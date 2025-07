Ariel Brínguez (saxofonista): "Lo verdaderamente importante de la música es conectar con la gente y que suceda la magia"

Tras varias actuaciones en Canarias, el saxofonista cubano Ariel Brínguez regresa a La Palma y Tenerife para participar en la presente edición del Festival Internacional Canarias Jazz & Más. Sus actuaciones están previstas este viernes 18 de julio en la plaza de España de Los Llanos de Aridane, en La Palma, y el sábado día 19 en la plaza del Auditorio de Tenerife. El músico llega en formato quinteto e invita al público a que acuda a estas dos citas para sentir y emocionarse con su música, que incluye "un acento cubano universal". Tras 18 años viviendo en Madrid, este cubano se siente "ciudadano del mundo" y eso también sucede con su música, que incluye su esencia y raza pero que se encuentra matizada por los muchos lugares que ha visitado a lo largo de su vida. Reconoce que este viaje a Canarias le parece "superatractivo" porque "nos unen muchos lazos históricos".

¿Cómo recibió la invitación para participar en la presente edición del Festival Jazz & Más?

Es un festival con una trayectoria increíble y han pasado por él artistas que son auténticos referentes para mí. Eso genera para mí una ilusión tremenda, me inspira y me satisface porque Canarias se convierte estos días en el epicentro de la cultura.

Precisamente entre esos invitados de honor estuvo el pasado año Chucho Valdés y usted ha colaborado con él. ¿Qué recuerdos guarda de aquel trabajo?

Sí, con Chucho colaboré en su proyecto Tribute a Irakere: live in Marciac, con el que ganamos un premio un Grammy. Él es un referente de la música de Cuba y no sabría poner en palabras lo que es capaz de hacer sobre el escenario.

A lo largo de su carrera ha compaginado las colaboraciones con diferentes artistas con la composición de su propia música. ¿Es fácil combinar ambas facetas?

Sí, lo que yo hago bajo mi sello se nutre precisamente de la interacción con otros compañeros. Eso es lo realmente importante en la música, compartir, al margen de lo que pueda ofrecer luego desde un lugar más personal. Yo le otorgo una gran importancia al aprendizaje y por eso me gusta tanto formar parte de los proyectos de grandes músicos que me den la oportunidad de contemplar su universo creativo interior. Eso nutre mucho.

¿Qué es lo que no puede faltar luego en su propuesta musical tras tantas influencias?

Yo me considero una entidad independiente. Cada uno de nosotros somos seres únicos y, por eso, a nivel musical, cualquier influencia que recibamos del exterior debe ser únicamente eso, una mera influencia, porque lo importante es que nos mostremos tal y como somos. Todas aquellas que han triunfado en el mundo de la música lo han hecho porque han encontrado un lugar en el que pueden ser ellos mismos. Hay que hablar desde la verdad porque si imitamos a otra persona que no tiene nada que ver con nosotros, solo lograremos que nos valoren a corto plazo. Así que, a nivel musical, para mí es una prioridad hablar y componer desde el lugar lo más personal posible. Hay que asumir las influencias de la vida, de los lugares, de otros músicos, pero sin olvidar nuestro sello personal. Es difícil, porque es mucho más fácil imitar a otras personas, pero yo voto por ser uno mismo.

Nombra usted la importancia también del lugar físico en el que se hace la música. ¿Nota las diferentes influencias que le puede otorgar trabajar desde un país u otro?

Sí. Allá donde va uno va, incide en lo que hace. La propuesta que ofrezca en Canarias va a estar influenciada por el entorno porque, además, en este caso me va a recordar mucho a Cuba. La comida, el acento, la gente… Uno puede llegar con una idea preconcebida, pero creo que lo importante es dejarse empapar por todo aquello que uno se encuentra y lo que vive y, si dejas que la música fluya con eso, se va a enriquecer y va a salir desde un sitio mucho más bonito.

Precisamente los dos conciertos canarios tendrán lugar al aire libre. ¿Es relevante para usted el recinto en el que actúa?

Provengo de Cuba, donde la música tiene gran relevancia y presencia, y procedo de una familia en la que bailar es verdaderamente importante. Al margen de que esta sea una propuesta intimista, también invitamos a la danza, porque es parte de nuestra cultura cubana. A mí me interesa compartir la música, da igual que sea en un teatro o al aire libre. Lo verdaderamente importante es conectar con la gente y que suceda esa magia.

¿Qué es lo que ha preparado para sus actuaciones en Canarias?

Pues llego con una petición expresa del festival. El año pasado publiqué Latidos y un disco junto a un pianista cubano, Alma en Cuba. Pero me parecía más apropiado participar en el Jazz & Más con mi anterior trabajo, Nostalgia cubana. Es un trabajo muy cercano por el acento y por las maneras, y por eso vamos a ofrecerlo en formato quinteto.

¿Y cómo definiría ese trabajo, Nostalgia cubana?

Es un viaje a través de la isla, una invitación a un lugar intimista. No creo que sea latin jazz, sino que es jazz hecho con las tradiciones de Cuba y está mezclado con la herencia de Estados Unidos. Es como jugar entre dos aguas y es un proyecto que me ha traído muchas alegrías porque hemos viajado por Europa con este acercamiento poético musical.

Le definen como el abanderado de "la nueva era del sonido del saxofón cubano". ¿Cómo lleva ese título?

Me tomo esos piropos como una inspiración, como un impulso para seguir haciendo música desde el corazón. Lo más interesante que tiene esta profesión es que no se acaba nunca y nos encontramos en constante evolución, descubriendo y buscando nuevas inspiraciones. Todo eso es lo realmente motivador para mí. El ser humano trata de ponerle etiquetas a todo pero no son relevantes para mí. Cuando te empiezas a creer todos esos títulos es cuando tu evolución se frena. Yo estoy concentrado en perfilar mi arte con la mayor naturalidad y sinceridad.