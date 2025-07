Mónica Naranjo: "Me voy a retirar un tiempo de los escenarios, necesito descansar"

-Con The Greatest Hits Tour, ya ha iniciado la gira por Latinoamérica, Estados Unidos y otros países. ¿Qué significa para usted regresar con esta gira tan especial, una gira de aniversario?

-Estamos intentando, en cualquier lugar del mundo, siempre sorprender con sorpresas, porque es motivo de celebración.

-Cuando mira atrás, a aquella joven que empezó hace 30 años, ¿se imaginaba el punto al que ha llegado? ¿Qué se diría si tuviese la oportunidad?

-A ver… que todo pasa por bien. Era mi propósito de vida. Ha pasado lo que yo quería que pasara.

-¿Cómo vive usted personalmente el éxito?

-A ver, es que es trabajo. No sé… por ejemplo, es una cosa que siempre trato de separar: trabajo de vida privada. O sea, yo no tomo este trabajo como: "Oh, qué éxito tengo". No, no. Es como: "Oh, pues mira, qué bien ha ido, qué guay, ¿no? Cómo les ha gustado, ¿no? Cómo han empatizado con este trabajo, con este concierto y tal". Pero no me tomo las cosas como: "¡Oh, soy…!". No sé, es que mi manera de ver el negocio es una manera muy particular. Es trabajo y punto.

-Después de tantos años, ¿sigue sintiendo esos nervios como la primera vez, o ya se acostumbra?

-Hombre, eso es responsabilidad siempre. Vamos, el día que no lo sienta … entonces sería que he perdido el respeto a la profesión.

-¿Le sorprende ver a fans tan jóvenes en sus conciertos, cantando temas que nacieron antes que ellos?

-A mí me sorprende ver a esta nueva generación, pero también me sorprende esa generación que levantó este país, que tienen ya ochenta y tantos años. Eso todavía me sorprende aún más, ¿no? Porque dices: "Madre mía, qué guay esa sinergia con personas que han vivido tanto en la vida", ¿no?

-¿Qué vendrá después de esta gira? ¿Se plantea seguir haciendo nuevos discos, nuevas colaboraciones…?

-Después de esta gira, pues seguir haciendo música. Me voy a retirar un tiempo de los escenarios, necesito descansar, necesito tener tiempo para otros planes que tengo. Hacer música siempre, y televisión también.

-Ha vendido más de 50.000 entradas y ha habido varios sold out. ¿Se esperaba ese nivel de respuesta del público, sobre todo latino y estadounidense, teniendo en cuenta que aún no ha comenzado la gira en España?

-Sí, nos hemos ido a Estados Unidos con la gira. Siempre hay sold outs. En algunas partes de Estados Unidos también sientes los sold outs porque son zonas en las que ya hemos trabajado anteriormente. Pero claro, de repente no habíamos ido nunca a Chicago, y la recepción me maravilló porque dije: "¡Guau!".

-Y ahora que llega a España, ¿qué espera de esta parte del tour, especialmente en ciudades donde el público le arropa tanto?

-Pues mira, no es que me espere nada, pero yo creo que todo lo que estamos organizando, el equipo y yo, viene de buena vibra y de buena energía para el público. Que vivan durante dos horas algo espectacular. Que dentro de un tiempo digan: "¡Hostia, me acuerdo del día que fui al concierto de tal y viví esto, qué fuerte!", ¿sabes? O sea, siempre esperamos eso, ¿no?, los artistas: crear nuevos formatos, crear nuevas fantasías para que la gente viva esa magia.

"Málaga forma parte también de mi vida familiar. Tengo lazos familiares ahí, entonces es tocar en casa también"

-Sin desvelar demasiado sobre el concierto… ¿habrá sorpresas durante los shows?

-Van a haber sorpresas, sí.

-El 1 de noviembre actúa en Málaga. Es una ciudad que le quiere mucho. ¿Qué espera de este concierto y qué significa para usted volver a actuar aquí?

-Bueno, Málaga forma parte también de mi vida familiar. Tengo lazos familiares ahí, entonces es tocar en casa también. O sea, es un poco volver a la familia, volver a esa vida tan maravillosa que vivís vosotros allí. Siempre digo: son lugares maravillosos, pero sobre todo son lugares maravillosos para vivir. Porque se sabe vivir.

-Si pudiera definir estos 30 años de carrera con una palabra… ¿cuál sería?

-Uff… Ahí se queda. Yo creo que sería eso, más que una palabra… Hombre, son 30 años... empecé muy joven.

-¿Habrá otros 30 años más de Mónica Naranjo?

-En mi vida sí. En el trabajo, no lo sé. En mi vida sí.