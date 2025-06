La música de las películas de Tarantino abre la XIX edición de Fimucité

La XIX edición del Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (Fimucité) arranca el sábado 7 de junio, a las 21:00 horas, con el concierto gratuito Tarantino Unchained. Volumen 2, a cargo de la Pop Culture Band, que se celebrará al aire libre en la Plaza de la Candelaria de Santa Cruz de Tenerife. Este evento marca el inicio del festival que se prolongará hasta el 12 de julio.

Serán dos horas de concierto en las que el público podrá bailar al ritmo de una selección musical dedicada a la filmografía de Quentin Tarantino, con temas como Little Green Bag, de su ópera prima Reservoir Dogs; Misirlou, la icónica canción interpretada por Dick Dale que suena en los créditos iniciales de la película Pulp Fiction; Woo Ho, de Kill Bill Vol. 1, o Across the 110th Street, de Jackie Brown, entre otros.

El espectáculo contará con la presencia de Cristina Ramos, quien interpretará algunos de los temas. También se subirán al escenario Zuleyma Medina, Estefanía Rodríguez, Carlos Ortega, Héctor Quintero y Juan de Araoz Álamo.

El público podrá asistir caracterizado como personajes del universo Tarantino, sumándose así a una fiesta temática que culminará con una sesión de DJ a cargo de Nagoba. Percusionista, compositor y productor musical, comenzó sus estudios musicales a los ocho años y dio sus primeros pasos como DJ hace ya más de una década. Actualmente, se encuentra terminando su formación, en la especialidad de composición, en el Conservatorio Superior de Música de Canarias, mientras explora nuevas formas de conectar con el público y transmitir su pasión por la música en sus sesiones.

Cartel del concierto que inaugura esta edición de Fimucité. / El Día

Este concierto marca el inicio de una edición muy especial de Fimucité que está dedicada a Italia y su legado cultural, y que incluye una amplia programación de conciertos, cine al aire libre y clases magistrales, consolidando a Tenerife como referente internacional en la música de cine.

Programa

La Banda Municipal de Música de Santa Cruz de Tenerife protagonizará el sábado 14 de junio un segundo concierto gratuito, al aire libre, en este caso en la Plaza del Príncipe. Bajo el lema De Fellini a Tornatore: La música del cine italiano, el programa incluirá obras representativas del repertorio cinematográfico italiano, escritas por genios como Ennio Morricone, Nicola Piovani o Nino Rota, para clásicos del cine como La Misión, La vida es bella, Cinema Paradiso o la saga de El Padrino.

Cartel de la nueva edición de Fimucité / El Día

El jueves 3 de julio, Fimucité ofrecerá en el Teatro Leal de La Laguna el concierto Cinema e Paradiso, imperdible para los amantes del cine y la música: un recorrido inolvidable a través de las grandes partituras del cine italiano.

Como colofón al programa de conciertos, Fimucité 19 rinde homenaje a la historia y la cultura de la Antigua Roma con un nuevo espectáculo live to picture único: Gladiator in concert. Dirigida por Diego Navarro, los días 11 y 12 de julio, la Orquesta Sinfónica de Tenerife interpretará en directo en el Auditorio de Tenerife la aclamada banda sonora del oscarizado largometraje de Ridley Scott en el marco de su 25º aniversario, mientras se proyecta la película en versión original con subtítulos en español.