del 15 al 28 de septiembre.

Artes escénicas contemporáneas

Además, el festival sigue fortaleciendo su alianza con LAV Canarias (Laboratorio de Artes Vivas y Ciudadanía de Canarias), una plataforma dedicada al impulso y la protección de las artes vivas desde las Islas. Un proyecto estable dedicado a la creación, investigación, producción, mediación, exhibición y desarrollo de prácticas y políticas culturales en torno a las artes escénicas contemporáneas y su relación directa y activa con la ciudadanía. Festival Boreal y LAV-C son contextos que, desde sus distintas formas de hacer, hacen una apuesta firme y continuada para el apoyo de las artes vivas y su estrecha relación con la ciudadanía y el territorio. Este es el caso de esta décimoctava edición donde la alianza entre ambos entes culturales dará lugar a una residencia artística durante el festival y el estreno de ‘LODO’ con Ninf.A y Élida Dorta.

‘LODO’ explora los límites de la comunicación y la identidad en un presente de dos divas que no deja margen a lo preestablecido. Entre telas brillantes, croché, texto hablado y cantado, golpes y música, gestos y cuidados, estas dos artistas dialogan con cuerpo y voz.

Noticias relacionadas El XVIII Festival Boreal llega a Los Silos entre el 16 y el 20 de septiembre

Las entradas para disfrutar de los conciertos de uno de los festivales de referencia en España están a la venta en www.festivalboreal.org.