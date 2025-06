Mägo de Oz ficciona su leyenda en un biopic rodado en Canarias

Es el tipo de canción que, cuando suena en verbenas, festivales y pubs desata algo tribal. Fiesta pagana, el himno más coreado de Mägo de Oz, es el clásico infalible del metal en español; de las noches en vela y los pogos de riesgo. Detrás del single hay décadas de giras, rupturas, conciertos multitudinarios y excesos que saltan al cine con Mägo de Oz. La película, un filme rodado en las últimas semanas en las Islas Canarias.

La producción del biopic, una producción ambiciosa con un montante que asciende a los siete millones de presupuesto, encara la recta final de su fase de rodaje, en las que ha recalado cuatro semanas por enclaves Canarias. Cuentan desde el equipo que el metraje que se ha filmado en Gran Canaria representa en pantalla las giras de la banda por Latinoamérica, con escenas que emularon el concierto en Cochabamba (Bolivia) dentro del Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria.

Antes de dar el salto a Fuerteventura, la cinta, dirigida por Álvaro Brechner y escrita junto a Sofía Cuenca, es una reinterpretación desde la ficción de los momentos clave de la banda. «La historia de Mägo de Oz tiene ya bastante giro argumental de por sí», desliza sin salirse del guion Pedro Díaz ‘Peri’, historia viva del grupo como bajista. En la actualidad, trabaja como productor ejecutivo del largometraje junto a Mariela Suray Ortega y Patricia González.

‘Peri’ ya peina canas en su melena larga y heavy. Eso sí, mantiene sus habituales gafas de sol «incrustadas» en la cabeza. Hasta hace no mucho, las greñas fueron pelirrojas. Un distintivo que viste el actor José Sospedra en su caracterización del músico, acompañado de las extensiones y el bajo que ‘Peri’ usó en la gira de Gaia, el quinto álbum de la formación. «Al principio me imponía interpretar el papel de rockero. Él y yo no teníamos nada que ver. Poco a poco he cogido sus gestos y su forma de tocar», asegura Sospedra, mientras echa para atrás la cabeza para despejarse la melena de la cara.

El actor José Sospedra y Pedro Díaz ‘Peri' / José Carlos Guerra

Producida por la empresa Eterno Island Pictures, la película suma en total trece semanas de rodaje que comenzaron en Madrid y culminarán el 12 de junio en Fuerteventura. Esta «etapa canaria», como se refiere a ella el equipo, se inició el 15 de mayo y ha permitido recrear los conciertos en Latinoamérica, así como el paso de la banda por hoteles, aeropuertos, hospitales y camerinos con una estética minuciosamente trabajada por la directora de arte Raquel Troyano.

El Hotel Las Longueras, enclavado en las profundidades del valle de Agaete, es el escenario colonial de diversos enclaves latinoamericanos que marcaron las giras más caóticas del grupo, entre fiestas, alcohol, drogas y discusiones.

Imagen del set de rodaje en el Hotel Las Longueras, en Agaete. / José Carlos Guerra

En una jornada ventosa en el norte de Gran Canaria, la escena transcurre en uno de los sets más fotogénicos del rodaje, diseñado por Raquel Troyano, cuya experiencia en producciones internacionales ha sido clave para construir un universo visual propio. «No solo llegamos a las localizaciones y nos adaptamos, sino que las reinterpretamos», explica la directora de arte.

El equipo ha construido doce decorados en plató. «Es una delicia artística y Mägo de Oz tiene un universo creativo muy especial», subraya Troyano, que ha asumido la compleja tarea de recrear las escenografías de barcos y catedrales que la banda ha usado en directo. Además, cuentan con un componente cromático asociado al estado emocional de los personajes: azul para José Andrëa, amarillo para Txus di Fellatio.

El director, Álvaro Brechner, conocido por Mr. Kaplan o La noche de 12 años, ha abordado esta producción como un «biopic atípico», cargado de humor, dramatismo y excesos. Hospitalizaciones, conflictos internos y la intensidad emocional que viene implícita en vivir del rock son los ingredientes de este retrato realista que evita el tono hagiográfico, con afán de mostrar el «peaje personal que cada uno paga para llegar hasta aquí».

El reparto, encabezado por Adrián Lastra y Adrià Mondaray, incluye también a Guillermo Furiase, Carlos Librado ‘Nene’, José Sospedra y Jon Arias. Parte del elenco ha aprendido a tocar instrumentos desde cero. Y Lastra, en apenas tres meses, ya domina la guitarra.

El equipo de Mägo de Oz. / José Carlos Guerra

La banda original ha colaborado prestando instrumentos y ofreciendo asesoramiento para la recreación de algunos temas en pantalla, además de para la composición de canciones inéditas que se añaden en el apartado sonoro del largometraje. No faltarán cameos «ni momentos reconocibles para los fans».

Se han utilizado más de 1.500 figurantes y se ha integrado talento local en el equipo técnico durante toda la fase canaria. «Cuando vinimos a rodar aquí, se nos acercaron muchos fans de la banda. Mägo de Oz tiene algo generacional, y eso también lo estamos intentando plasmar», comenta Patricia González, productora, y agrega "es una oportunidad para conocerlos más profundamente y que el público vea que no solamente es una banda de melenudos".

El estreno aún no tiene fecha confirmada, pero la intención es tener la película terminada a finales de año y que llegue a salas en marzo o abril de 2026. De momento, el rodaje continúa con los instrumentos reales de una inmortal banda afinando bajo el sol canario.