Las K-Narias: «Quisimos hacer una canción desde la sororidad»

Tras catorce años sin lanzar un álbum, el emblemático dúo canario regresa con mucha fuerza. Con un sonido que mezcla la frescura del merengue con el pulso del reguetón, su nuevo single, Pa La Novia De Mi Ex, no solo invita al baile, sino también a la reflexión. Una canción que, lejos de alimentar rivalidades, lanza un mensaje claro de complicidad femenina. Directas, viscerales y más libres que nunca, K-Narias marcan el inicio de una nueva etapa donde el ritmo y la experiencia personal se dan la mano.

Este nuevo tema mezcla merengue con urbano de forma muy natural. ¿Qué les llevó a fusionar estos dos géneros para Pa La Novia De Mi Ex?

Gara: Es un género al que nosotras solemos llamar merenguetón. No es la primera vez que trabajamos con este ritmo, No te vistas que no vas es también un merengue y uno de nuestros mayores éxitos. Con Wise, productor que ha trabajado con artistas de la talla de Daddy Yankee, cuando empezamos a dar forma al disco nos preguntó por la temática de la siguiente canción. Nosotras solemos hablar mucho sobre el amor, el desamor o la fiesta; pero nunca se nos había ocurrido nada parecido a esta canción. En este tema reflejamos el deseo de que alguien nos hubiese puesto un tráiler antes de conocer a nuestras ex parejas. Quisimos hacer una canción desde la sororidad y que avisase a la nueva novia de un ex.

Loida: Es como decirle a otra mujer «amiga, hazme caso». La idea fluyó muy natural, fue de esas canciones que salen del alma. Nosotras trabajamos así, a veces separadas y luego juntamos ideas. Esta fue una de las más fluidas.

La canción tiene una narrativa potente, basada en una experiencia común para muchas mujeres. ¿Está inspirada en una vivencia personal o es más bien un reflejo de lo que ven en su entorno?

G: Muchas de nuestras canciones tienen base autobiográfica, aunque aquí jugamos con experiencias compartidas para que nadie se lo tome como algo personal. Queríamos reflejar vivencias reales sin llegar a señalar a nadie.

El dúo canario K-Narias, formado por las hermanas gemelas Loida y Gara Hernández. / José Pérez Curbelo

El verso «Esta canción se parece a mí, aunque hable de ella…» es revelador. ¿Qué querían transmitir con esa línea tan directa?

G: Es un espejo. Es como decirle a la otra chica: «lo que estás viviendo, ya lo viví yo». Ves a la nueva ilusionada, como tú estuviste al principio, y sabes que vendrá el golpe. Refleja empatía, pero también dolor. Te ves en ella y te da pena porque sabes lo que le espera.

¿Sintieron que al escribir esta canción estaban dando voz a muchas mujeres que no saben cómo hablar de estas situaciones?

L: Totalmente. Muchas veces vivimos relaciones narcisistas o tóxicas y no sabemos cómo verbalizarlas. Esta canción da voz a esas mujeres.

G: Además, tiene un doble sentido. El estribillo dice «hazte la loca», que puede leerse como resignación o como empoderamiento. Queríamos recuperar ese juego de palabras del reguetón de los 2000.

Apuestan por la sororidad en lugar del drama o el conflicto. ¿Qué importancia tiene transmitir un mensaje de empatía entre mujeres en una industria que muchas veces fomenta la rivalidad?

L: Es esencial. Desde que empezamos, intentaron ponernos a competir con otras artistas, incluso entre nosotras mismas. Pero eso de la competición no va con nosotras.

G: Siempre hemos sido muy feministas. Incluso cuando no estaba de moda hablar de estos temas en el reguetón, ya nosotras estábamos ahí, defendiendo a las mujeres desde la música.

Gara y Loida Hernández, las hermanas que conforman el dúo urbano K-Narias. / José Pérez Curbelo

¿Qué representa Pa La Novia De Mi Ex en esta nueva etapa?

G: Es una catarsis. Una forma de sacar una experiencia personal y devolverle la esencia canaria a nuestra música. Por fin llevamos las riendas de nuestra carrera. Un trabajo muy personal, hecho con mucha conciencia.

L: Estamos renovándonos en todos los sentidos. Este año representa un nuevo comienzo emocional para nosotras que coincide con nuestros 20 años como dúo.

¿Qué sigue después de este lanzamiento? ¿Podemos esperar más música con esta misma energía o habrá nuevas sorpresas?

L: Estamos trabajando en un álbum diferente, con el que nos estamos tomando nuestro tiempo. Antiguamente, grabábamos álbumes rapidamente porque nos lo exigían. Ahora somos dueñas de nosotras mismas, hacemos todo a su debido tiempo. Esto funciona porque estamos más tranquilas y conectadas con la pasión y, por otro lado, alejadas de la exigencia. Esto funciona porque llega al público.

G: Nos ha pasado de todo con este álbum, así que intentamos fluir y hacer todo con más disfrute, para eso hacemos música.

¿Qué supone para ustedes, un dúo de hermanas, trabajar juntas durante tanto tiempo?

L: Aparte de trabajar juntas, lo hacemos todo en compañía de la otra. Tenemos los mismos amigos, vamos de vacaciones juntas, vivimos la una encima de la otra en el mismo edificio. Esa unidad es muy profunda y fuerte. Además, estamos unidas desde pequeñas por el mismo sueño: ser cantantes y bailarinas. Considero que ese vínculo ha hecho que lo cumpliéramos.

G: En esta industria hay mucha soledad y malas compañías. Fuera del escenario somos muy tímidas así que, tenernos mutuamente ha sido un apoyo muy potente. Por ello, siempre intentamos tener a la familia cerca.

Loida y Gara, en Las Palmas de Gran Canaria para la promoción de su último single 'Pa La Novia De Mi Ex'. / José Pérez Curbelo

¿Qué significan la una para la otra?

L: Mi hermana es mi sostén. Desde pequeñas nos hemos apoyado incondicionalmente la una a la otra, hemos pasado momentos duros, especialmente en nuestra infancia y en el mundo de la música. Así que tener su apoyo y estar unidas en esto para mí es primordial.

G: Loida es mi todo, mi alma gemela, mi mejor amiga, mi compañera de viaje y mi hogar.