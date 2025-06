Canarias y sus festivales (I)

Tras otra exitosa edición del Sonidos Líquidos y tenemos por delante varias citas festivaleras destacadas en Canarias dentro del espectro alternativo. Hablamos en dos entregas con varios de los responsables de las citas festivaleras más destacadas que hay en Canarias, un viaje por el que pasaremos por casi todas las islas del Archipiélago. Aquí va nuestra primera muestra. Cada uno nos cuenta las novedades de las citas en este 2025 y sus preferencias personales dentro de sus propios carteles.

Arrecife en vivo

Para Semi Gil, las novedades de Arrecife en Vivo (6, 19 y 26 de septiembre, 3 y 10 de octubre en varios espacios de Arrecife, Lanzarote) están en un montón de artistas que durante años quisieron traer y que los astros se alinean para que acudan a este 2025. «Es el año del desquite, con bandas que siempre quisimos y no pudieron venir por varias circunstancias: Derby Motoreta’s, Triángulo de Amor Bizarro, Ilegales, Mando Diao o Fun Lovin’Criminals, entre otros muchos». Otra novedad cuadra más con el cometido isleño de esta página: «El festival se estrena con un día exclusivo para artistas conejeros, músicos referentes de la Isla como Lucas de Mulder, un guitarrista de aquí que ha sacado un disco con The New Mastersounds, Cycle, que tiene a Carlos Ortega (cantante de Lanzarote) al frente, Diego Barber y otras muchas bandas de la isla que estrenan el Arrecife en Vivo el 6 de septiembre». ¿Su preferencia personal? «Por favor, no se pierdan el concierto de Mando Diao».

Boreal

Los Silos, Tenerife, el tercer fin de semana de septiembre (días 19 y 20 este año). Cita obligatoria marcada con fosforescentes y pegatinas de corazones en las agendas de los boraleros, que son muchos. El festival mantiene los cambios del año pasado (nuevo escenario en la calle La Esparreguera, por ejemplo) y afronta sus 18 años en activo con propuestas interesantes, tanto dentro como fuera de la música: «Me gustaría destacar al clown/arlequín más reconocido de hoy en día, el chileno Karcocha, que actuará también varias veces en el Boreal o a Inti, uno de los muralistas más importantes del planeta, que realizará también un trabajo en Los Silos con motivo del Boreal 2025», apunta Javier Jiménez, a la cabeza del enorme equipo de Boreal. No se escapa sin destacarnos qué es lo que él no se perdería de su propio festival: «Dos proyectos, bien diferenciados entre sí: Califato ¾ y Pongo. Son dos propuestas bien incendiarias. Además, el de que se estrene en Canarias pablopablo (Pablo Drexler) me hace especial ilusión también». Los abonos y entradas están en Festivalboreal.org

FEM

Es emocionante que de repente el responsable del Fuerteventura es Música sea un colega de profesión del periodismo musical de toda la vida como es Mario Alonso. De la banda de la crónica se pasa a la trinchera de la acción y detalla sobre el FEM: «¿Novedades? Pocas. El festival es el conocido: en la playa (El Cotillo), acceso gratuito, dos días de conciertos (4 y 5 de julio) con mucha mezcla. Quizá lo importante es la cantidad de bandas internacionales: hay grupos de Argentina (Natalia Doco), Chile (Calle Mambo), Trinidad (Queen Omega & The Royal Souls), Países Bajos (Kraak & Smaak), Francia (Lehmanns Brothers), Italia (Roy Paci & Aretuska), dos españoles —Baiuca y G-5— y dos canarios, Rabiche y David El Majorero». La preferencia personal de Mario va por el lado más bailable: «Me hace mucha ilusión tener aquí a Kraak & Smaak, una banda de dance, disco y electrónica que ha hecho multitud de remezclas y que yo pinchaba cuando hacía pinitos de DJ. Pero también Roy Paci o Baiuca. Y también a Rabiche, una banda que admiro», remata.