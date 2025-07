Melissa Aldana (saxofonista): «Es posible llevar el jazz al gran público sin perder nuestra esencia»

Nominada en dos ocasiones a los Premios Grammy, la saxofonista chilena Melissa Aldana es la primera instrumentista mujer en ganar el concurso internacional de saxofón de jazz Thelonious Monk, premio del Círculo de Críticos en Downbeat. La música multifacética llega este sábado 5 de julio, a las 21:00 horas, a la plaza del Médano dentro de los conciertos de carácter gratuito de la XXXIV edición del Festival Internacional Canarias Jazz & Más.

Llega este fin de semana a Canarias para participar en un festival de música de largo recorrido y que además contiene en su ADN la tarea de llevar el jazz al gran público, aunque sin perder la esencia. ¿Cree que se trata de una misión imposible?

Creo que es misión posible, absolutamente. De hecho, vamos a tratar de demostrarlo en las plazas públicas de todas Canarias en las que tengamos la oportunidad de actuar y a donde llegaremos con toda la energía y toda la intensidad que podamos.

¿De qué manera cree que los reconocimientos han sido determinantes para impulsar su carrera musical?

Creo que estos premios definitivamente pueden contribuir al desarrollo de una carrera, porque son el empujoncito que ayuda a abrir puertas y a que la gente de diferentes países te conozca. Pero también es cierto que todos esos galardones que he ganado son la consecuencia de tener una idea muy clara en lo que se refiere a mi propuesta como músico y de llevar como líder de la banda ya muchos años. Los reconocimientos son también fruto del trabajo que se ha hecho por todo el grupo sobre los escenarios.

¿Qué va a poder encontrar el público canario cuando asista al espectáculo que tiene preparado para su participación en el Festival Canarias Jazz & Más?

Van a encontrar a Melissa Aldana y su banda. Yo soy una música chilena que ya hace muchos años que no participa en el Festival Canarias Jazz & Más. Ahora llego a las Islas con una banda nueva, después de grabar dos discos con el prestigioso sello Blue Note. Lo que vamos a presentar, de hecho, es parte de lo que ha sido nuestro último disco con Blue Note. Pero también vamos a presentar música nueva e, incluso, el adelanto de un par de temas que saldrán el próximo año dentro de un disco de baladas.

Su propuesta actual incluye una formación a modo de cuarteto. ¿Se encuentra así más cómoda que únicamente acompañada por el piano?

A mí me gustan todos los instrumentos, pero en este preciso momento estoy enfocada en lo que es el cuarteto con piano. Toco junto a Pablo Held, que es uno de mis pianistas favoritos. Él vive en Europa, así que he tenido mucha suerte de poder estar tocando últimamente con él. Y, en Nueva York, estoy tocando generalmente con Glenn Zaleski.

¿Cómo incluye a Chile y sus raíces personales y musicales en su propuesta sin abandonar en ningún momento el jazz?

Chile es una parte muy importante de mí, como no podía ser de otra manera. Es el país donde nací, donde crecí, donde tengo a mi familia y donde empecé a tocar el saxofón. Por todo eso, es una parte relevante de mi identidad y es algo que no puedo evitar que quede reflejado en mi música. No obstante, esa expresión no tiene que ser necesariamente de una manera obvia con ritmos de raíz y melodías tradicionales del folclore chileno. Pero sí es cierto que está presente en mi música y en todo lo que hago.

¿Qué cree que es lo que cambia en un músico y su propuesta cuando se alcanza la maestría con el instrumento?

Creo que, con el saxo y con la música, como en todo, una es aprendiz toda la vida. No se deja de aprender nunca.

¿Qué grado de importancia cree que hay que darle a la improvisación a la hora de expresarse musicalmente?

Aunque intentamos tenerlo todo bien controlado, en el proceso creativo a veces es necesario dejarse llevar mientras tocas. Porque esa es la única forma que tenemos de poder crecer y reinventarse con la música. La improvisación es una parte importante de la expresión musical porque significa estar presente y, cuando estás presente, es cuando puedes realmente ver quién eres tú en relación con lo que está pasando.