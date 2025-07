La Librería de Mujeres de Canarias cumple 15 años de compromiso con las letras

La vida dentro de la Librería de Mujeres de Canarias es preciosa. Aunque también hay momentos de desesperación. Así lo resumen sus propietarias, las hermanas Izaskun y Mase Legarza, que estos días cumplen 15 años al frente de este negocio de Santa Cruz de Tenerife. «Hay que hacer balance entre la parte romántica y la gestión económica», se recuerdan a sí mismas las dueñas quienes, como no saben cuántos años más les esperan al frente del negocio, han decidido celebrar este 15 aniversario como si no fuera a haber ninguno más. «Cuando inauguramos, nos dijeron que no íbamos a aguantar ni un año. Ahora que parece que hemos sobrevivido, queremos celebrarlo con todos nuestros clientes y con las autoras, trayendo a toda la gente que podamos y celebrando nuestros primeros premios literarios».

Así, el viernes 11 de julio, la Librería de Mujeres celebrará la gala de entrega de estos galardones en el Espacio Cultural de la Fundación CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife, a partir de las 19:00 horas. Durante la velada, se entregarán los premios La loca de la casa a Marta Sanz Pastor; Contigo me siento feliz a la Editorial Minúscula; A tu vera, a Pilar Adón por su libro Las iras; y Como una ola a Lana Corujo por Han cantado bingo.

El sueño de su madre

Hace 15 años, Izaskun Legarza dejó su trabajo como maestra y quiso dar vida al sueño que siempre había tenido su madre, el de tener su propia librería. «También quería tener una tienda de lanas, pero son dos cosas muy diferentes, y lo cierto es que ella era una lectora empedernida». «Siempre estábamos deseando ponernos enfermas, no por faltar al colegio, sino por los cuentos que nos contaba. Nos encantaba que nos los contara ella», coincide su hermana.

Tras tomar la decisión, Izaskun acudió a las otras librerías de la capital chicharrera para recibir sus consejos y conocer cuál era la dinámica de este negocio en el que se iba a sumergir. Desde el comienzo tenía claro que quería que fuera una tienda especializada, y barajó la posibilidad de que fuera infantil porque tanto ella como su hermana trabajaban con niños, «y los cuentos siempre nos han fascinado». Sin embargo, relata Izaskun: «Cuando iba a Madrid siempre visitaba la Librería de Mujeres de allí, que es la decana de toda España; está abierta desde la década de 1970, lo que es todo un récord en Europa. Las dueñas me dijeron que era un suicidio pero también me animaron mucho y me dieron muchos contactos del movimiento feminista de Canarias».

Libros expuestos en la Librería de Mujeres de Canarias. / María Pisaca

En el centro de Santa Cruz

Fue así que llegaron a este local de la calle Sabino Berthelot, muy cerca de donde esta familia se ha criado, ha vivido y ha trabajado durante años. Así, reconocen que «el barrio aceptó la librería con mucho cariño pero también nos costó darnos a conocer». Echando la vista atrás explican que la especialización en literatura femenina limita porque «la palabra feminismo daba un poco de miedo, y sigue dándolo. Aunque hubo un momento en que estaba de moda, ahora parece de nuevo un insulto», reflexionan las hermanas quienes, no obstante, se quedan con la parte buena de esta experiencia: «Recibimos un premio de la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria por nuestra labor de difusión de la cultura».

«Se ha ido generando un grupo de público fiel, aunque sea pequeño», reflexionan las propietarias quienes celebran que son precisamente esas personas las que acuden a la librería en la época navideña, cuando regresan a su isla, para hacer regalos. Y eso lo valoran mucho porque saben lo mucho que cuesta vender un libro, «sobre todo cuando no es un best seller».

La Librería de Mujeres en Santa Cruz de Tenerife. / María Pisaca

Pasión

«No veníamos de ser libreras, pero sí de ser lectoras». Aunque las hermanas no contaban con la experiencia empresarial en el negocio, conocían muchos detalles del sector. Y eso se ve reflejado en secciones como la infantil, a la que Mase se dedica con pasión. Ese entusiasmo ha servido para suplir en ocasiones las dificultades de trabajar desde la periferia. «Hay editoriales que no distribuyen a Canarias y, las que lo hacen, tardan en hacer los envíos», lamentan las libreras, quienes no se han movido nunca por cuotas.

«Siempre hemos contado con libros de autoras canarias. Poesía siempre ha habido porque las escritoras canarias son muy buenas en ese género. De teatro no hemos tenido mucho porque ya no se publica y es cierto que ahora hay una generación de gente joven en narrativa que viene pisando fuerte», reflexionan. Y su labor de difusión de las letras canarias no se queda ahí puesto que en estos años también han dado a conocer la producción de autores hombres canarios: «Si ellos no encuentran dónde presentar su obra, nosotras les cedemos el espacio».

Mase Legarza en la zona infantil de la Librería de Mujeres. / María Pisaca

Actividades

Así, la Librería de Mujeres no se limita únicamente a vender libros, sino que cuenta con una amplia oferta de actividades prácticamente todas las semanas. Charlas, talleres, presentaciones, cafés filosóficos e, incluso, vermús literarios cada sábado a mediodía son algunas de las acciones que componen el calendario de esta librería que afronta ahora sus primeros 15 años con el deseo de que este sea el primero de muchos aniversarios por celebrar.