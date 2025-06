Cuenta atrás para la obra de teatro del año en Canarias: ‘Libros cruzados’

El dramaturgo palmero Antonio Tabares escribió Libros cruzados hace unos diez años. La obra, que partía de su deseo de construir una trama con varias historias entremezcladas, nació también de su amor por los libros. Acaba de releerse Ana Karenina, de Tolstoi, cuando se dio cuenta de que allí había tres historias que coincidían con las que él quería contar. «Este texto estaba guardado en una gaveta», confesó el autor.

Una feliz coincidencia

Una década después, la feliz coincidencia con el 40 aniversario de la compañía teatral más antigua de Canarias, Delirium Teatro, ha hecho posible llevar este Libros cruzados a escena. Su estreno está previsto para el próximo 5 de septiembre en el Auditorio Capitol de Tacoronte. Después, entre el 10 y el 19 de octubre, La Salita del Auditorio de Tenerife acogerá otras ocho funciones. A continuación habrá gira por Canarias.

El elenco al completo de 'Libros cruzados'. / Andrés Gutiérrez

Escrita sin ponerse límites

Libros cruzados es, por lo tanto, como un sueño hecho realidad. Tabares redactó este texto «sin cortarme un pelo». Que una compañía de las Islas pueda montar una obra para la que son necesarios doce actores, seis mujeres y seis hombres, es casi una quimera. Solo el apoyo institucional que ha recibido Delirium para celebrar su cumpleaños –una agenda que ha incluido exposición, charlas y la edición de un libro conmemorativo bajo el epígrafe de 40 Delirios– ha hecho posible que ese ejercicio creativo que Tabares hizo prácticamente por "darse el gusto" pueda ser disfrutado en breve por los espectadores de las Islas.

Primera lectura, este miércoles

El pasado miércoles 11 de mayo, la Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife acogió la primera lectura con los actores y con un considerable número de espectadores reunidos para la ocasión. «Estoy sorprendido por la cantidad de público que fue. Tuvo bastante poder de convocatoria y creo que el resultado invita a pensar que el espectáculo puede funcionar. Hay un equipo buenísimo», celebró.

Amor y dolor se cuelan en las líneas de Libros cruzados, que toma como punto de partida un libro que cambia de manos y que llega, en momentos muy concretos, a las de tres mujeres muy concretas: Mariana, Patricia y Cris. «No tuve en cuenta ni el número de actores ni la duración, tampoco la puesta en escena. Lo hice como realización personal. Me apetecía escribir una obra con muchos personajes, con muchas tramas entremezcladas y que hablara de literatura, de cómo los libros pueden influir en nuestra vida y también del sufrimiento y el dolor», explicó.

Enamorados del texto

Humor y emoción completan el recorrido emotivo de un texto que logró cautivar al público que asistió esta semana a esta primera lectura del que será el estreno de este año de la compañía que lideran Severiano García y Soraya González del Rosario. Enamorados del texto de Tabares, su autor fetiche, en Delirium habían intentado montar Libros cruzados en ocasiones anteriores. No fue posible. «Esto es una superproducción, un hito. De hecho, hasta el último momento les dije a ambos que no se metieran en este follón. Es un riesgo y no solo por el reparto tan grande sino porque no es una comedia, dista mucho de ser una apuesta segura».

Treinta escenas y veinte personajes

En efecto, la complicada apuesta de Libros cruzados se completa con más de treinta escenas y veinte personajes entrando y saliendo de veinte espacios escénicos distintos. «Poder concentrar la gira en tres meses ha sido un punto esencial para poder sacarla adelante. Van a hacer en ese tiempo lo que normalmente se hace en tres años», precisó.

Trayectoria

Tabares es uno de los dramaturgos canarios más reconocidos y lleva años trabajando con Delirium, convirtiéndose en una suerte de autor de cabecera. En su haber tiene textos como La sombra de don Alonso, La punta del iceberg o Proyecto Fausto.

Hasta ahora sus textos han sido traducidos a varios idiomas y han obtenido reconocimientos importantes como el Tirso de Molina, el Pérez Minik o el Réplica de las Artes Escénicas de Canarias a la Mejor Autoría Teatral.