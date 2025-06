La cantante Vanesa Martín antes de actuar en Tenerife: «En los conciertos de esta gira la gente termina sudando»

La cantante y compositora malagueña Vanesa Martín acaba de iniciar gira con su último disco, Casa Mía, el trabajo que siempre soñó. Hará escala en Santa Cruz de Tenerife este sábado 14 de mayo dentro del Tenerife Music Fest.

Se nota que está viviendo un momento dulce.

Pues sí, la verdad es que estoy feliz. Estoy muy contenta con el trabajo que hemos realizado, con este disco, con la propuesta y con lo que significa Casa Mía. El concepto es mucho más amplio de lo que a priori pudiera parecer. También estoy feliz de ver cómo ha arrancado la gira. Yo quería evolucionar y crecer, que no significa cambiar las cosas de lugar sin más. Y lo cierto es que ha costado. Hubo momentos en los que fue difícil pero creo que hemos alcanzado el resultado esperado. La gente lo está disfrutando un montón. Es un disco que es un viaje hacia dentro, que tiene mucha identidad y que me ha conectado mucho con mi raíz. Es una versión muy auténtica de mí, de mi presente; de la música que escucho ahora y la que he escuchado desde siempre. Tiene la mezcla de esos dos mundos.

¿Es el disco que siempre soñó con hacer? El año pasado se tomó su tiempo para afrontar su preparación y redujo el número de conciertos.

Cien por cien. Venía de tener un ritmo frenético. Le dije a la gente de mi oficina que necesitaba hacer el disco que quería y para eso era necesario tiempo. A veces, sin darte cuenta, estas como en una inercia constante y vas aceptando hacer cosas. Yo sentía que necesitaba pensarlo todo más tranquilamente. Lo que sucedió es que había cambiado parte de la banda y me convencieron de que hiciera algo simbólico, unos siete conciertos. Mientras tanto me dediqué al disco, tanto en la composición como en la parte creativa, hablando con el productor y trabajando en el estudio. Se grabó en Miami, Madrid, México y en Venezuela. Yo quería estar muy presente en este disco, en todo.

Para que se vea el volumen de trabajo que hay detrás de un proyecto así, basta decir que se quedaron fuera nada más y nada menos que 30 canciones.

Tenía 42 canciones escritas, más que nunca en mi vida. Fui muy escrupulosa seleccionando los temas. Pretendía contar una historia y que creo que por primera vez en mi vida lo estoy consiguiendo. Hay un concepto de principio a fin, tanto en el disco como en los conciertos. Y la gente se da cuenta rápidamente, encuentran más que como un lugar físico: Casa Mía es un refugio porque tu casa es tu corazón, tu casa es donde tú estás y donde estás bien. Cada canción de este disco son habitaciones que te llevan a viajar por tu vida y por diferentes estados anímicos. He salido de mi zona de confort y me atrevo incluso con el auto-tune como instrumento. Es un disco muy luminoso. Fíjate que creo que es como un 4.0 de Agua, mi primer disco.

Un regreso que hace cuando está a punto de celebrar 20 años en la industria.

Exactamente, y ha sido un ejercicio necesario y divertido.

La gira de Casa Mía acaba prácticamente de empezar y llega a la Isla, este sábado, dentro de la programación del Tenerife Music Fest. ¿Qué nos puede adelantar de este concierto?

La gente se va a dar cuenta ahí de la evolución, de la energía y de la fuerza que tiene este disco. Te puedo decir que mis conciertos no suelen ser tranquilos. La gente que viene a verme lo sabe. Tengo mis baladas y canciones más tranquilas pero los espectadores vienen a disfrutarlos de pie y bailando. Pues este es un disco aún más poderoso y más fuerte. La gente termina sudando. Casa Mía es un disco que te hace querer amar con más fuerza la vida.

Y el público que acude a verla es cada vez más amplio, en edades y perfiles. ¿No es cierto?

Yo creo que siempre ha sido así. Tengo la suerte de reunir a tres generaciones en mis conciertos: tengo a la abuela, a la madre y a la nieta. Es una maravilla. Y mi público además es muy variado, de todas las clases sociales. Es increíble y fascinante. Me enriquece. Me gusta mucho que las familias se unan para verme y paren este ritmo que todos llevamos para hacer algo juntos, en familia.

Es de las cantantes que más se prodiga por Canarias...

Las Islas siempre están en mi agenda. Y no solo a nivel profesional sino también en lo personal, suelo ir y tengo amigos por ahí. La verdad que ir a Canarias para mí siempre es motivo de alegría. Me tratáis tan bien y se come tan bien que es imposible no sentirme a gusto.