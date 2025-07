Fabio Isola: una carrera desde Canarias y para público isleño

La Fundación SGAE es consciente de la importancia que tiene para los artistas emergentes entrar en contacto cuanto antes con la industria y con promotores para poder desarrollar su carrera. Es por eso que acaba de celebrar la segunda edición de su Muestra de música urbana para programadores internacionales, UrbanEñe, que se celebró a comienzos de julio dentro de la programación del Granca Live Fest. Averzzo, Fabio Isola, Maria Moss y Thaïs Morell fueron los seleccionados para esta nueva edición y tuvieron la oportunidad de actuar en formato showcase ante el público general, entre los que había programadores procedentes de una decena de festivales especializados en música urbana de toda Latinoamérica.

Fabio Isola fue el único canario seleccionado entre los 146 proyectos presentados. Este tinerfeño de 22 años, ha participado en programadas de talentos como La Voz Kids y sus influencias, Michael Jackson, Bruno Mars o The Weeknd, han quedado claras en su primer EP, Moonwalk, con el que cautivó en 2023 a Los 40 Principales Canarias ganando el premio de Artista revelación. Aún guarda la emoción por haber podido participar en la última edición de UrbanEñe. Considera esta experiencia «una pasada» porque, junto a sus compañeros, se sintió muy arropado para poder dar un paso adelante en su carrera musical. «Es una experiencia que nos alimenta totalmente, no solo como artistas, también como personas», dice.

Elegido entre muchos

Fue seleccionado entre 146 aspirantes y esta iniciativa llamó su atención porque permite darse a conocer ante el público y los profesionales del sector. «Fue una iniciativa increíble», que le permitió, además de recibir «el calorcito» del público al que tanto quiere, contactar con organizadores de diversos festivales en los que le haría mucha ilusión poder actuar en el futuro. «También conocimos a otros artistas e incluso a técnicos que nos dan a conocer también su trabajo, que es tan importante para nosotros» dice.

El amor que le profesa a la música fue uno de los motivos por los que su candidatura fue elegida para participar en la iniciativa de la Fundación SGAE. «Ofrecemos una música diferente, y lo hacemos con carisma», reflexiona. «Cuando me subo al escenario, quiero demostrar el amor que siento por lo que canto», expresa el joven quien afirma que «la música es una forma de transmitir sentimientos a través de la voz». Contar historias a través de sus canciones y que el público pueda sentirse identificado son los objetivos de Isola, a quien le encanta sentir cerca al público. «Lo que más me gusta de esta profesión es poder conocer a gente nueva y escribir historias de personas que me inspiren».

Así, el joven compone sus propias canciones y para ello está atento a todo lo que sucede a su alrededor: «Además de mostrar todo lo que llevo dentro, también me inspiro en las historias de otros y que se parecen a la mía».

'Moonwalk'

Moonwalk es el primer EP que publicó y gracias al que se hizo con el premio a Artista revelación de Los 40 Principales Canarias. Durante el pasado año también sacó nueva música, además, tiene preparado un nuevo álbum que verá la luz en octubre. Michael Jackson o The Weeknd son algunas de las influencias del tinerfeño, quien ha centrado su vida en la música. «Estoy muy emocionado por poder seguir mostrando todo lo que tengo dentro y por eso tengo tantas ganas de lanzar mi nuevo disco», afirma el artista, quien tiene claro que «la ilusión por esta profesión jamás va a desaparecer».

Experiencia televisiva

En 2018 participó en La Voz Kids, cuando pudo actuar junto a Melendi. «Se cumplió uno de mis sueños», afirma el joven, quien también se presentó a los castings para participar en la nueva edición de Operación Triunfo. A pesar de que no fue seleccionado, agradece haber formado parte de la experiencia «que me permitió entrar en contacto con nuevos compañeros». «Nunca voy a decir que no a un talent show», sentencia el joven quien celebra la existencia de iniciativas como estas que «apoyan el talento de la gente».

Fabio Isola durante su participación en UrbanEñe. / Orive

Fabio Isola desarrolla su carrera desde Canarias. Afirma que el éxito logrado por paisanos como Maikel Delacalle lo anima a hacer su música desde su isla natal: «Es una persona a la que admiro mucho y veo todo lo que ha logrado con colaboraciones como la de La Pantera y me anima a seguir adelante porque ellos han abierto las puertas de Canarias al mundo».

En este sentido, afirma que está muy agradecido a todos aquellos artistas que han existido antes que él y han ayudado a hacer mundialmente conocida la música que se hace desde el Archipiélago. «Me voy inspirando en todos esos caminos y me sirven para dar forma al mío propio dentro de una industria en la que no es sencillo despegar», reflexiona.