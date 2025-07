María Guerra (periodista): «Canarias ha sido precursora al crear una industria que recibe rodajes de todo el mundo»

La periodista y presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, María Guerra, llegó a Tenerife esta última semana de la mano del festival de cine y series Lo que viene, que durante cuatro días, en TEA Tenerife Espacio de las Artes de Santa Cruz de Tenerife congregó las novedades del sector para lo que queda de año.

¿Qué importancia tiene que el festival de cine y series Lo que viene haya recalado en Canarias por primera vez en esta edición?

Para nosotros es muy importante porque la Asociación de Informadores Cinematográficos tiene una naturaleza itinerante. Ya lo estamos demostrando con los Premios Feroz, que van a celebrar su XIII edición en Pontevedra, después de pasar por ciudades como Bilbao o Zaragoza. No solo queremos enfocarnos en la promoción de películas y en conceder premios artísticos cada año, sino que queremos poner de relieve la parte de la industria, porque, como periodistas, creemos que a veces no se ha puesto el foco de atención en ella. No somos periodistas económicos, pero sí somos conscientes de la importancia que tiene este sector y todo lo que genera. Nos parece además que Canarias es un territorio singular y excepcional y tiene el potencial de las exenciones fiscales, por lo que visitar las Islas responde a nuestro ADN viajero. Canarias ha sido precursora al crear toda una industria y recibir rodajes de todo el mundo.

Efectivamente, en Canarias se ha puesto el foco en las grandes producciones internacionales que nos visitan, pero es cierto que la industria española cada vez elige más rodar en las Islas.

Bueno, prácticamente la mitad de los rodajes del año pasado en Canarias fueron españoles y eso demuestra que la industria audiovisual es estratégica. No solo es importante que visiten Canarias para que quede representada la sociedad de las Islas, qué idioma se habla, con qué acento, sino también porque da mucho trabajo. Por eso es importante que las producciones no traigan todo el equipo, como se hacía antes, que hasta traían su propia comida, sino que den trabajo a las personas que viven aquí. Esta industria es muy singular y tiene una repercusión cultural y social importante.

¿Y qué reflexión se hace desde el sector de los informadores cinematográficos sobre este boom de los rodajes en Canarias?

Nos parece muy importante reflexionar sobre el trabajo de los artistas y sobre cómo nos representan, pero también queremos analizar la industria cinematográfica y su singularidad en España y, en concreto, en Canarias.

¿Se conocen lo suficiente los incentivos fiscales de Canarias en el sector audiovisual peninsular?

Son muy importantes y está claro que es una información que hay que transmitir porque, efectivamente, conlleva una burocracia fiscal que hay que conocer. Creo que es muy importante tener la capacidad de descentralizar la industria audiovisual y que genere puestos de trabajo en un lugar como el Archipiélago, donde de hecho está creando unos 15.000 puestos de trabajo al año. Eso no es ninguna broma.

«Como periodistas, estamos obligados a abrirle las tripas al sector y ver qué se está haciendo»

La Asociación tiene muy presente al público, tanto en la celebración de los Premios Feroz como en Lo que viene. ¿Necesitan los espectadores saberse también partícipes de la industria?

Como periodistas, tenemos la obligación de abrirle las tripas al sector y ver qué se está haciendo. Esta edición del festival incluye la presentación de la nueva serie de Félix Sabroso, que es de las pocas que está protagonizada por cinco mujeres mayores de 50 años. Esa es una representación muy deficitaria en el audiovisual porque las mujeres parecen desaparecer a partir de los 40 años. Nos parece importante además que el preestreno no quede acotado únicamente al sector audiovisual, sino que también debe acudir el público, para que tenga la oportunidad de escuchar al equipo.

¿Cree que existe alguna temática ahora que sería necesario visibilizar a través de la pantalla?

Hay que visibilizarlo todo porque lo que está sucediendo en este siglo XXI es que el cine no se analiza únicamente desde la parte artística o del entretenimiento, sino que vamos más allá para ver cómo esos productos nos representan. Por eso también es muy importante que Canarias sea un escenario de cine, para poder analizar cuántas series hablan de Canarias. Como periodistas, no tenemos que hablar únicamente de lo obvio, sino que somos la correa de transmisión entre la película y el público y ¿por qué no contar de qué están hechas las películas?, ¿cuántos camiones se necesitan para hacer una película?, ¿cuántos carpinteros?, ¿cuántos transportistas? Y, luego, contar también cuál es la historia detrás de esa película. Creo que el buen periodismo tiene que narrar todo eso.

María Guerra durante la entrevista. / Andrés Gutiérrez

El cine ha centrado buena parte de la industria audiovisual española durante años, pero las series van cogiendo importancia.

Sí, el siglo XXI nos ha traído las plataformas de streaming, que al principio dieron tanto miedo y luego han promovido mucha más producción, lo que es muy bueno. Estos espacios se han abierto a nuevos formatos. El peligro es que se genere demasiada oferta pero también tiene la parte buena de que es más fácil que nos identifiquemos con esas series y películas.

Como periodista cinematográfica, ¿cuál diría que es el reto del sector actualmente?

Ahora mismo nos encontramos inundados de productos, así que el reto ahora mismo es dar con series y películas singulares y de calidad. Precisamente eso es lo que tratamos de destacar en los Premios Feroz, donde tenemos la sección Arrebato para documentales y películas más pequeñas, con menos posibilidades de difusión pero que se merecen darse a conocer. Nuestro reto es el de seguir buscando y no quedarnos solo con lo obvio.