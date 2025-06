Javier Cercas: "Europa es inimaginable sin el cristianismo"

El escritor Javier Cercas (Ibahernando, Cáceres, 1962) charla esta semana con Inés Martín Rodrigo y Álex Sàlmon en un nuevo episodio de ‘Libros y Cosas’, el videopodcast de ‘ABRIL’, el suplemento literario de Prensa Ibérica. Cercas, uno de los triunfadores de la temporada literaria en España gracias a su último libro, ‘El loco de Dios en el fin del mundo’ (Random House), desentraña en la conversación las claves de una obra que escribió para tratar de dar respuesta a una pregunta que su madre se hizo prácticamente hasta el día de su fallecimiento: ¿veré a mi marido cuando me muera?

“Esto no es un ensayo, pero no es un ensayo porque yo no pretendo nada, no pretendo demostrar nada, no pretendo atacar a nadie, no pretendo defender a nadie, lo que pretendo es crear un artefacto complejo en el cual quien decide finalmente es el lector. Eso es una novela”, asegura Cercas en un momento de la charla, a modo de resumen del objetivo que perseguía con este libro único.

“Yo siempre parto de cosas pequeñísimas que al final resultan ser muy grandes”

“Yo siempre parto de cosas pequeñísimas que al final resultan ser muy grandes”

Único porque nadie había tenido la oportunidad de escribirlo, ya que el Vaticano nunca le había abierto sus puertas a un escritor de esa manera. El resultado es un thriller sobre el mayor misterio de la historia de la Humanidad, una novela sin ficción en la que Cercas logra enlazar sus obsesiones íntimas con una de las preocupaciones fundamentales de la sociedad actual: el papel en la vida humana de lo espiritual y lo transcendente, el lugar en ella de la religión y el ansia de inmortalidad.

“Yo siempre parto de cosas pequeñísimas que al final resultan ser muy grandes”, cuenta el autor sobre su metodología de escritura, afirmando, con Aristóteles como referente, que “la literatura es lo que transforma lo particular en universal”. Así, de “una pregunta de una católica común y corriente, mi madre, surge este libro pero, además, esa es la pregunta central del cristianismo”, comenta Cercas. “Europa es inimaginable sin el cristianismo”, continúa el autor, para explicar cómo un ateo como él aceptó escribir un libro como ‘El loco de Dios en el fin del mundo’, cuestión que le han trasladado en numerosas ocasiones y en la que abunda en la charla.

El escritor Javier Cercas en el videopodcast 'Libros y cosas'. / PI

“¿Qué Javier Cercas hay en ese libro?”, pregunta Martín Rodrigo a Cercas, a lo que éste contesta asegurando que no es exactamente él. “Ni siquiera yo, cuando estaba escribiendo el libro, era consciente de que estaba inventando un personaje, lo he entendido después. El Javier Cercas que está en ese libro es una creación de mí mismo, es una declinación. Se podría llamar, de hecho se llama así en el libro, El Loco sin Dios”, confiesa a lo largo de la entrevista, en la que también echa la vista atrás y repasa su trayectoria como escritor, desde su debut en la ficción a finales de la década de los 80.

Puedes acceder al videopodcast completo desde aquí.