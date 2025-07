‘Tuchat’, de Quevedo, ya apunta a éxito del verano

Quevedo lo vuelve a hacer. El artista canario no falla a su cita con la tradición de publicar una nueva canción el 7 de julio de cada año y acaba de presentar Tuchat, un tema en solitario que no va a dejar a nadie indiferente dado el revuelo que había generado solo la posibilidad de que cumpliera con su tradición por cuarto año consecutivo.

Producida por BlueFire, Gio, Garabatto y Pana YMB, Tuchat ya es una de las candidatas a ser la canción del verano de 2025. El tema es un reguetón íntimo que habla de una historia de amor complicada, en la que al artista grancanario se le ve pendiente de su móvil, del que no aparta la mirada esperando a que llegue el mensaje de esa chica de la que está enamorado, Kassandra. El videoclip está dirigido por Héctor Herce y producido por The Movement y DQE Productions y, en él, Quevedo aparca el traje blanco y su famosa luna de Buenas noches, y comienza una rutina de verano en la que no se puede separar del móvil.

Quevedo publicó su segundo álbum de estudio, Buenas noches, a finales de 2024, y dejó ver todo un universo creado alrededor de la noche, la elegancia y el brillo. Este año ha participado en múltiples colaboraciones con artistas como Myke Towers, con Soleao, o Beéle y Ovy On The Drums en Yo y tú.