El cantante tinerfeño Ricardo Alonso lleva ‘su culpa’ hasta México y Estados Unidos

Ricardo Alonso triunfa estos días fuera y dentro de las fronteras canarias. Y lo hace con La culpa, su nuevo sencillo, con el que también triunfa en suelo americano. El cantante natural de El Rosario triunfó en la última edición del programa de televisión La Voz, donde quedó finalista y ahora se labra una carrera también sobre los escenarios mexicanos. Se define como «un esperancero de pura sangre» y sabe que precisamente en el municipio que lo vio nacer siempre contará con un escenario al que subirse. Sin embargo, esa seguridad no ha impedido que nada más lanzar su nueva canción, cogiera un avión para probar suerte con el público latinoamericano y estadounidense.

Ricardo Alonso acaba de aterrizar en Canarias tras promocionar su música al otro lado del Atlántico, y ya prepara un nuevo viaje a tierras mexicanas para el mes de agosto. Reconoce que así está cumpliendo algunos de los sueños que se planteó cuando aún era muy pequeño y decidió que quería dedicarse a la música. «He ido avanzando paso a paso, muy lentamente, pero he podido ir consolidando mi carrera y yo mismo me sorprendo de cómo me he ido formando», relata y asegura estar «encantado» con el momento que está viviendo.

Rompiendo barreras

Reconoce que desde el comienzo de su aventura musical «tuve claro que quería volar» porque «llevar mi música a otros lugares es una gran oportunidad». Va incluso más allá al afirmar que «creía incluso que era un deber moral» ya que se trata de un territorio que le ha influenciado mucho.

«Me sentía en la obligación de volar y darme a conocer en Latinoamérica y Estados Unidos», expresa Alonso, quien asegura que todos esos territorios le han nutrido hasta dar forma al artista que es en la actualidad. Reconoce que aterrizar en México ya supuso para él dar por cumplido un sueño y ahora se siente «muy contento y agradecido».

Además de promocionar La culpa en México, durante su viaje grabó junto a un grupo norteño, así como con Angélica Vargas, la joven cantante mexicana hija de Manuel Vargas, quien fue primera voz del Mariachi Vargas de Tecalitlán. Todos esos contactos permitieron que, durante su estancia en México, surgiera también la oportunidad de viajar a Los Ángeles con su canción.

Cumplir un sueño

Indica que este viaje a siempre estuvo en su mente y, aunque creía que no era imposible llegar a lograrlo, «era algo que veía muy lejano» pero su participación en el programa de talentos La Voz ha hecho posible este y otros logros en su incipiente carrera.

La culpa viene a responder a la necesidad de Ricardo Alonso de crear su propia música. «Me considero un artista independiente, no me muevo por disqueras ni mucho menos, pero sentía la necesidad de hacer mi propia música, así que he invertido los pocos ahorros de los que podía disponer en este proyecto que ha salido adelante gracias al trabajo duro», relata el cantante tinerfeño. Para esta aventura ha contado con la colaboración del productor sevillano Miguel Linde, quien ha compuesto canciones para David Bisbal, Pastora Soler o Malú, entre otros. «No soy compositor», reconoce el artista quien no obstante se muestra encantado con el trabajo realizado por Linde. «Ha salido una obra de arte», celebra Alonso quien se define como un «romántico».

La culpa es una balada con tintes de bolero que aborda el dolor de una separación sin resentimientos. Alonso indica que se pueden sentir identificadas aquellas personas que pasan por un desengaño amoroso pero también los que han sido despedidos del trabajo o pasan por una situación familiar complicada. «A pesar del tema que aborda, transmitimos un buen mensaje», dice.

Un mensaje universal. Eso es lo que ha permitido precisamente que el tinerfeño lleve su música al otro lado del océano Atlántico. «En México valoran mucho el romanticismo y por eso creo que me han arropado tan bien», expresa.

Trampolín

Ricardo Alonso debe buena parte del éxito que está cosechando a su paso por el programa La Voz. «Siempre he soñado con ser artista, aunque cuando era pequeño también me hacía ilusión ser muchas otras cosas, como futbolista o piloto de rally», recuerda divertido el tinerfeño.

Aunque en su familia no ha habido nadie que se dedique a la música antes que él, «me decían que tenía talento para ello porque tenemos gusto y cultura musical», relata. Cuando cumplió la mayoría decidió centrar su vida en la música y a partir de ese momento comenzó a girar por Canarias. «Estuve en mil sitios antes de participar en La Voz», expresa el joven, quien estuvo bajo la tutela de Luis Fonsi quien «siempre ha sido uno de mis referentes musicales».

Afirma que no estaba preparado para vivir la repercusión que tuvo su participación en el programa, ya que algunos de sus vídeos en Youtube han llegado a tener medio millón de reproducciones. «Me hablaban desde Argentina, México y Estados Unidos y todo ello me ha permitido hacer estos viajes ahora», reflexiona.