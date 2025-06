Dave McKean expone en la Galería Artizar de La Laguna: «La IA hará más necesarias las historias personales hechas a mano»

Dave McKean (Maidenhead, Inglaterra) es un ilustrador, diseñador, fotógrafo, pianista y director de cine que expone en la lagunera Galería Artizar

Vuelve a la Isla para exponer en Artizar, ¿cómo comenzó su relación con Canarias?

Me contactaron desde Artizar para desarrollar una exposición de fotografía para la galería. Eso se convirtió en el proyecto Pholk. Desde entonces hemos mantenido el contacto. Comencé a hacer pinturas y dibujos inspirados en el cine mudo en 2008. Ese trabajo ha ido creciendo y presentado en varias exposiciones: Reino Unido, París, Bruselas, Los Ángeles y en aquí en Artizar. Les gustó el trabajo y lo han apoyado tanto en su stand en la feria de arte de Chicago como en la primera muestra de Nitrato. Es una forma muy bonita de mantener en desarrollo este proyecto, que avanza lentamente y que se dirige hacia una conclusión con un libro y una exposición final.

El sábado inauguró Nitrato II en La Laguna ¿Cómo fue aquella experiencia en Artizar?

Fue realmente perfecta. Hice varias pinturas nuevas para la muestra y comencé a trabajar en obras más pequeñas, además de las grandes pinturas de un metro cuadrado. Me gustó mucho el pequeño libro que publicaron. La galería es tan hermosa que ayuda a que cualquier cosa luzca lo mejor posible.

Tras 20 años de carrera, ¿cómo ha evolucionado su trabajo?

La serie Nitrato ha sido un espacio para probar muchas técnicas tipos de composición e interpretación de las imágenes originales de las películas, a veces de manera literal y otras veces de forma más conceptual o más cercana a la sensación que transmite la película que a los eventos que narra. La idea básica de la serie era explorar el por qué algo como esto, que descubres de niño, cala tan hondo, y si es posible entender esa fascinación recreando las imágenes de esas películas a mi manera. Cuando dibujas algo, realmente lo observas, le prestas mucha atención. Así que te vuelves mucho más consciente de cómo y por qué te está afectando tanto. Esas imágenes polvorientas, etéreas –que cuentan historias extrañas, no convencionales, usando un lenguaje visual de fotografía, montaje y dirección de arte que aún se estaba desarrollando en ese momento– siguen siendo mis guías espirituales. Es maravilloso pasar tiempo en esos mundos, no solo como espectador pasivo, sino participando en su reinterpretación.

Un detalle de la muestra que puede visitarse en La Laguna. / El Día

Hay una obra en esta exposición sobre la primera película rodada en Canarias, ¿verdad?

Sí, El Ladrón de los Guantes Blancos, que fue filmada en Tenerife. Me pareció ideal incluirla en la nueva exposición. Además, pude verla. Una de las razones por las que este proyecto lleva ya 17 años en marcha es que sigo encontrando nuevas películas o libros sobre cine mudo o imágenes en libros antiguos de cine, que quiero incluir, así que nunca se acaba. Ahora me doy cuenta de que no puedo incluir ejemplos de todas las películas mudas que se hicieron, ni siquiera de todas las que aún existen, ya que muchas no han sobrevivido. Fueron casi treinta años de producción cinematográfica en todo el mundo, así que son demasiadas, el libro tendría miles de páginas. Así que terminará, probablemente el próximo año y finalmente saldrá publicado. Fue bonito vincular la galería y la ciudad con esa era del cine. Existe un mundo fascinante de cine ahí fuera, con muchas especificidades culturales y personas que fueron capturadas en celuloide de nitrato.

Otro detalle de la exposición en Galería Artizar. / El Día

Su conexión con Tenerife incluye la creación de un libro sobre la Isla, ¿podría contarnos algo sobre ese proyecto?

Empecé a publicar pequeños cuadernos de bocetos de mis viajes cuando mis hijos eran pequeños. Estábamos en Viena y yo esperaba llevarlos por los museos a ver los Klimts y los Kubins, pero mis hijos tienen una paciencia limitada para eso. Así que les compré cuadernos de dibujo para que pudiéramos buscar nuestras obras favoritas y dibujarlas. Significaba que todos volvíamos con estos pequeños libros llenos de recuerdos, de observación y de trazos, y recordábamos todo de una forma mucho más profunda que tomando una foto. Desde entonces, siempre llevo un cuaderno de bocetos conmigo. Así que cuando estoy en una ciudad, dibujo a la gente, los edificios, el arte, escenas callejeras y todo lo que se cruce en mi camino. No son libros definitivos ni guías, son simplemente una visión personal de una o dos visitas a una ciudad. He estado en Tenerife varias veces ya, un par de ellas con mi hija, que ahora es adulta y también es artista. Así que pensé que sería divertido hacer uno de estos pequeños libros juntos. Por varias razones ha tardado bastante en salir adelante, pero con suerte el próximo año lo tendremos terminado y publicado, y podremos hacer una pequeña exposición de dibujos en la galería.

¿Cómo ha cambiado el concepto de ilustración y cómic en los últimos años? ¿Son más apreciados ahora?

La ilustración siempre ha tenido un lugar importante en la cultura occidental, desde el trabajo del siglo XIX hasta la actualidad. El paso de lo analógico a lo digital fue un reto, ya que muchos directores de arte ahora tienen acceso a herramientas digitales fáciles de usar como Photoshop, lo que les permite componer rápidamente portadas de revistas o libros, o carteles de películas, usando imágenes de archivo y un poco de magia digital. Con eso, la figura del ilustrador empezó a perder protagonismo. Por otro lado, los cómics están viviendo una edad dorada, con más publicaciones que nunca y una lista muy sólida de obras de ficción general únicas, de nuevas voces, escritores y artistas que emergen sin estar atados a ideas preconcebidas sobre lo que los cómics deberían ser, y que simplemente los ven como un medio poderoso para comunicar sus historias personales. Creo que la invasión de la IA solo hará más evidente la necesidad de historias personales hechas a mano, que compartan conocimiento humano, experiencias e ideas. Eso no lo obtendrás de un texto predictivo glorificado, por muy atractivas que sean sus imágenes superficiales.