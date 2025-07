Así ha sido el Tenerife Cook Music Fest 2025: Del "no se oye" al "buena gestión"

Cuando te gastas 80 euros para ir a uno de los mejores festivales del verano esperas tener una experiencia inolvidable, lo que le ha ocurrido a este grupo de amigas, pero para mal. Los asistentes al Tenerife Cook Music Fest 2025 recordarán para siempre la nefasta organización y los fallos técnicos que se vivieron durante los conciertos en los que actuaron cantantes internacionales como Jennifer López, Juan Magán o Gloria Estefan, entre otros. Sin embargo, conforme avanzaban las jornadas, los errores se solucionarion para que todos los fans pudieran cantar los temas más conocidos de sus artistas favoritos.

Cook Music Fest: Gloria Estefan y Olga Tañón / Andrés Gutiérrez

La edición 2025 del Tenerife Cook Music Fest, celebrada este fin de semana en el Recinto Portuario de Santa Cruz de Tenerife, ha dejado un sabor amargo entre muchos asistentes. Aunque el cartel de artistas generó grandes expectativas, los problemas técnicos durante el evento provocaron una avalancha de críticas en redes sociales, especialmente en TikTok, donde vídeos de asistentes denunciando la mala organización se han vuelto virales.

Los fans muestran su descontento

Una de estas críticas fue la de Ylenia Vega (@yleniavegamartn), quien publicó un vídeo resumen de su experiencia con una contundente descripción: "El peor festival de Canarias, pantallas rotas y artistas mudos. Una pena porque el cartel prometía. La próxima, ahórrense los 80 €. No vale la pena ni el desplazamiento".

En la grabación, Ylenia muestra imágenes del escenario principal, donde, según comenta, las pantallas no funcionaban correctamente y los problemas de sonido eran constantes. La propia joven repite en varias ocasiones frases como: "No se escucha y no se ve", y directamente califican el festival de "basura".

Todo cambió a partir del segundo día

Las opiniones de quienes asistieron durante los primeros días contrastan con las de aquellos que acudieron a partir del fin de semana, ya que la organización logró corregir los problemas de sonido, permitiendo que todo se escuchara perfectamente.

Miles de jóvenes celebraban que por fin, los altavoces hacían su función, emitir las potentes voces de los cantantes que llenaron de glamour el puerto de Tenerife. Los asistentes no solo disfrutaron de la calidad de la música, sino también de una experiencia única en un entorno muy bonito, al lado del mar con todas las comodidades.

El puerto se transformó en el epicentro cultural de Canarias por unos días, donde los ritmos latinos y las potentes voces fueron la melodía perfecta para un cierre apoteósico del Cook Music Fest 2025.

Las quejas centradas en la falta de visibilidad, la mala calidad del audio y la desorganización general, pasaron al asombro y la fascinación por lo que sucedió sobre el escenario del festival.

El precio del abono rondaba los 90 euros, y el festival prometía una combinación de música, gastronomía y ocio, con artistas nacionales e internacionales. Sin embargo, a pesar de los errores iniciales, el resultado final sí fue lo que se prometía en la promoción del evento.

María Pisaca

Hasta el momento, la organización del Tenerife Cook Music Fest no ha emitido un comunicado oficial respondiendo a las quejas. Mientras tanto, las críticas siguen creciendo en redes sociales.

Un cartel de estrellas sin brillo por los fallos técnicos

El Tenerife Cook Music Fest 2025 contaba con dos grandes cantantes como son Jennifer Lopez y Gloria Estefan que encabezaron un cartel que incluía a artistas muy conocidos como: Juan Magán, Justin Quiles o Sebastián Yatra, entre otros. La combinación de géneros pretendía atraer a un público variado y consolidar el festival como uno de los referentes musicales del verano en Canarias.