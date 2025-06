Alejandro Sergi, del dúo argentino Miranda!: «Mantenemos el mismo espíritu: que las cosas sean siempre divertidas»

Alejandro Sergi es, junto a Juliana Gattas, la mitad del mítico dúo argentino Miranda! Actuarán este sábado 7 de mayo en el Espacio Cultural CajaCanarias dentro de la gira de Nuevo hotel Miranda!, su último trabajo discográfico.

¿Miranda! había actuado alguna vez en Canarias antes de este concierto que ofrecerán en CajaCanarias dentro de la programación Primavera en la Fundación 2025?

No soy la persona apropiada para responder esta pregunta porque tengo muy poca memoria. Yo creo que no, pero no quisiera decírtelo con absoluta seguridad.

Bueno, pero en España sí que han estado en múltiples ocasiones, ¿cierto?

Eso sí que te lo puedo asegurar, hemos estado muchísimas veces desde el inicio de nuestra carrera. Desde 2004 o 2005 que fuimos allí por primera vez. Lo hicimos de la mano de Fangoria y estuvimos abriendo conciertos para ellos. Desde ese momento nuestras visitas a España se volvieron bastante habituales.

Y aquí tienen a un público muy fiel...

No nos podemos quejar. Hemos recibido bastante atención y muchísimo cariño. Eso nos da la posibilidad de poder regresar, y eso es básicamente gracias a la gente que nos apoya y que viene a ver nuestro show. Estamos muy contentos y honrados. No solo es un país que nos encanta visitar sino que tiene una tradición de música pop que influye mucho en nuestra música, así que nos gusta ir a tocar ahí.

¿Y qué músicos españoles les han influido?

Pues justamente Fangoria y toda la carrera de Alaska y Nacho. Te podría decir también La Casa Azul Dorian o La Buena Vida, por citar tan solo a algunos.

Miranda! nació, según he visto, del afán que ustedes dos tenían de poder tocar en los mismos lugares a los que entonces iban a bailar. Lo han conseguido.

Bueno, sí, y con creces. Ahora vamos a tocar a lugares que ni conocíamos, ni íbamos ni a bailar ni a nada. Pero en un principio la verdad es que la ambición era esa. Obviamente, queríamos hacer algo que nos gustara y tocar la música que queríamos, pero pensábamos que como mucho podríamos llegar a sitios cercanos. En un principio lo planteamos de esa manera, de una forma bastante relajada la verdad. Con el tiempo todo se fue volviendo un poquito más grande de lo que imaginábamos, pero de todas maneras siempre hemos tratado de mantener el mismo espíritu: que las cosas sean divertidas y de hacerlo, siempre, basándonos en nuestra voluntad y ganas.

24 años después están girando por todo el mundo. ¿Se siente como un sueño cumplido?

Nunca hubiéramos imaginado que íbamos a trascender tanto, pero bueno, nos da alegría y nos pone contentos. Lo seguimos disfrutando igual.

Cuando se pasa tanto tiempo haciendo música, las canciones dejan de ser propias y se convierten en la banda sonora de la vida de los demás. El tema con el que se enamoraron, el ritmo con el que se superó un mal momento... ¿Eso les ha pasado?

Sí pasa y claro que nos asombra. Por otro lado, también nos da alegría y nos da orgullo porque nosotros también tenemos temas de nuestros artistas favoritos que son parte de nuestra vida. La música te acompaña siempre. Nos gusta y nos da mucha alegría sentir que lo que hacemos puede acompañar también a otra gente. Pensamos que así devolvemos lo que la música nos ha dado y que formamos parte de esa tradición.

La gira con la que recalan en Canarias forma parte de la presentación de ese Nuevo Hotel Miranda! En el trabajo anterior, Hotel Miranda! , ya se metían en las habitaciones musicales de sus grandes temas.

Correcto, en verdad es la segunda parte, una continuación de Hotel Miranda!, que fue un disco de reversiones de clásicos a dúo con cantantes invitados. Y este segundo continúa ese camino, es la segunda entrega. Pero esta vez en lugar de hacer reversiones, hicimos todas canciones nuevas. Venimos sacando singles ya desde finales del año pasado y ya hace más o menos un mes que salió a la calle. La gente lo ha acogido muy bien.

Algo que les define es la puesta en escena durante sus conciertos. ¿Cómo va a ser este concierto en la Isla?

Es un show de carácter bastante discotequero porque no solemos parar mucho entre canción y canción. Tocamos una detrás de otra para poder hacer la mayor cantidad de música posible y para comunicarnos a través de los sonidos. Y en cuanto a lo visual, llevamos una puesta en escena que incluye muchos cambios del vestuario y coreografías. Interactuamos bastante con la pantalla de vídeo porque muchos de los cantantes invitados los tenemos en pantalla porque, obviamente, no nos pueden acompañar todos de gira. Así que los llevamos enlatados en vídeo. Es bastante variado, es un show que recorre bastantes climas dentro de lo que el grupo hace y hacemos hincapié en lo bailable. También habrá espacio para la balada, para momentos un poquito más íntimos, temas nuevos y alguna que otra de esas joyitas que los fanáticos van a saber apreciar.