Tenerife entremezcla el pop de Vanesa Martín, el rock de Molotov y el rap de Residente en la última noche del Music Festival

Funambulista, Molotov, Vanesa Martín, Residente y Orishas; en ese orden y con pausas amenizadas por el dj Deepak Daswani. Santa Cruz de Tenerife vivió este sábado más de ocho horas de música nonstop –desde las 17:30 horas hasta casi las 02:00– en la segunda y última cita con el Music Festival.

Durante la tarde noche de este sábado, la explanada del puerto de Santa Cruz volvió a convertirse en la pista de baile de cerca de 8.000 tinerfeños, según datos de la organización. Una afluencia bastante inferior a la de la primera jornada, en la que el grupo mexicano Maná encabezó el cartel.

En la segunda noche, en cambio, la mayor parte del protagonismo fue para el rapero puertorriqueño Residente, exmiembro de Calle 13. René Pérez lideró la lista de artistas, pues fue el gran esperado por público. Puntual a la cita –apenas se retrasó unos minutos–, fue recibido entre gritos y una gran ovación, momento que aprovechó para animar a los isleños a defender su tierra y en el que, además, reprodujo el mensaje de las últimas manifestaciones: "Canarias no se vende, se ama y se defiende". A lo largo del show, también se solidarizó con Gaza y trasladó un mensaje de paz y fraternidad entre pueblos.

En su repertorio no faltaron temas icónicos como Guerra, This is not América o Latinoamérica. También regaló a los tinerfeños algunos de los clásicos de Calle 13, como No hay nadie como tú, Cumbia de los aburridos y Atrévete. Los asistentes no pudieron estar más entregados durante toda la actuación.

Molotov empezó fuerte

Al inicio el público parecía tímido, pues la mayoría estaba a otras cosas: sacándose un selfie, alrededor de alguna de las barras o picando algo en uno de los puestos de comida rápida. Sin embargo, conforme sonaron las guitarras y la batería de Molotov, el público corrió a la zona delantera, algunos con careta de luchador y bandera de México incluidas. Enseguida sonaron sus letras –como ellos mismos advierten, no aptas para todos los públicos–, en especial las de canciones como Puto.

Por su parte, Vanesa Martín, tras entonar Hábito de ti, gritó «muy buenas noches Tenerife, qué maravilla de Isla» y confesó que ella también es fan de Molotov «desde chica». Además del pop se atrevió con otros géneros como la bachata.

La dupla cubana Orishas puso el broche de oro a dos noches de festival -que este año celebraba su segunda edición- con éxitos como A lo cubano, que ya sonaron en Santa Cruz durante el Carnaval.

El ambiente fuera

Al igual que ocurrió la noche anterior, cientos de curiosos se congregaron a las afueras del recinto para, al menos, escuchar a los artistas y corear las letras de sus canciones más conocidas.

En la capital, el buen tiempo acompañó durante toda la jornada. Para muchos de los presentes –entre ellos la presidenta del Cabildo insular, Rosa Dávila, que no quiso perderse la cita–, el Tenerife Music Festival sirvió casi como pistoletazo de salida al verano y a la batería de conciertos previstos para estos meses.