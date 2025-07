Gonzalo Ortega, escritor: «Habrá algo, algún día, que las máquinas no puedan inventar»

Gonzalo Ortega Ojeda, presidente de la Academia Canaria de la Lengua y destacado escritor y filólogo nacido en Teror, Gran Canaria, lleva décadas explorando en su obra la riqueza del mundo rural canario y la tradición cultural de las Islas. Autor de relatos como La tejedora de sueños rotos y El patio de las flores, Ortega combina su profundo conocimiento del dialecto y las costumbres isleñas con una mirada crítica y afectuosa hacia un mundo que se desvanece. Con un estilo que reivindica el lenguaje local y las vivencias ancestrales, busca no solo entretener al lector, sino también preservar la identidad canaria.

El título de tu libro La tejedora de sueños rotos es muy evocador. ¿Qué representa esa figura femenina en el universo del libro? ¿Cómo surgió la idea?

El libro está compuesto por doce relatos, todos ambientados en un pueblo imaginario llamado Los Escaramujos. Curiosamente, es un topónimo real, una zona muy concreta de Teror. Pero para mí, usar topónimos reales en una obra literaria no siempre es lo más adecuado; prefiero crear un lugar que funcione como un símbolo o una mitología propia. Este recurso lo han usado muchos escritores a lo largo de la historia, como García Márquez con Macondo o Juan Rulfo con La Comala, por ejemplo. El relato que cierra la colección, que lleva el título del libro, está basado en una historia real que alguien me contó. Pero como escritor, no hago una crónica literal: amplío, exagero, cambio nombres, y enriquezco el relato con detalles, con observaciones que no forman parte de la anécdota original, pero que ayudan a darle verosimilitud.

Tengo 70 años y una vida dedicada a la lingüística y a la literatura canaria. Gracias a eso conozco bien la cultura tradicional de estas Islas. Todo ese bagaje influye a la hora de escribir, porque más allá de la historia que me contaron, trato de que el cuento sea creíble, verosímil.

'La tejedora de sueños rotos y otras narraciones', libro del escritor Gonzalo Ortega. / LP / DLP

¿Cuáles son los temas que más le interesaba explorar en los cuentos?

Los temas son variados, pero suelo partir de anécdotas que me cuentan personas mayores, historias del pasado que reflejan la cultura tradicional de los pueblos: la agricultura, la ganadería, y las costumbres como bodas, bautizos y duelos. Muchas de estas historias llegan deformadas, pero eso las hace más interesantes desde el punto de vista literario. Mi intención es que el lenguaje esté en sintonía con la época que describo, por eso uso expresiones y refranes antiguos, muy presentes en la forma de hablar en los campos. Esa cultura popular ligada al ciclo agrícola y al tiempo ha ido desapareciendo con la modernización y la mecanización de la agricultura, junto con muchas de sus tradiciones y formas de vida.

Usted es presidente de la Academia Canaria de la Lengua. ¿Cómo influye su conocimiento del lenguaje y la identidad insular en su estilo narrativo? ¿Además del refranero, qué otros factores considera importantes?

Mi conocimiento profesional del español, especialmente del dialecto canario, influye mucho en la narración, aunque no sé si siempre se nota. Me ayuda a manejar no solo el léxico y las expresiones, sino también aspectos gramaticales y fonéticos propios del español que se habla aquí. He escrito varias colecciones de cuentos, una novela y un libro de aforismos y greguerías, pero no me considero un escritor profesional, sino alguien que escribe por vocación y con un enfoque particular, casi marginal. En mis textos suelo usar vocabulario canario que a veces ya no se escucha mucho, y eso hace que la obra tenga un sabor local muy marcado. Creo que ninguna palabra es exactamente igual a otra; cada término tiene su propio matiz y estilo. Por ejemplo, no es lo mismo decir «bigote» que «mostacho», o «guagua» que «autobús». Cada palabra lleva consigo una aureola semántica y estilística que el escritor debe saber colocar en el contexto adecuado. Ese es uno de los grandes retos: elegir la palabra precisa sin caer en un lenguaje arcaico que resulte artificial, pero tampoco banalizarlo demasiado. Las palabras están ahí para usarse donde encajan mejor, y para un escritor, emplearlas con esa precisión es complicado pero fundamental.

El Patio de las Flores es una obra curiosa y bonita, especialmente porque se divide en varias componentes interesantes: el discurso de la lugareña y la escucha atenta del escritor. ¿Cuál diría que es el tono dominante de la novela?

En El Patio las Flores hay un juego muy interesante entre dos voces: la de la lugareña, que habla sola en el patio mientras atiende a sus flores, y la del escritor que la escucha y va tomando notas. Esa parte del escritor, que es una persona urbana y culta, contrasta claramente con el lenguaje sencillo y natural de la mujer de campo, que tiene estudios básicos. Algunas personas me han dicho que prescindirían de la parte del escritor, pensando que la novela se sostiene solo con los monólogos de la protagonista. Pero mi intención fue justamente mostrar ese contraste entre el habla culta, a veces un poco artificiosa, y el habla popular, espontánea y fresca. Para el hablante popular, normalmente no importa cómo lo perciban; simplemente habla con naturalidad. La novela tiene solo dos personajes principales: el escritor que se retira a una casa rural para terminar una novela, y la lugareña cuyo soliloquio le resulta tan fascinante que abandona su trabajo para apuntar todo lo que escucha. Hay cierto paralelismo con Cinco Horas con Mario de Miguel Delibes, que me inspiró la idea de una protagonista que habla a solas tras la muerte de su marido. Pero más allá de esa inspiración, El Patio de las Flores es una obra original, ambientada en un entorno rural y con un enfoque diferente, sobre todo por la interacción entre el escritor y la lugareña. Es normal que en la literatura existan semejanzas entre obras, pero aquí se trata de una creación propia con su voz y su particularidad.

Portada de 'El patio de las flores', del escritor Gonzalo Ortega. / LP / DLP

Lo que nace de la creatividad propia siempre es auténtico, aunque haya similitudes porque, en cierto modo, está todo inventado. ¿Cómo ve ese tema en la literatura?

No existe ningún escritor que pueda decir que su novela es completamente original en todos sus aspectos, porque hay tantas obras escritas que siempre habrá algún parecido, alguna influencia, aunque sea inconsciente. Muchas veces reproducimos estructuras o esquemas que hemos absorbido sin darnos cuenta. Además, nadie escribe desde la pura imaginación sin anclarse en la realidad. Aunque recreemos la realidad de forma creativa, todos tenemos una biografía, un entorno, una cultura que inevitablemente influyen en lo que escribimos. Esa experiencia personal y ese contexto marcan el texto final y el narrador que somos.

Ha escrito cuentos, aforismos, novelas cortas… ¿Qué género le parece más desafiante o gratificante?

Dicen que escribir un buen cuento es tan difícil como escribir un buen poema o una buena novela. En mi caso, por mi trabajo, no he tenido mucho tiempo para novelas largas, que requieren mucha documentación y dedicación. Ahora que estoy jubilado quizás cambie. Me siento muy cómodo con el cuento porque puedo partir de una anécdota, hacerla mía y recrearla literariamente. Hay cuentos que salen rápido, en un par de días, y otros que llevan más tiempo, pero nunca como una novela, que es una historia más larga y exige más tiempo. No me comparo con grandes cuentistas como Rulfo, Cortázar o Borges, pero dentro de mis limitaciones el cuento es el género en el que más cómodo me siento.

El escritor y presidente de la Academina Canaria de la Lengua, Gonzalo Ortega. / LP / DLP

¿Qué busca provocar en el lector con sus obras? ¿Reflexión, nostalgia, una sonrisa?

Principalmente, recrear un mundo tradicional que está desapareciendo, especialmente el rural, que suele verse desde la ciudad como atrasado, pero que para mí es muy rico en vivencias y enseñanzas, sobre todo por la conexión con la naturaleza. Quiero reivindicar ese mundo y, sobre todo, que el lector disfrute y se entretenga. Si alguien termina con ganas de seguir leyendo, ya me doy por satisfecho. También sé que la proyección de muchos escritores canarios es limitada por la distribución, y creo que el futuro de la literatura será digital, lo que facilitará que más obras se conozcan y se valoren mejor.

Con el formato digital y la inteligencia artificial, ¿no cree que hay un peligro sobre qué es realmente creación propia?

Sí, es un reto enorme que aún no sabemos cómo se resolverá. Ya hay obras literarias hechas con inteligencia artificial que podrían superar a las de escritores humanos en ciertos aspectos, pero no está claro en cuáles. Creo que habrá algo que, algún día, las máquinas no puedan inventar; esa parte esencial de la humanidad que solo nosotros poseemos. Aunque la inteligencia artificial imita cada vez mejor lo humano, tal vez esto sea más un deseo de conservar nuestra esencia que una realidad garantizada. Además, existe un problema económico serio: si la inteligencia artificial se usa sin control, podría eliminar muchas profesiones y actividades. Por eso, pienso que los gobiernos deberían poner límites para evitar un desmadre universal. Esto empezó con herramientas como El Rincón del Vago y ahora llegamos a la inteligencia artificial en pocos años. Es un tema muy delicado y peligroso, y habrá que ver cómo se regula para que no se descontrole.