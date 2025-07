Cook Music Fest congregará a 20.000 personas cada uno de los tres días de conciertos

Alrededor de 20.000 personas disfrutarán de la mejor música cada uno de los tres días de la nueva edición de TenerifeCook Music Fest, que se celebra entre el viernes 18 y el domingo 20 de julio en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife. La iniciativa trae hasta la Isla a grandes rostros internacionales como Jennifer López, quien actuará por primera vez en la capital chicharrera en la primera jornada, y que compartirá escenario con Gloria Estefan, Sebastián Yatra, Justin Quiles, Juan Magán, Óscar de León, Olga Tañón, El Gran Combo de Puerto Rico y Beéle, entre muchos otros nombres que conforman el cartel.

Los conciertos arrancan el viernes día 18, a partir de las 17:15 horas, en una jornada en la que todas las miradas estarán puestas en Jennifer López y su tour Up All Night: Live in 2025, con el que ya ha estado girando por diferentes ciudades españolas en los últimos días. El sábado será el turno de los ritmos latinos, mientras que el domingo día 20 de julio actuará por segunda vez en Santa Cruz de Tenerife la cubana Gloria Estefan, junto con otras voces actuales como Sebastián Yatra u Olga Tañón, que ya se ha convertido en un rostro recurrente en este festival y esta será su tercera participación.

Eddy Herrera

El cantante dominicano de merengue Eddy Herrera saldrá el escenario el sábado, en la jornada dedicada a los ritmos latinos. Durante años formó parte del conjunto musical liderado por Wilfrido Vargas, con quien recorrió numerosos escenarios de todo el mundo. Sin embargo, durante la presentación del Cook Music Fest, aseguró que ya tenía ganas de regresar a Canarias: "He actuado en grandes escenarios de Latinoamérica pero llevo ya unos días en Tenerife y puedo afirmar que el escenario de este festival es impresionante. Estoy muy emocionado y agradecido por poder estar aquí".

Selección de personal

Cook Music Fest apuesta, no obstante, por una oferta que va mucho más allá de la música. No en vano, nació como un punto de encuentro de diferentes establecimientos gastronómicos, que aún hoy continúan presentes en el recinto de conciertos que se ha creado en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife y que se encuentra presidido por una gran noria, ya que la oferta de ocio también incluye diferentes juegos y entretenimientos. Así, el festival se presenta este fin de semana como un importante motor económico para la capital y este año incluso ha llevado a cabo un proceso de selección de personal para cubrir 500 puestos de trabajo y para el que se presentaron más de 3.500 personas el pasado mes de junio.

El mejor festival

Cook Music Fest se ha convertido en una cita imprescindible en el verano de muchos tinerfeños. La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, aseguró que se trata del "mayor festival de Canarias" y celebró que sea una iniciativa "hecha por gente local, con una persona que ha crecido en Canarias y que ahora nos sitúa en la élite de los circuitos mundiales de la música".

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, también alabó el trabajo realizado por el promotor José María de la Cova, quien "ha hecho posible un recinto de conciertos que jamás habíamos imaginado, y que no es habitual en nuestra ciudad". Además, debido a la previsión de asistencia de público que se espera para estos días, recomendó a los tinerfeños acudir en transporte público y "con crema protectora para protegerse bien del Sol".