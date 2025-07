Fimucité trae al presente la épica historia de ‘Gladiator’

Fuerza y honor. Ese fue el mensaje que bien podría haber lanzado el director tinerfeño Diego Navarro a los músicos de la Orquesta Sinfónica de Tenerife minutos antes de salir al escenario del Auditorio para ponerle música a la película Gladiator. El grito que durante toda la cinta de Ridley Scott lanzara a sus tropas el personaje protagonista, Máximo Décimo Meridio, parecía hecho también para estos intérpretes que este viernes 11 de julio llevaron a cabo una tarea grandiosa: tocar en directo la banda sonora de la oscarizada cinta mientras esta se podía seguir en la gran pantalla.

Así, la épica historia de Máximo Décimo Meridio vuelve este fin de semana a tomar vida gracias al Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (Fimucité), que a lo largo de estas últimas semanas ha dedicado su XIX edición a Italia, su legado histórico y cultural. Gladiator, su historia y su inolvidable banda sonora, ganadora de un Globo de Oro, entre otros muchos reconocimientos, inundan así el Auditorio gracias a las dos funciones programadas del espectáculo live to picture de Gladiator in concert, que arrancaron el viernes 11 de julio y culmina el sábado día 12 con entradas agotadas. Alrededor de 1.500 personas pueden revivir cada día las aventuras de Russell Crowe en la gran pantalla, y con los mejores músicos a su servicio. La expectación era tal que, sin haber empezado a tocar una sola nota, el público congregado en la primera de las funciones rompió en aplausos cuando los músicos ocuparon sus puestos.

Diego Navvaro dirige a la Orquesta Sinfónica de Tenerife. / Fiorella Licandro

Más vendida

No en vano, la banda sonora de Gladiator es una de las más vendidas de todos los tiempos y ese éxito se ha hecho notar en la expectación que ha despertado este concierto. Lo legendario de esta propuesta no solo quedó demostrado con la belleza de la música interpretada sino también con la cantidad de profesionales que se han puesto a disposición del festival para protagonizar estas veladas que combinan cine y música.

Más de 160 músicos se dieron cita sobre el escenario de la Sala Sinfónica del Auditorio para la primera de las funciones, que dio comienzo a las siete de la tarde. A la Sinfónica se suma el Tenerife Film Choir, las voces del Coro Contemporáneo de Tenerife y el Coro EnArmonía. Pero, sin duda, estos conciertos han contado con una invitada de excepción, la solista original de la banda sonora de la película, Lisa Gerrard, quien interpretó ayer la icónica canción Now We Are Free y el resto de solos de la partitura. La australiana se convierte de este modo en la gran estrella de esta edición de Fimucité y una de las que más aplausos recibió tras la actuación.

Gerrard visita por primera vez España para poner en escena esta épica propuesta musical que la convirtió, en 2001, en la primera mujer en ganar un Globo de Oro en la categoría de Mejor banda sonora. A lo largo de estos años, la cantante australiana y cocompositora junto al oscarizado Hans Zimmer ha continuado poniendo en escena esta legendaria creación.

Invitada de honor

A su llegada a Tenerife ha recordado, de hecho, la iniciativa que se celebró hace unos años en el propio Coliseo de Roma, donde se interpretó este mismo espectáculo. «Un teatro, como es el caso de este Auditorio, es una página en blanco, lo que te permite construir toda una experiencia, pero en el caso del Coliseo, nos envolvía su propia historia y la verdad que me sentí sobrepasada por todo lo que conllevaba actuar en un lugar así», relató tras el primero de los ensayos con la Sinfónica de Tenerife.

Lisa Gerrard durante el concierto. / Fiorella Licandro

El Auditorio se convierte así en el auténtico Coliseo y los tinerfeños, en una suerte de romanos que tienen claro hacia qué dirección levantarán su pulgar para ofrecer su veredicto.