La argentina Claudia B. Esquivel se estrena en Espacio Bronzo con sudarios de óxido y té

La argentina Claudia B. Esquivel ha centrado su carrera artística en la fotografía y la pintura. Sin embargo, llega ahora al Espacio Bronzo de La Laguna con una novedosa propuesta que se podrá visitar hasta el 4 de julio. Lo que fuimos es la primera exposición en la que la artista multidisciplinar presenta obra en volumen. En concreto, esta muestra gira alrededor de la huella del paso del tiempo a través de singulares rastros en piezas constituidas por telas húmedas, tratadas con procedimientos que dejan marcas en ellas. Así, a través de esta especie de sudarios, registra el paso del tiempo empleando lo que ella misma denomina «una tenue frontera entre lo efímero y lo eterno». El sudario funciona como «un testigo silencioso, casi mudo», pero este manto «no oculta, sino que revela. En su sutil transparencia nos muestra el peso de la ausencia».

Esquivel nació en Buenos Aires, pero reside en Tenerife desde 2001 y actualmente forma parte del Observatorio Cultural Domingo Pérez Minik. Este cambio en su propuesta, asegura, se produjo por una casualidad. «Empecé a probar cosas nuevas porque puse en marcha un proceso personal de creatividad íntimo y unos amigos, tras un año o dos de trabajo, visitaron mi casa, vieron lo que estaba haciendo y me animaron a presentarlo para exponerlo», resume la artista quien reconoce que inició esta aventura, «no porque quisiera ver mi trabajo expuesto, sino porque era algo que necesitaba hacer para mí misma».

Claudia B. Esquivel en el Espacio Bronzo. / Andrés Gutiérrez

Primera muestra

De este modo, aunque estas piezas tienen unos tres años, es la primera vez que se pueden ver expuestas. Mientras tanto, sigue dando forma a nuevas obras porque, reconoce, «estoy enganchada a este proceso».

En esta nueva práctica, Esquivel ha decidido comenzar a trabajar con materiales muy frágiles y asegura que esta actividad «me ha ayudado a desarrollar la paciencia». Así, define esta labor como «un tipo de meditación o de mantra», ya que se trata de un trabajo repetitivo y delicado. En sus obras, después de tratar las más variadas telas, ha cosido, una a una, pequeñas bolsas de té. «El material de la bolsa de té es muy frágil, pero al mismo tiempo es muy noble, por lo que te invita a realizar puntadas pequeñas y eso es toda una maravilla para desarrollar otro tipo de aptitudes como la paciencia», reflexiona la creadora.

En estas obras, Esquivel también se ha permitido jugar. Y por eso ha apostado por probar suerte con las transferencias de óxido. «Ha sido un trabajo espectacular porque he podido estar atenta a todas las fases y ver cómo pasa el óxido a la tela», expresa la artista, a la que le gusta emplear materiales antiguos y ya usados para que posean su propia historia antes de ponerse a trabajar con ellas. Así, las adquiere en mercadillos o en cualquier otro espacio que le brinde esta oportunidad y luego las pinta en su taller. «Aunque ya cuentan con su propia historia, me gusta jugar con ellas y, con mi trabajo posterior, aplicarles mi propia historia», reflexiona Esquivel quien explica que también interviene sobre muchos otros objetos con los que se encuentra al azar por la calle o en el monte, como tubos de hierro oxidados.

Trabajo sorpresa

La sorpresa está también a la orden del día en su taller puesto que trabajar con el óxido no le permite controlar buena parte del proceso. «Cuando desenrollo las telas me encuentro con manchas que no esperaba y ahí es donde comienza el juego de la creación», expresa la argentina, quien desarrolla estas piezas a lo largo de varios días, dependiendo de la intensidad que le quiera otorgar a estas manchas. Sin embargo, el trabajo de cosido es mucho más largo, lo que hace que cada una de las piezas de esta exposición, que incluye montajes con telas de hasta cuatro metros, haya podido prolongarse durante unos tres meses.

Esquivel emplea telas usadas, metales oxidados y bolsas de té para reflexionar sobre la ausencia

A través de estos materiales reutilizados, Claudia B. Esquivel desea hablar «de lo que fuimos» y de las marcas y las segundas pieles que se desarrollan a lo largo de la vida. En este sentido, la artista da continuidad a su trabajo como fotógrafa y pintora porque, explica, «me llama mucho la atención lo antiguo, como las casas, las verjas oxidadas o los lugares abandonados. Con la fotografía, los retrato, y con esta nueva faceta, rescato los materiales de esos lugares para luego emplearlos en mi obra», reflexiona.

Piezas reutilizadas

Destacan piezas como las realizadas con un pequeño vestido de bautizo con el que pudo hacerse durante una venta que se puso en marcha por mudanza en Santa Cruz de Tenerife. «En Lo que fuimos está reflejada la infancia, los recuerdos y el paso por las diferentes etapas de la vida», reflexiona Esquivel quien invita al público a encontrar su propio mensaje en estas piezas. «Es algo que he notado que siempre sucede con mi obra, antes con la fotografía y ahora en esta nueva faceta, afectan al público de maneras muy diferentes».

La argentina realiza piezas con objetos como pequeños vestidos de bautizo. / Andrés Gutiérrez

Precisamente en el paso de una a otra actividad aparece también la curiosidad por ciertos materiales: «Me encantan los libros antiguos, con su papel viejo, y cuando extendía las hojas de las bolsas de té me recordaban a pergaminos».