Diego Navarro (director y compositor): «Lo que hemos hecho en Fimucité durante 19 ediciones es promocionar el talento de Canarias»

El Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (Fimucité) ofrece estos días su edición más extensa, con hasta cinco semanas de programación en Tenerife y El Hierro. Una vez más, la cita está dirigida por el compositor y director de orquesta tinerfeño Diego Navarro, quien cumple un sueño en esta ocasión centrando la temática de este año en Italia en el cine. El programa finaliza los días 11 y 12 de julio el concierto Gladiator live que contará con la participación de la compositora y cantante Lisa Gerrard.

¿Por qué han decidido centrar esta 19º edición de Fimucité en Italia, su cine y su música?

Se trata de una temática muy abierta y es algo que hemos hecho a posta porque queríamos abordar Italia como concepto, incluyendo su legado cultural, su historia, su cine y su música. Es una temática que yo ya quise abordar en la sexta edición, en el año 2012. Pero en ese momento tuvimos la increíble oportunidad de organizar el concierto oficial de celebración del centenario de Universal Pictures Studios, en el que resumimos un siglo de historia del que probablemente es el estudio de cine más grande del mundo. No pude negarme y asumimos esa inmensa responsabilidad junto con el famoso productor de música para el cine Robert Thompson. Todo eso nos obligó a poner en pausa el tema elegido para el festival. Lo recuperamos este año a raíz del hermanamiento con el Festival de Música y Cine de Roma, que este año celebró su cuarta edición y que surge a imagen y semejanza de Fimucité, y cuando se cumple el 25º aniversario del estreno de Gladiator. Todo ha estado muy bien orquestado, nunca mejor dicho.

Como compositor y director, ¿qué significa para usted esta temática en concreto?

Es una de mis cinematografías favoritas. Es parte de mi ADN como compositor ya que estoy influenciado por autores italianos como Ennio Morricone, su máximo exponente, aunque también me han influido muchos otros. Como director de orquesta especializado en el género, también he tenido el tremendo honor y la oportunidad de estudiar todas esas partituras. El cine italiano siempre me fascinó porque creo que tiene una personalidad propia. Además, creo que la cultura italiana tiene unos paralelismos tremendos con la española.

Fimucité cuenta en su programación con muchos profesionales y la mayoría de ellos son de Canarias.

Lo que hemos hecho en Fimucité a lo largo de estos 19 años es promocionar el talento local, y exportarlo. A día de hoy, Fimucité es el principal canal de promoción de la Orquesta Sinfónica de Tenerife. Existen otros eventos magníficos como el Festival de Música de Canarias, pero la potencia de promoción que obtiene la Sinfónica de Tenerife a través de este festival es impresionante. No hay más que ver el número de visualizaciones en nuestro canal de Youtube, que ya se acercan a los 16 millones y la práctica totalidad son interpretaciones de la Sinfónica. Para mí, esto es un orgullo y una motivación porque adoro esta tierra en la que nací. Pongo mi granito de arena para fomentar la promoción del talento tinerfeño, no solamente la a través de la Sinfónica, sino también en el marco de la Pop Culture Band, de los músicos de la isla y de todos nuestros solistas. Todo el capital artístico y humano del festival es de aquí.

Fimucité tiene una gran relevancia a nivel internacional. ¿Eso también se traduce en el público, que llega desde fuera de Canarias?

Contamos con público mayoritariamente canario, pero también llegan personas desde la Península e, incluso, desde diferentes países. Ese es el turismo cultural que deseamos fomentar. Canarias es conocida por el turismo de sol y playa pero podemos ir más allá pero además se trata de un turista con un poder adquisitivo potente.

Fimucité no se limita únicamente a ofrecer conciertos en Tenerife, sino que también ha salido a otras islas y, en esta 19º edición, han llegado hasta El Hierro.

Hemos estado en Gran Canaria en varias ocasiones y este año dimos el salto a El Hierro con el grupo de percusión del Conservatorio Profesional de Santa Cruz de Tenerife. Ofrecimos un formato muy original porque era un grupo de estudiantes de Percusión interpretando música de cine. Se podrá volver a escuchar la semana en la Fundación CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife.

«Queremos fomentar el turismo cultural para que Canarias sea conocida más allá del sol y la playa»

Precisamente esos conciertos forman parte de la sección educativa del festival, que también incluye la Film Scoring Academy, que arranca también la próxima semana.

Para mí, esta parte es muy importante porque nos permite acercar y desgranar el fenómeno de la música para el cine a todo el mundo. En este punto es muy importante destacar también la alianza con la Universidad de La Laguna.

Así que Fimucité no solo se limita al disfrute del público, sino que puede abrir la mente para que los jóvenes se den cuenta de que pueden centrar su carrera profesional en la composición o interpretación de música para cine.

Sí, de lo que se trata es de despertar conciencia a todos los niveles y acercar el fenómeno de la música para el cine a todo el mundo, para que sea valorada y mejor entendida. Me parece fascinante que ahora el público se me acerque para decirme que ya no solo ven una película, sino que también la escuchan. El cine también puede entrar por los oídos.

Diego Navarro durante un concierto. / Aarón S. Ramos

Y usted es el mejor ejemplo en Canarias de que se puede consolidar una carrera en la música para el cine.

Creo firmemente que si de verdad se desea algo, con fuerza de voluntad y constancia, es posible lograrlo. Mi sana obsesión ha sido siempre intentar proyectar desde mi tierra y atraer las miradas de todo el mundo a Canarias. Yo podría haber optado por irme. Y lo he hecho, pero siempre he regresado.

Con iniciativas como la del cine de verano, este festival también sale de los espacios convencionales de conciertos para llegar a otro tipo de público. ¿Qué importancia tiene sacar las propuestas de Fimucité a la calle?

En esta edición hemos querido sacar tres de nuestras actividades a la calle: el concierto inaugural, el cine de verano y el concierto de la Banda Municipal de Santa Cruz de Tenerife, que además puedo afirmar que ha sido el mejor concierto del grupo en el festival hasta la fecha. Es fundamental que el festival pueda salir a la calle. Hay gente que cada año coge muchos aviones para venir a Tenerife y vivir la experiencia del festival, pero los tinerfeños lo tienen al lado de casa y por eso me gusta animar a la gente que aún no conoce el fenómeno Fimucité a que lo viva y lo disfrute.