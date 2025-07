Santa Cruz de Tenerife brilló anoche gracias a Jennifer López, quien regaló una velada inolvidable a los isleños. La cantante estadounidense ofreció su primer concierto en Tenerife durante la primera jornada del Cook Music Fest y ante una explanada del Puerto abarrotada de fieles seguidores. Una noche más comenzó a sonar pasadas las diez y media de la noche con una Jennifer López vestida con su habitual body de lentejuelas. Nadie pudo evitar posar su mirada en la diva del Bronx ya que eligió brillos, purpurina y el color blanco para su primera actuación en la Isla, en la que también se escuchó On the floor.

Santa Cruz de Tenerife viajó de nuevo al Carnaval con este primer tema. «Tenerife, ¿me puedes salvar hoy?», fueron las primeras palabras de la neoyorquina entre canción y canción, quien animó al público también en español: «¡Vamos las manos arriba! ¿Cómo nos va?».

«A bailar, a cantar, a brincar, vamos a pasarlo increíble esta noche», animó la cantante y actriz, quien prometió al público tinerfeño «la mejor noche de nuestras vidas». Como no podía ser de otra manera, bailó y movió su trasero, tal y como ella misma cantó sobre el escenario.

Tenerife le pide ‘una noche más’ a JLo

«¡Qué ilusión! ¡Me encanta!», se escuchó entre el público entre el primero de los cambios de vestuario que hizo la también actriz, quien no escatimó en recursos para esta participación en el Cook Music Fest. Se atrevió incluso con el We will rock you de Queen mientras sonaban los acordes de Jenny from the Block.

López llegó a Tenerife con su gira Up all night, con la que ha actuado durante los últimos días en diferentes ciudades españolas. En la Isla aterrizó en la tarde del jueves en mitad de una gran expectación que se vio traducida ayer en la gran afluencia de público a su concierto.

Con el cartel de entradas agotadas, el primer día de festival arrancó pasadas las cinco de la tarde, cuando los primeros afortunados accedieron al recinto de conciertos en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife. El festival ha dado forma a todo un parque de atracciones, en el que no solo se puede disfrutar de la mejor música durante este fin de semana, sino que además el público –unas 20.000 personas cada día– podrá comer gracias a una amplia oferta gastronómica, descansar en diferentes zonas habilitadas para tal fin y pasarlo en grande con atracciones como una noria o toros mecánicos.

A las nueve de la noche saltó al escenario uno de los artistas que más expectación ha despertado en esta edición, el colombiano Beéle. Ante la dificultad de verlo directamente sobre el escenario, el público no dudó en sacar sus móviles y grabar la retransmisión del concierto en las decenas de pantallas que se ubican a lo largo de todo el recinto. «Es un honor estar en Tenerife este año», declaró el de Barranquilla entre canción y canción, lo que hizo que el público le ofreciera una fuerte ovación antes de que comenzaran a sonar los acordes de algunos de sus grandes éxitos, como No tiene sentido o Vagabundo.

Tenerife le pide ‘una noche más’ a JLo

«Esta noche, Tenerife, imagínate a tú y yo, a yo y tú». De esta forma tan elocuente presentó el artista su tema junto a Quevedo y otros artistas del momento, Imagina tú y yo. En ese momento, el público empezó a corear la canción del paisano mientras caía la noche en la capital chicharrera.

«Hay veces que la música habla por uno», expresó el cantante entre tema y tema. «¿Quien todavía cree en el amor? Pues yo no, yo creía antes», reconoció el colombiano sentado en un sillón sobre el escenario que ayer recibió a cantantes de la talla de Justin Quiles o Juan Magán.

Así, durante esta primera jornada se pudo disfrutar de algunas de las grandes canciones del verano, como Mi refe, durante la que se oyeron más los coros del público que al propio cantante. También sonó La plena, durante la cual el público le hizo llegar una bandera de Puerto Rico que el cantante lució orgulloso durante su actuación.

Cook Music Fest también deja espacio para el talento local. El DJ Renzzo El Selector o el cantante Neo Pinto ocuparon un lugar destacado. De hecho, el intérprete tinerfeño se enfrentó a la difícil tarea de actuar tras los principales nombres internacionales de la noche. «Que viene la Jenni», se oía entre el público entre artista y artista.

Concierto Jennifer López / María Pisaca

La participación de estos rostros internacionales supone para muchos de ellos unas pequeñas vacaciones en su ajetreada agenda. Así, el estadounidense Justin Quiles se dejó ver el jueves en la costa norte de Tenerife, donde disfrutó de un mágico atardecer. La neoyorquina Jennifer López también disfrutó de las escasas horas que pasa en Tenerife, donde se hospeda en el Hotel Botánico de Puerto de la Cruz.

Cook Music Fest se ha convertido en una cita ineludible para los amantes de la música de baile. Así, a los asistentes se les hacía pequeño el espacio para poder bailar y poner a prueba sus mejores pasos. El festival también recibe a público de todas las edades, desde familias enteras con niños que portaron pancartas para sus cantantes favoritos, a grupos de amigos que empezaron de esta forma tan agradable un fin de semana de caluroso verano.

Más que baile

La capital se vistió de festival y los asistentes sacaron sus mejores galas para la ocasión: botas camperas, lentejuelas y todo tipo de prendas frescas para disfrutar de la música en medio de una intensa jornada de calor. Tampoco faltaron los sombreros y la purpurina. Aunque el complemento más repetido fue, cómo no, el del móvil en alto para grabar los mejores momentos.

Almudena Cruz

El éxito de la convocatoria musical del Cook Music Fest fue tal que, desde mitad del enorme recinto cedido por la autoridad portuaria, ya era prácticamente imposible caminar. El objetivo: conseguir la mejor de las ubicaciones para disfrutar de la tarde de música. De hecho, y para garantizarse una mejor vista hacia el escenario y una cierta comodidad, muchos de los asistentes optaron por hacer el esfuerzo de pagar un poco más para ver a sus ídolos desde las zonas VIP. Por su parte, la zona front stage, que habitualmente suele estar más vacía porque también cuesta más, estaba ayer completamente abarrotada.