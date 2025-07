Lisa Gerrard (compositora): «La Sinfónica de Tenerife es capaz de afinar a la perfección las canciones de ‘Gladiator’»

La compositora y cantante australiana Lisa Gerrard llega por primera vez a Tenerife para participar en los dos pases programados para este viernes 11 y el sábado 12 de julio de Gladiator in concert, que se podrán disfrutar en el marco de la XIX edición del Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (Fimucité), en el Auditorio de Tenerife.

Llega a Tenerife para el estreno en España del espectáculo live to picture de Gladiator in concert. ¿Cómo cree que ha envejecido la banda sonora de esta película tan galardonada y que ya cuenta con un cuarto de siglo de historia?

Creo que es una música que sigue tan fresca como el primer día. Se trata de una banda sonora maravillosa. La única pena que siento desde el principio del proyecto es que se trata de una película que narra una historia bastante violenta y por eso los niños no deberían verla ni disfrutar con ella, pero sí que pueden disfrutar de su música. A pesar de todo, como digo, se trata de una banda sonora que ha soportado el paso del tiempo muy bien y sigue sonando igual de fresca que el primer día. Además, este tipo de conciertos ayuda a que esa gente joven se acerque a la música y a los instrumentos clásicos.

Ya han efectuado algunos ensayos de cara a las dos funciones en el Auditorio. ¿Cómo ha sido para usted la experiencia de volverse a subir al escenario con esta propuesta?

Siempre es maravilloso escuchar esta partitura, que ha envejecido tan bien con el paso del tiempo. Además, cuando compusimos esta banda sonora, lo hicimos con instrumentos electrónicos y, por eso, poder escuchar esta música con instrumentos reales es una experiencia maravillosa. Además, se da la circunstancia de que la Orquesta Sinfónica de Tenerife es fantástica. Hay piezas que son extremadamente difíciles y el hecho de que los músicos sean capaces de afinar de una forma tan precisa significa que nos encontramos ante músicos muy top.

Gladiator 2 se estrenó 24 años después de la primera entrega. ¿Considera que ha habido continuidad en su propuesta musical?

A mí me encanta la partitura de la segunda parte. Creo que se hizo un muy buen trabajo y, sobre todo, me gusta que es diferente a la música de la primera película. Se trata de personajes diferentes y es una trama que se desarrolla en otra época y todo eso se ve reflejado a través de la música. A pesar de todo, quisieron contar conmigo y participo en algunas partes, y me parece maravilloso lo que el compositor Harry Gregson-Williams ha sido capaz de hacer con esta partitura y, sobre todo, esa decisión de separarse de la música de la original y distinguirse. Estoy segura de que a Hans Zimmer le hubiese encantado encargarse de este nuevo proyecto pero también entiendo la decisión de buscar otro compositor para explorar nuevos caminos porque, al fin y al cabo, son otros personajes que viven en otro momento y, por tanto, es ideal que se le confiera un enfoque diferente.

La banda sonora de la primera entrega, junto con toda la película, fue muy premiada hace 25 años y la convirtió a usted en la primera mujer en ganar un Globo de Oro en la categoría de Mejor banda sonora. ¿Supuso un punto de inflexión en su carrera?

La verdad es que yo no esperaba ganar nada. Era lógico que Hans Zimmer fuera premiado, pero no era nada que yo hubiera pensado para mí misma. Tampoco soy una persona que tenga presente las cuestiones de género, sino que me importa la valía artística. A pesar de todo ello, es verdad que cuando ganamos el Globo de Oro estuve toda la noche flotando, como en una nube, y mis pies no bajaron al suelo hasta dos días más tarde. Sobre todo, creo que fue algo muy importante para mi padre. Los progenitores son, al final, los que más orgullosos están de los logros de sus hijos.

A lo largo de su carrera musical ha combinado la composición para el cine con su carrera musical. ¿Cambia mucho la forma de trabajar entre una faceta y otra?

Sí, es muy diferente trabajar para la industria del cine y para mi banda, Dead Can Dance, o para otros músicos con los que he podido colaborar. Son conceptos diferentes. Cuando trabajas para el cine, hay que crear una atmósfera o una poética de la discreción, porque no puedes imponer tu propio sonido en la película. Por otro lado, en mi carrera musical he dejado que el sonido corra solo. Me he dado toda la libertad del mundo y he huido de la discreción.

Hablando de esa carrera musical en solitario, el pasado año lanzaba su último álbum, un disco recopilatorio. ¿Su preparación le permitió reflexionar acerca de su dilatada carrera?

Sinceramente, no reflexioné demasiado sobre los años transcurridos porque no me planteé este trabajo recopilatorio como un proceso de meditación sobre mi carrera, sino que quería ofrecer una propuesta mucho más sutil, y por eso decidí escoger las piezas más suaves de mi propuesta, para generar en los oyentes una sensación de ligereza y de belleza, en la que cobrara protagonismo la poesía de la música.

Lisa Gerrard durante la entrevista. / María Pisaca

Las dos funciones del espectáculo live to picture de Gladiator in concert en el Auditorio de Tenerife han colgado el cartel de entradas agostadas. Tras tantos años en el mundo de la música, ¿ese éxito la hace sentir más nerviosa?

Creo que estaría realmente nerviosa si temiera que no va a venir nadie a vernos, pero como está claro que eso no va a suceder, no siento nervios.