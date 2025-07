Chocolate Sexy pega la vuelta

La vida musical canaria sin Chocolate Sexy sería demasiado aburrida. Pero más o menos así anduvimos cuatro años. El dúo nacido en Fuerteventura iba a toda mecha, con grandes canciones, un sonido de rap vacilón con conciencia y canariedad y un directo de torrente, pero la cosa cambió hace cuatro años. Chocolate Sexy son Guillermo González Saavedra y Alvaro García Álvarez. Guille marchó a EE UU por una cuestión laboral y eso supuso la parada en parte del proyecto. Es curioso porque ellos lo analizan todo con el cariño y su desparpajo habitual. «Bueno, si lo piensas, el nombre Chocolate Sexy surge de la película Coming to America, (en España, El Príncipe de Zamunda), un filme en el que dos amigos viajan a Nueva York en busca del amor verdadero. Esta oportunidad laboral de Guille vino a cerrar un círculo que se abrió en Fuerteventura y que terminó con dos MC majoreros grabando en un estudio de Queens. Lo primero por supuesto es el dolor de que un amigo se tenga que ir tan lejos pero por supuesto si algo nos aportó fue la posibilidad de visitar USA de una manera mucho más natural, cómoda y diría, menos turística, puesto que pude vivir la American way of life desde dentro».

Álvaro en esta explicación deja una clave que entretuvo la espera. Aprovechando la presencia de Guillermo en EEUU, se organizaron para grabar material del grupo en la cuna del hip hop. «Nosotros siempre hemos tenido que aportar muchas ganas y mucha voluntad para poder hacer lo que hacemos. Grabar en Nueva York no fue mandar dos correos a la discográfica (que no tenemos, ni se le espera), fue como siempre buscarse la vida y trabajar por ello. Disfrutamos mucho de la experiencia. El choque cultural que suponía explicarle los juegos de palabras a un chico de Atlanta que escuchaba incrédulo que nosotros vivíamos no muy lejos de los volcanes de La Palma ya supuso una experiencia en sí misma. El anecdotario es tremendo». Todo eso recuerdan de un proceso que tuvo lugar en un estudio de Queens en verano de 2022 y que entregó los temas Lolamento poleo y Party to Zamunda al repertorio de Chocolate, y Rapeada en vertical aguantando el primer plano para Reverendo Brown, el proyecto personal de Álvaro. De estos años también quedan bocetos por definir que esperamos que se hagan realidad en fechas próximas. Ellos confirman que habrá nuevo material: «Sí, se han trabajado letras, ideas para el directo y empezado algún que otra pepino, pero seguimos disfrutando de la unión y la presencia en el proceso creativo. Es difícil ser Chocolate Sexy en remoto. Relax and take notes, que decía Notorius BIG». Esperamos, con calmita, pero con muchas ganas.