Dance on Ensemble combate el edadismo en la danza y llega al Auditorio Tenerife con 'Mellowing'

La compañía de danza Dance on Ensemble se ha propuesto combatir el edadismo y recibe a intérpretes internacionales de más de 40 años con una larga carrera y con ganas aun de continuar subiéndose al escenario. La compañía, integrada actualmente por 13 intérpretes de diferentes nacionalidades, llega al Auditorio de Tenerife, el sábado 7 de junio, a partir de las 19:30 horas, dentro del Festival de las Artes en Movimiento (FAM).

¿Cuándo envejecemos? ¿Cómo podemos incorporar la experiencia y el conocimiento adquirido en la creación? Son algunas de las preguntas que siempre han acompañado a los profesionales del sector. La compañía radicada en Alemania responde ahora a estas cuestiones con un proyecto en el que se dan cita artistas procedentes de grandes compañías internacionales y entre los que se encuentra el tinerfeño Javier Arozena.

El bailarín explica que, "en algún momento de nuestra carrera, a todos nos han invitado a abandonar los puestos de trabajo en los que estábamos porque habíamos cumplido ya cierta edad". Esta imposición ha obligado a muchos profesionales a reconducir su carrera en contra de su voluntad, "simplemente porque se nos consideraba materia descartable", lamenta el creador isleño.

Experiencia

Sin embargo, tanto Arozarena como la compañía Dance on Ensemble destacan que precisamente los profesionales de la danza que han cumplido cierta edad "tenemos a nuestro favor toda una serie de códigos que hemos ido recogiendo gracias a nuestra experiencia y que nos dan una madurez y una presencia en escena que no tiene la gente más joven".

Es por todo ello que en el año 2025 surgió Dance on Ensemble bajo la dirección de Christopher Roman a través de una experiencia que se prolongó durante cuatro años. A continuación, y hasta la fecha, toma la batuta del grupo Ty Boomershine, quien además es intérprete.

Al contrario que en una compañía estable, Dance on Ensemble tiene la posibilidad de elegir en qué proyectos desea embarcarse. "Contamos con proyectos personales y, con la compañía, colaboramos como intérpretes, creadores, docentes o agentes culturales", relata Javier Arozena quien celebra poder ser parte activa de los procesos de creación de las piezas dentro de este proyecto, donde se dejan a un lado las competencias y la concepción para avanzar con un formato tipo taller en el que lo principal es la búsqueda de acuerdos entre las partes.

Colaboraciones

"Establecemos relaciones horizontales y no tan jerárquicas", expresa el creador. Dance on Ensemble trabaja, de esta forma, con coreógrafos de la escena contemporánea y centrados en trabajar con la diversidad de cuerpos, que no atienden a cuestiones estéticas concretas y con una mirada abierta.

El bailarín tinerfeño reconoce que el público se sorprende mucho cuando ve a esta compañía sobre el escenario. "La gente espera ver a intérpretes que se mueven poco, con dificultad, y se sorprenden cuando encuentran cuerpos tremendamente preparados y capaces". Precisamente habla del entrenamiento al que han sido sometidos esos cuerpos durante años y "con los que hemos podido avanzar hacia los caminos concretos que nos interesan".

Algunos de los integrantes de Dance on Ensemble. / Jubal Battisti

"No tenemos la energía de la juventud, esa energía atlética y muscular, pero hemos podido ahondar en el campo de la expresión y del gesto", expresa Arozena, quien reflexiona que, con el paso de los años, más allá del movimiento, "comenzamos a cuestionarnos qué es la danza y cómo nuestras decisiones están conectadas con la práctica contemporánea".

'Mellowing'

Dance on Ensemble llega a Tenerife para presentar Mellowing, una pieza del griego Christos Papadopoulos, y en la que la compañía investiga la intensidad del momento que genera una inquietud latente. Esta es la primera pieza creada por el coreógrafo fuera de su propio proyecto y en él, aprovechando la experiencia del grupo de intérpretes, Papadopoulos realiza una observación minuciosa del movimiento y pone el foco en los mínimos matices de esos gestos constantes.

Javier Arozena habla de la importancia de esta pieza que reúne a la práctica de los intérpretes de la compañía y habla del reto que supuso darle forma ya que "nos obligó a introducirnos en unos códigos de movimiento a los que nos estamos habituados".