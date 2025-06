AXF vuelve al panorama audiovisual

Después de dos años de silencio, Alex Xela, regresa al sector con una identidad renovada, siendo más “yo” que nunca, mostrando una imagen madura, fresca, cruda, directa, que le otorga un enfoque narrativo emocional que no pasa desapercibido.

Fundada en 2017 en Tenerife, Islas Canarias, AXF nace como la evolución natural de su propio creador, Alex Xela. Alex dió los primeros pasos de su carrera profesional en la producción musical en 2005, bajo su propio nombre “Alex Xela”, consolidándose y siendo reconocido como DJ, se atrevió más tarde como productor y creativo, y de aquí dió el salto al mundo audiovisual. Hoy, se puede decir que tras un proceso consciente de transformación personal y profesional marcado por situaciones complejas, desde ser víctima de una estafa importante, acompañado de cambios significativos personales ha regresado al mundo audiovisual con una narrativa de impacto focalizando en las emociones, porque las historias van emociones si queremos que sean recordadas. Y sus creaciones son pensadas para que calen, conecten con el público al que van dirigidas. Cada una de sus creaciones son una historia en sí misma.

Y por esta razón su proyecto ha evolucionado, es, lo que estaba destinado a ser: una productora cinematográfica completa.

Charlando con Alex nos dice que ”Alex Xela Films no es solo una nueva imagen. Es una nueva intención”. Después de todo lo vivido, mi forma de entender el mundo y contar experiencias era diferente, ya no era válida mi visión previa de rodaje y enfoque, entendí que no podía seguir grabando desde el mismo lugar, porque yo, no era el mismo”

AXF se puede decir que “es una cicatriz convertida en dirección creativa.” Se posiciona ahora como una productora especializada en storytelling emocional, spots publicitarios, branded content y piezas de alto impacto para marcas personales, establecimientos turísticos, hoteles de alta gama, agencias y empresas que buscan diferenciarse a través de su comunicación audiovisual.

Entre sus proyectos recientes destaca su colaboración con Baobab Suites, donde junto con la Eva Bascones, (Direccion comercial & marketing del Hotel), desarrollaron una serie de capítulos estratégicos para humanizar la marca desde el interior. El trabajo realizado como director creativo de rodaje junto a Pedro Buerbaum para Offlesson, es notable ya que es una plataforma educativa internacional con la que AXF colabora de forma continua, liderando la producción visual mensual de sus contenidos.

Y como todo lo que está realizando, le parece poco, de forma paralela AXF ha lanzado la “ Alex Xela Academy”, una plataforma formativa donde se ofrecen mentorías uno a uno, consultoría audiovisual especializada y creación de contenido propio para ayudar a otros creativos y marcas a desarrollar su voz visual.

En resumen, AXF ha arrancado su nueva etapa con un mensaje claro y contundente: “No hacemos vídeos. Hacemos impacto.”

Web: https://alexxelafilms.com/