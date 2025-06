Apocalipsis zombie

Las películas sobre muertos vivientes (oxímoron en toda regla) suelen integrar un subgénero cinematográfico bastante cutre y simple. No obstante, el número de producciones sobre dichos seres resulta sorprendentemente elevado y cabe reconocer que, en su mayor parte, se encuadran en el terror más basto y hortera. Sin embargo, existen algunas dignas excepciones. Desde la clásica La noche de los muertos vivientes, dirigida por George A. Romero en 1968, hasta la reciente Guerra mundial Z, de Marc Foster (2013), se hallan varias sorpresas e, incluso, un par de joyas que merecen salvarse de la quema.

Se puede discutir qué se entiende por zombie para seleccionar los largometrajes con una valoración superior. Drácula encarna, sin duda, al no muerto más famoso, si bien sus adaptaciones no suelen incluirse en este catálogo. ¿Cabe calificarse La invasión de los ladrones de cuerpos como una cinta de zombies? No es posible preguntárselo ya a Don Siegel, pero no faltan opiniones para todos los gustos. Entre las obras que se alzan como propuestas sugerentes acerca de tan macabros relatos figura la, por el momento, trilogía de Danny Boyle, compuesta por 28 días después (2002), 28 semanas después (2007) –bajo la dirección del cineasta tinerfeño Juan Carlos Fresnadillo- y ahora, 28 años después (2025).

Recuerdo mi primer visionado de 28 días después. Pese a la tendencia a la repetición, propia de este tipo de cintas, la encontré original, ágil, inquietante, violenta y correctamente narrada. Cierto es que se precisa de un mínimo interés por el género ya que, de lo contrario, podría tornarse en una tortura. Pero, cumplido ese requisito, la historia y el notable grado de entretenimiento basado en la angustia me impactaron. Circunstancia similar me sucedió con la segunda entrega. Ahora se cierra la saga (aunque nunca se debe descartar que en el futuro se baraje un cuarto título) manteniendo el brío y la energía.

Danny Boyle me resulta un realizador interesante. Saltó a la fama en 1996 con Trainspotting y a partir de entonces ha ideado proyectos de lo más variopintos. Poco tienen que ver Millones (2004) con 127 horas (2010) o Sunshine (2007) con Slumdog Millionaire (2008). Sea como fuere, se trata de un profesional con destreza para la narrativa visual y tacto para la dirección actoral. Y, pese a que no toda su filmografía me apasione, le reconozco un estilo particular a la hora de abordar sus trabajos y de manejar la cámara con habilidad.

La principal virtud de 28 años después radica en su capacidad para alargar la esencia de sus predecesoras, evitando la sensación de agotamiento. Mantiene idéntico nivel de angustia y de potencia. Al parecer, se ha rodado por medio de iPhones 15 Pro Max, evidenciando así hasta qué punto y con qué velocidad evoluciona la tecnología.

Han transcurrido ya tres décadas desde que el virus de la rabia escapó de un laboratorio de armas biológicas y la ciudadanía sigue aún sometida a una estricta cuarentena. Un grupo de supervivientes vive en una pequeña isla, conectada al continente por una única carretera fuertemente custodiada. Cuando uno de sus miembros decide abandonar ese enclave y aventurarse en el oscuro y peligroso territorio continental, descubrirá una serie de secretos, maravillas y horrores, no sólo relacionados con los infectados, sino también con otros sobrevivientes transformados por los efectos de la enfermedad.

Dentro del elenco, un siempre magnético Ralph Fiennes (El paciente inglés, El jardinero fiel, La lista de Schindler) acompaña a Jodie Comer (El último duelo, Killing Eve) y a Aaron Taylor-Johnson (Animales nocturnos, Kick Ass, Nosferatu).