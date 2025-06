Un actor tinerfeño en Nueva York: Edu Díaz estrena la obra de teatro 'At the barricades'

El actor tinerfeño Edu Díaz forma parte del elenco que representa actualmente, en la ciudad de Nueva York, la obra de teatro At the barricades. Se trata de una pieza de tintes documentales que recorre "momentos clave" de la Guerra Civil Española y que se estrenó en el teatro MITU580, en Brooklyn, el pasado jueves.

Hasta el 29 de junio

El espectáculo, una creación de la compañía What will the neighbors say?, fue ideado por Sam Hood Adrain y James Clements y cuenta con la dirección de Federica Borlenghi. En esta ocasión, Díaz se mete en la piel de Diego Álvarez, un anarquista gay. Las funciones continuarán hasta el próximo 29 de junio.

Un momento del espectáculo. / El Día

El canario lleva tiempo en Estados Unidos formándose como actor y director. Es un país en el que ya ha cosechado varios éxitos y ha decidido prolongar su estancia gracias a proyectos como este, que le resultan sumamente interesantes. "Tras meditarlo mucho, decidí renovar mi visado de artista por tres años más. Llegué a la conclusión de que merecía la pena seguir apostando por Nueva York, ya que empiezo a ver los frutos de mi trabajo desde que llegué aquí en 2019".

Problemas con la administración Trump

Para Díaz, participar en este montaje es una gran oportunidad e implica dar "un gran salto" en su carrera. No obstante, es consciente de que las cosas se están poniendo muy feas para los trabajadores extranjeros en Estados Unidos. "Bajo la actual administración nadie está a salvo de ser deportado de un día para otro. Hay historias de terror, aros por los que no pienso pasar, y tentaciones de autocensurarse a las que no voy a sucumbir".

Solidaridad

La obra en la que participa el tinerfeño explora el papel de los voluntarios extranjeros luchando contra el fascismo en España a través de entrevistas y archivos históricos y teje, explican, una narrativa cruda sobre solidaridad en tiempos de guerra.

El intérprete aprovechó para hablar de su papel en la obra. "Con Diego me enfrento a lo desconocido", reconoció. "Tiendo a que mis personajes sean tontorrones, buenazos, víctimas del destino cruel. Cuando traté de aportar esa ingenuidad a Diego Álvarez, la directora me dijo ajustes que me hicieron abordarlo desde una perspectiva mucho más madura y realista", recordó.

¿Quién es Diego Álvarez?

Diego Álvarez es un anarquista en los años 30, abiertamente gay, que está dispuesto "a matar y a morir" por sus ideales. Es un tipo duro, curtido por la vida. "Su pasión por sus ideales la tomo de mi infancia en la Escuela Montessori de Santa Cruz, donde el Mae, su director, nos enseñó que la justicia social se consigue alzando la voz".

Los creadores de At the barricades se basaron en algunas cartas de Federico García Lorca, un aspecto que hace mucho más interesante este proyecto. "Hay un monólogo en el que Diego habla de España con una pasión con la que ahora sería tildado de facha. No sé si sus autores son del todo conscientes de la vigencia del conflicto en la España actual, lo que hace la pieza más rica y que despierte muchos debates".