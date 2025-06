Verónica Echegui y Joan Amargós: "Dani de la Orden tiene un ojo especial para filmar Barcelona"

Verónica Echegui y Joan Amargós viven una historia de amor poco común en Barcelona en la nueva comedia que estrena este domingo 15 de junio Atresplayer (después de su paso por Apple TV+), 'A muerte', creada y dirigida por Dani de la Orden, el padre de películas tan exitosas como 'Casa en flames' y 'Barcelona, nit d'estiu'. Aunque sus personajes se enfrentan a situaciones complicadas, como un cáncer o un embarazo no deseado, la serie destila un humor de lo más divertido.

Sus personajes, Marta y de Raúl, son el ejemplo perfecto de que los polos opuestos se atraen. Porque no podían ser más diferentes entre ellos...

Joan Amargós: Sí. Raúl es un tipo un poco previsible, muy cauto, al que no le gusta la incertidumbre, el que se va pronto de las fiestas para no descontrolarse ni desmadrarse. Tiene su trabajo, su novia, su casa y no quiere que nada de eso cambie, porque le dan miedo los cambios.

Verónica Echegui: Marta es todo lo contrario. Ella encarna el síndrome de Peter Pan, quiere ser adolescente eternamente. No acepta que tiene la edad que tiene, rechaza la responsabilidad de hacerse cargo de sus decisiones y de su vida y se pasa los días de fiesta en fiesta.

Ambos se reencuentran y surge el 'feeling' en el sitio menos romántico del mundo: un tanatorio.

Joan Amargós: Se conocen del colegio, donde ya eran un poco las versiones opuestas. Raúl sería el 'nerd' y Marta, la chica más popular, alocada y rebelde. Se encuentran en un tanatorio y eso les conecta a nivel interno con algo como que el tiempo pasa. Porque si un compañero del cole ha fallecido es que el tiempo corre, ¿no?

Además, los dos están pasando por momentos difíciles. Sobre todo Raúl, al que le han detectado un cáncer de corazón, pero también Marta, que se encuentra con un embarazo inesperado.

Verónica Echegui: Ella se da cuenta de que está embarazada sin desearlo y ni siquiera sabe de quién es el bebé. Se encuenta en el conflicto personal de que quiere ser madre, pensando en dar ese paso, pero en el fondo no le parece que sea suficientemente buena persona para cuidar de otro ser.

Marta es un punto de inflexión para Raúl, aparte de su enfermedad. Porque entra como un vendaval en su vida y le hace reaccionar, ¿no?

Verónica Echegui: Son un punto de inflexión el uno para el otro, cada uno con sus personalidades y de distinto modo. Pero es verdad que el encuentro de ambos transforma sus vidas y hace que empiecen a hacer cambios. Pero no quiero hacer 'spoilers'...

Joan Amargós: Yo creo que los cambios de Raúl quizá vienen instigados por la actividad de Marta, y en cambio ella hace cambios a través de la observación de Raúl, no tanto porque él intervenga sobre la persona. Pero sí que Marta es un catalizador para Raúl, porque le diagnostican la enfermedad y luego pasan una serie de cosas que quizás no hubiesen pasado si no conociera a Marta. Hubiese sido una semana de espera, hasta la operación, muy complicada, horrorosa, y así ha sido muy diferente. Interviene el amor, que es muy transformador.

¿No es paradójico hacer una comedia precisamente con un personaje que se tiene que enfrentar a una operación a vida o muerte? Vamos, que es un tema duro pero la serie es todo un 'feel good'.

Joan Amargós: La posibilidad de su propia muerte les hace coger el tiempo y agarrarlo más fuerte. En el sentido de que quizá una semana antes eran menos conscientes de lo que hacían y lo desperdiciaban. Aprovechan más ese tiempo que antes daban como por supuesto.

Verónica Echegui: Es un 'feel good' porque al final la intención de la serie es que se haga un canto a la vida, que te haga reflexionar acerca de los múltiples temas que propone, el enfrentamiento a la muerte, el amor, las relaciones... Abarca muchos aspectos de la vida de cualquiera de nosotros, de un rango de edades muy amplio. La serie pretende despertar las ganas de vivir, incluso ante la muerte. Tomar esa oportunidad que tenemos mientras la vida se sucede día tras día, en muchos casos de una forma muy por inercia, reaccionar y recordar que estamos de paso, y generar preguntas como: ¿Eres consciente de lo que estás haciendo con tu vida? Porque esto se termina en algún momento.

Paula Malia y Joan Amargós, en 'A muerte' / APPLE TV+

¿Se identifican con sus personajes o son todo lo contrario?

Joan Amargós: En algunas cosas sí. Aunque todos somos menos categóricos que los personajes, que están un poquito estereotipados en el sentido de que Marta sale a tope mientas a Raúl lo quitas de sus casillas y tiene un miedo bestial. Por el simple hecho de ser actores ya somos una mezcla de muchas cosas, porque hay una parte muy seria del trabajo, y hay una parte muy loca de este oficio. El amor también interviene mucho a la hora del cambio de los personajes. Se atraen pero también hay algo como de admiración, de decir mira esta chica que hace estas locuras y tampoco le va tan mal... Les hace como cuestionarse lo que antes era una certeza fundamental y que esta vida se tiene que vivir de una determinada manera. Raúl pasa una semana loquísima, pero se divierte un montón, y eso le hace dudar sobre su zona de confort.

Verónica Echegui: Yo no tengo tan claro qué partes son mías o del personaje. Yo lo que veo es que conozco a esa persona. Leí el guion y vi que la podía hacer.

¿Barcelona no es casi un personaje más de 'A muerte?

Joan Amargós: Dani [de la Orden] tiene un ojo especial para filmar Barcelona. Y eso se nota. Mucha de la gente del equipo son amigos del barrio de Gràcia, de ir a hacer unas cervezas, y esa química no se consigue ni en un 'casting', ni buscando muchísimo. Esa sensación de filmar algo local creo que tiene algo muy potente.

Verónica Echegui: Para mí Dani encarna mucho el espíritu de Barcelona. O por lo menos, de la Barcelona de la generación de Dani. Su proyecto es una proyección de sí mismo. Y ese es el universo de Dani.

Verónica Echegui y Claudia Melo, en 'A muerte' / APPLE TV+

¿Nunca se planteó que los personajes dijeran algo en catalán?

Joan Amargó: No. Yo con Dani hablo catalán. Con Oriol Pérez, que también es codirector, lo mismo. Pero se rodó en castellano. Fue muy poco forzado todo, había muy poca imposición.

Verónica Echegui: Yo lo intenté y metía palabras, como 'bon dia', pero Dani me decía que hablaba muy mal (ríe).

'A muerte' es una historia romántica pero, sobre todo, prima la comedia. Hay capítulos muy divertidos.

Verónica Echegui: Capítulos hilarantes. El de la familia, el del concesionario de Raúl, el del anuncio, el de Sant Joan…

Joan Amargós: Es que cada capítulo es una locura. Hay muchas secuencias que son de una o dos tomas. Esto hace que no pueda estar la cosa ni medio aburrida. Puede salir mal, porque hay muchas posibilidades de que salga mal, pero si sale bien, eso tiene una efervescencia brutal.