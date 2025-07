Así fue la llegada de Jennifer López a Tenerife

La Diva del Bronx, Jennifer López, es la estrella del Cook Music Fest que arranca la noche de este viernes en Santa Cruz de Tenerife. La cantante neoyorquina aterrizó ayer en el aeropuerto Tenerife Norte desde donde partió al Hotel Botánico de Puerto de la Cruz, donde estará alojada.

En la terminal su presencia enseguida llamó la atención del resto de pasajeros y de algunos seguidores que se dieron cita en el aeródromo ante la posibilidad de ver a la artista. Lo mismo ocurrió en el establecimiento hotelero del Norte de la Isla.

Este prestigioso establecimiento de la localidad del norte de Tenerife vuelve a situarse como las opciones preferidas por los famosos que visitan la Isla porque no solo cuenta con unos estándares muy altos de calidad sino que garantiza la más absoluta privacidad durante su estancia.

Otras visitas

Y es que Jennifer López actuará por primera vez en Tenerife, en esta ocasión de la mano de un festival que se ha ido configurando como referente musical. La artista, que se encuentra de gira mundial y que viene de actuar en otras localidades españolas, ya ha visitado Canarias con anterioridad.

En el caso de Tenerife, al menos en lo que se refiere a eventos públicos, López se dejó ver en el escenario de la mano de su entonces marido, Marc Anthony. En 2005, el salsero sacó a bailar a JLo para cerrar su concierto y año después interpretó un dueto con ella durante el concierto grabado en Arona para la MTV.

Cook Music Fest

Alrededor de 60.000 personas disfrutarán de la mejor música durante los tres días de la nueva edición de TenerifeCook Music Fest, que se celebra entre el viernes 18 y el domingo 20 de julio en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife. La iniciativa trae hasta la Isla a grandes rostros internacionales como Jennifer López, quien actuará por primera vez en la capital chicharrera en la primera jornada, y que compartirá escenario con Gloria Estefan, Sebastián Yatra, Justin Quiles, Juan Magán, Óscar de León, Olga Tañón, El Gran Combo de Puerto Rico y Beéle, entre muchos otros nombres que conforman el cartel.

Los conciertos arrancan el viernes día 18, a partir de las 17:15 horas, en una jornada en la que todas las miradas estarán puestas en Jennifer López y su tour Up All Night: Live in 2025, con el que ya ha estado girando por diferentes ciudades españolas en los últimos días. El sábado será el turno de los ritmos latinos, mientras que el domingo día 20 de julio actuará por segunda vez en Santa Cruz de Tenerife la cubana Gloria Estefan, junto con otras voces actuales como Sebastián Yatra u Olga Tañón, que ya se ha convertido en un rostro recurrente en este festival y esta será su tercera participación.