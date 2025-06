Pilar Eyre: "Me perdí el último suspiro de mi marido porque estaba embebida leyendo a su lado"

Pilar Eyre (Barcelona, 1951) es la protagonista del segundo episodio de 'Libros y Cosas', el videopodcast de 'ABRIL', el suplemento literario de Prensa Ibérica. La periodista y escritora acude al plató de Barcelona para charlar con Inés Martín Rodrigo y Álex Sàlmon sobre su última novela, 'Señoras bien' (Planeta). Su protagonista es Andrea, dueña de un estudio de arquitectura que fundó siendo una veinteañera con su mejor amiga, Nieves. Cuarenta años después, con la incómoda sensación de que ya no sirve para nada, Andrea debe retomar las riendas de su vida y del negocio cuando su hija Loti, heredera del estudio, se ve envuelta en un problema muy grave que podría llevarla a la cárcel.

“Pasa algo”, explica Eyre sin destripar la historia, “de manera que tiene que encargarse del despacho de nuevo, y en este camino de empoderamiento y recuperación se vuelve a enamorar”. Un sentimiento, el del enamoramiento, que su creadora conoce bien. “Yo me enamoro a cualquier edad, por arriba y por abajo. Me acuerdo que a los cinco años ya estaba enamorada. Estuve años y años enamoradísima. Esta niña es buena niña, pero le gustan demasiado los pantalones, oí que le decía un día mi abuela a mi madre. Yo tenía 8 años cuando dijo esto, o sea que era bastante precoz”, comenta entre risas.

En sus distintos libros, Eyre siempre consigue conectar con el momento vital que atraviesa el lector, advierte Sàlmon en un momento de la conversación. “Los escritores por una parte tenemos un ego inmenso, pero por otra somos muy inseguros, que es una combinación bastante incómoda de sobrellevar”, reconoce la autora. “¿La vocación es lo que nos hace jóvenes?”, le preguntan. “No, lo que te hace joven es tener planes, tener metas, tener objetivos, tener ilusiones. No hay una filosofía más nefasta que la que dice vive el hoy y olvídate del mañana”, argumenta Eyre, que termina confesando: “Esto es muy impopular, yo estoy en contra de la jubilación”.

La charla transcurre entre anécdotas y recuerdos, con frases memorables y la evocación de un momento muy conmovedor, el de la muerte de su marido: “Cuando mi marido murió, estuvo en coma los últimos días, y yo estaba a su lado en el hospital. Nos turnábamos mi hijo y yo, y esa noche me tocaba a mí. Él estaba agonizando y yo estaba leyendo y tan embebida con la lectura que llegó un momento en el que pensé: ha pasado algo en esta habitación. Entonces, levanté la vista del libro y me dije: el silencio. Por una parte te ayuda a vivir, pero por otra parte me perdí ese último suspiro de mi marido porque estaba embebida en el libro leyendo a su lado".

Pilar Eyre, con Inés Martín Rodrigo y Álex Sàlmon.

Ya al final de la conversación, Eyre confiesa su aversión hacia la palabra edadismo (“La editorial quería que en la promoción del libro saliera la frase ‘Una lucha contra el edadismo’, y yo dije que no) y asegura, rotunda: “¡Es que yo quiero envejecer con indignidad!”. No faltan críticas a los críticos literarios (“Los críticos alaban a las mujeres que escriben si escriben muy pocos libros, un libro cada diez años y que sea un libro muy cortito y muy exquisito, que guste a muy poquita gente y que no venda”) y una última reflexión sobre Doña Letizia como personaje para un libro: “Ella ha tenido momentos que son dignos de ser narrados. Ese momento entre que se casó y fue Reina, que tuvo que aguantar tantas infamias y todas las zancadillas que le ponía su suegro, para que no salieran las corruptelas del suegro nos cebábamos con ella. Seguro que lo voy a escribir, no ahora, porque tengo en mente otro libro, pero tarde o temprano lo escribiré”.

