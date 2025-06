Bill Murray abre la puerta a nuevos mundos en Tenerife

Bill Murray esperó a que cayera la noche de este martes 17 de junio para presentarse ante el centenario laurel de indias que preside el parque de La Sortija de Puerto de la Cruz y, allí, regaló al público de tinerfeño una lección de cultura universal. El actor estadounidense abrió en la mente de los espectadores un camino a sus nuevos mundos, en la que fue la primera de las funciones de la cuarta edición del Festival Veranos del Taoro, que arrancó, de esta forma en este enclave portuense y que se llenará de teatro, música y danza hasta el sábado 21 de junio.

«Bienvenidos a este parque tan bonito. Muchas gracias por la oportunidad y la responsabilidad. Espero que nos lo pasemos muy bien esta noche». Esas fueron las primeras palabras de Bill Murray. «Tenerife está muy bien y aquí se disfruta de una excelente comida en la Cofradía de Pescadores», reconoció el galardonado actor en los primeros instantes de su intervención, que se produjo en un escenario instalado ante el laurel de indias, un árbol «fabuloso» que además parecía vestido para una boda, ya que lució largas telas de color blanco en esta primera función del festival.

Cuarteto

La pianista Vanessa Pérez interpretó los primeros acordes de la velada, un tema venezolano que puso a bailar, no solo a Bill Murray, sino hasta a los ayudantes en escena. A continuación, palabras de Ernest Hemingway sobre la música sirvieron a Murray para presentar a su compañero de aventura en este New Worlds, el violonchelista Jan Vogler, quien llegó a Tenerife acompañado de su inseparable instrumento, un Stradivari Ex Castelbarco/Fau de 1707.

De este modo, Murray se subió al escenario junto a Vogler, la violinista Mira Wang y la pianista Vanessa Pérez, quienes se empeñaron en aunar danza, teatro, música clásica, literatura y poesía en esta propuesta de 90 minutos que vio la luz por primera vez en 2017, después de que Murray y Vogler se conocieran en un viaje y compartieran sus intereses, más cercanos de lo que cabía esperar dadas sus profesiones diferentes.

Así, actor y violonchelista idearon un programa que muestra la esencia de los valores estadounidenses en la literatura y la música. New Worlds trata de tender puentes entre América y Europa a través de algunos de los grandes creadores de todos los tiempos, como Twain, Hemingway, Whitman, Cooper, Bernstein, Gershwin y Foster.

Gira

Han tenido que pasar ocho años para poder disfrutar de este espectáculo en Tenerife. Veranos del Taoro ha hecho posible, de hecho, una pequeña gira de esta ecléctica propuesta por España, que comenzó el pasado viernes en Madrid y también pasó el domingo por Gran Canaria. Bill Murray también se subirá al escenario el jueves 19 de junio en Bilbao y, el sábado 21 de junio, en Barcelona.

El elenco de 'New Worlds' en Puerto de la Cruz. / Arturo Jiménez

Con New Worlds, Bill Murray y Veranos del Taoro lograron que ayer, en el patio de butacas, se oyeron los más variados idiomas puesto que los turistas aprovecharon para disfrutar de un espectáculo en su idioma. Tras esta primera jornada, que se alargó hasta pasada la medianoche en el parque de La Sortija, la cuarta edición del Festival Veranos del Taoro ofrecerá, hasta el sábado, 16 espectáculos de artes escénicas en los diferentes espacios habilitados en este enclave de Puerto de la Cruz.