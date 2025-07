Will Smith canta el «¡Pío, pío!» y se convierte en uno más de Gran Canaria

«Hola, Gran Canaria. Estoy muy contento de estar aquí». Con esa frase, dicha en un español sonriente y espontáneo, Will Smith desató los aplausos en un Estadio de Gran Canaria entregado. Así comenzó una de las noches más esperadas del año en la Isla, con la jornada inaugural del Granca Live Fest 2025, que en su cuarta edición ha reunido a miles de personas y ha vuelto a confirmar su lugar como uno de los grandes festivales musicales del sur de Europa.

Actuación de la banda grancanaria Efecto Pasillo durante la primera jornada del Granca Live Fest 2025. / José Carlos Guerra

El espectáculo arrancó a media tarde con la voz sentida de María José Llergo, que aportó un arranque íntimo y profundo gracias a su fusión de flamenco contemporáneo. Le siguió el joven Averzzo, con ritmos mestizos, pop y energía juvenil, y después llegó el turno de Efecto Pasillo, que jugaba en casa. La banda puso al estadio a bailar con himnos como Pan y mantequilla, Cuando me siento bien y No importa que llueva, envueltos en confeti, luces cálidas y euforia colectiva.

A las 20.45 horas, el Estadio rugió con la llegada de Jason Derulo, que irrumpió en escena entre fuego, ráfagas de humo y pantallas vibrantes. «¿Qué tal, Gran Canaria? ¡Estoy muy feliz de estar aquí! ¡Que empiece la fiesta!», exclamó. Inició su set con Swalla y encadenó éxitos como Wiggle, Savage Love, Whatcha Say y Trumpets, con un show vertiginoso, repleto de coreografías, efectos especiales y carisma escénico.

Instante durante la actuación de Jason Derulo en la primera jornada del Granca Live Fest 2025. / José Carlos Guerra

La llegada de Will Smith

La noche, sin embargo, alcanzó su clímax pasadas las diez, con Will Smith. El actor, ganador de un Oscar por El método Williams, apareció sonriente y rodeado por 60 bailarinas canarias, tres de ellas seleccionadas mediante un casting online. Todas llevaban el emblemático traje negro y corbata de Men in Black. No se limitaron a bailar: actuaban dentro del montaje escénico, integradas con los efectos especiales, el humo, las llamas y los visuales envolventes que acompañaron cada acto del show.

El espectáculo estuvo dividido en cuatro bloques. En el primero, titulado Fresh Prince, Smith repasó sus inicios musicales con temas como Gettin’ Jiggy wit It, Miami y un medley de clásicos del hip hop. En el segundo acto, The Human, rindió homenaje al actor James Avery, su querido tío Phil en la serie El principe de Bel-Air, con una pieza audiovisual y una reflexión personal proyectada en pantalla. En The Movie Star, se sumergió en su carrera cinematográfica con guiños a Bad Boys y una puesta en escena espectacular para Men in Black. Fue entonces cuando, entre risas, pidió al público que coreara el «¡Pío, pío!» de la UD Las Palmas, y subió a varios asistentes para bailar con él el mítico paso del Príncipe de Bel-Air, mientras escenas de la serie se proyectaban a sus espaldas. Cerró la actuación con Summertime, entre chispas doradas, ritmo pausado y un Estadio completamente entregado.

Will Smith durante su espectáculo en el Granca Live Fest 2025. / José Carlos Guerra

El equipo de baile

La bailarina Ninfa Cabrera, integrante del cuerpo artístico de la actuación, explicaba que «ayer en el ensayo estuvimos bastantes horas porque quería cosas muy específicas, como quedarnos totalmente quietas. Fue superguay y dinámico. Él es superamable». El nivel de detalle del montaje, sumado a la cercanía del artista, convirtió el número en un momento inolvidable.

Tras Smith, el ritmo no decayó. Dei V ofreció una sesión urbana de alto voltaje con bases latinas y letras coreadas, antes del cierre electrónico a cargo del dúo madrileño Delaporte, que firmó un fin de fiesta catártico con canciones como Clap clap, Toro, Cariñito o Techno rico, y una lluvia de sintetizadores, luces estroboscópicas y una energía imparable.

Actuación de Will Smith en el Granca Live Fest / José Carlos Guerra

La organización volvió a brillar también fuera del escenario. «Desde que llegué, el ambiente ha sido espectacular. Las barras sin colas, baños limpios y muchísima variedad de comida. Me está encantando», señalaba Lucas Ramírez, de 29 años, uno de los muchos asistentes que celebraba no solo la música, sino la experiencia global del festival.

La jornada del viernes

Este viernes, el Estadio de Gran Canaria volverá a llenarse de música con las actuaciones de artistas como Ozuna, Feid, Nathy Peluso, Bomba Estéreo, Coque Malla y El Kanka. Pero lo vivido anoche ya forma parte de la memoria emocional de la ciudad: una noche en la que Will Smith no fue solo una estrella global, sino —como él mismo dijo— alguien «muy contento de estar aquí». Y eso, se notó.