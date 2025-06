Mambisa se apunta a la moda de Coldplay y agota las entradas para el concierto de hoy en Santa Cruz

Salvando las distancias y teniendo en cuenta desde dónde crece cada proyecto, hay algo que une a Mambisa con el puertorriqueño Bad Bunny y los londinenses de Coldplay. Los tres son capaces, en la medida de sus posibilidades, de colgar el letrero de no hay billetes mucho antes de subir a un escenario para dar un concierto. El de la formación canaria será esta noche, a partir de las 20:00 horas, en el Espacio La Granja de la capital tinerfeña. No quedan entradas para el espectáculo con el que las once integrantes y Alberto Méndez, Naranja, dan la bienvenida al verano.

Mambisa aún se recupera de las heridas emocionales que supuso la pérdida de Yudith Porto, cantante y compositora cubana, el año pasado. Su plaza ya está cubierta, que no su ausencia, y son las citas como las de hoy las que miden el calado real de un vacío que en una formación con una mayoría abrumadora de mujeres se suple con «fuerza y energía». Los ejes de su cancionero no se han movido ni un solo milímetro de la idea con la que fundó la marca Sissi del Castillo: raíces canarias, ritmos afrocubanos y flamenco, con la presencia en escena de una bailadora, son las credenciales de un proyecto que madura sin ataduras.

Sissi más que una capitana es la guía que siguen Estela del Moral, Teresa Padilla, Yanira Hernández, Rubi Alemán, Taire Monzón, Beatriz Barroso, Alberto Méndez Naranja, Luisa Machado, Yuliet Abreu, Marisela Acosta e Irene Fariña. Y es que Mambisa es una aventura armada a partir de las sólidas raíces de su directora. Músico percusionista, con un par de décadas de experiencia ligada al folclore tradicional, timplista, guitarrista... Ésa es una de las claves de un grupo en el que todo el mundo «sabe hacer un poco de todo», dicen.

Camino de La Rioja

Pero el concierto de hoy no es su única apuesta estival. En el horizonte está una gira que arrancará el 19 de agosto por la España vaciada, concretamente, un desafío impulsado por Luis Fernández con un calendario de conciertos en Leza del Río (21), Préjano (22) y Ábalos (24). La última parada no tiene nada que ver con los pasos que siguen los expertos de la Guardia Civil (UCO) con el caso Koldo. En el equipaje del grupo viajarán canciones que formaron parte de su primer alistamiento discográfico [Mambisa] y un puñado de nuevos temas.

Ése es el boceto sobre el que van a deambular las voces de Mambisa esta noche en La Granja. También el silbo gomero de una mujer, «medio española, medio alemana», hija de un gomero y de una germana que aprendió los secretos de este tesoro patrimonial colombino a partir de las lecciones que le dio el maestro Lino: Teresa Padilla.

La mujer como epicentro

No es una casualidad que el organigrama de Mambisa descanse sobre unos cimientos formados por mujeres, tampoco que situaciones como las que se viven un día sí al otro también con la violencia machista agite la conciencia de sus integrantes.«No somos un panfleto, sino un grupo que está conectado con una realidad que nos golpea a diario», cuenta Luisa Machado, una de sus cantantes, sobre la posición de esta iniciativa ante determinados asuntos que marcan el pulso de la actualidad.

Alrededor de este gran puzle cultural se da forma a una realidad que mira de frente a la música popular canaria sin perder de vista otras referencias que han ido generando un fondo de armario en el que, de repente, aparece un tema con unas sonoridades de la Vieja Habana y al rato los espectadores viajan hasta una de las interminables llanuras de El Hierro. Una paleta musical en la que cabe casi de todo para adaptarlo a la personalidad de cada integrante. Y es que no es nada sencillo ensamblar piezas que a priori parecen tan distintas. «Una de las razones del éxito es que cuando nos juntamos todo es alegría, conexión con la música y muchas ganas por agradar al público», enumera Machado en relación a una sociedad que respira amistad en cada uno de sus encuentros. El de esta noche, por citar el ejemplo más próximo, promete instantes repletos de emotividad.