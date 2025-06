El Canaripoli o cómo ganar cantando folías

En Canarias existe estos días la posibilidad de adquirir el Timanfaya. No se trata de ningún negocio ilícito, sino de un juego. Literalmente. El Canaripoli, un lanzamiento de Juegos Saca, fue la primera creación de los hermanos canarios Borja y Ainoa Santaella, quienes se embarcaron en esta aventura tras la pandemia. Desde entonces, no han dejado de investigar y de crear para hacer que los canarios se lo pasen en grande cuando se reúnen para pasar junto a familia y amigos una noche de juegos, en la que prometen que no faltarán las folías o un envido para alzarse con la victoria.

Los hermanos tinerfeños comenzaron a darle vueltas a esta idea durante la crisis sanitaria, cuando el confinamiento obligó a muchos a sacar de nuevo los juegos de mesa para rellenar las largas horas de encierro. Desde entonces, y mientras lo combinan con sus trabajos habituales, los Santaella han dado forma a una amplia gama de productos a la que está a punto de unirse una última incorporación, Octem, que saldrá a la venta el próximo día 6 de junio.

Con toda esta gama de juegos de mesa es posible que los participantes reciban sustanciosos beneficios a través de una cooperativa de plátanos e, incluso, puedan fabricarse un chozo en Valverde. Además, los jugadores pueden ampliar sus conocimientos sobre el Archipiélago ya que se hacen preguntas como ¿Cuándo se celebra el Día de las Letras canarias? o ¿Cuál fue el primer parque nacional que se declaró en Canarias?

Comienzo inesperado

El emprendedor Borja Santaella relata que, durante el confinamiento, su hermana y él se aficionaron a los juegos de mesa y, un día, mientras jugaban una partida de Monopoly, «se nos ocurrió la idea de hacer nuestra propia versión con lugares que conocíamos y que teníamos cerca». Para poder llevar a cabo esta empresa se han empapado de datos canarios, mientras que los diseños se los dejan a manos de profesionales del Archipiélago. Así, han ido variando en los estilos de estos productos pero lo que realmente les importa a los creadores es que se trate de profesionales del diseño y, sobre todo, que sean de Canarias.

Ainoa Santaella es asesora fiscal y su hermano es oficial de máquinas, por lo que esta aventura se aleja totalmente de sus profesiones. A pesar de ello se han volcado en la preparación de estos juegos, que conllevan un largo trabajo de documentación, lo que les ha permitido a ellos mismos descubrir los datos más curiosos de la tierra que habitan. De este modo, aunque ellos conocían las Islas, no les ha quedado más remedio que empaparse de las tradiciones más alejadas a su realidad y hacerse amigos de algunos de los personajes más ilustres de la historia canaria.

Trabajo de calidad

No solo el proceso de documentación es largo, sino también el de fabricación y consolidación de la idea. Tras obtener una primera muestra del juego, «la damos a conocer a familia y amigos para que nos lo destrocen y busquen todos los fallos», bromea el joven, y tras esa primera fase pasan a la producción final. De momento, estos juguetes se fabrican en China porque cuentan con precios asequibles para este pequeño proyecto que ofrece unas tiradas de cada juego de no más de 3.000 unidades por idea.

«Si algún día pudiéramos ampliar nuestras tiradas, algo que esperamos que ocurra, fabricaríamos en Canarias», declara Santaella. Actualmente, estos juegos pueden comprarse en la página web de Juegos Saca y en las tiendas de Lifer, Jugueterías Arvelo, La nube kids, La sonrisa del Sol, El barco de papel, Cool kids y en las tiendas de a bordo de los barcos Fred Olsen, entre otros lugares.

Dar a conocer la idiosincrasia canaria ha sido uno de los objetivos de estos dos hermanos, que han añadido códigos QR para que los jugadores tengan la oportunidad de descubrir expresiones, lugares o personajes relacionados con la historia de Canarias mientras juegan y así ganar puntos durante las partidas.

Canaripoli

El Canaripoli fue el juego que inauguró esta aventura empresarial. Se trata de un producto diseñado por Raquel Luis Mesa, y en el que los jugadores tendrán la posibilidad de comprar y vender propiedades al estilo canario. Se podrán adquirir municipios como Mogán, La Graciosa o el Parque Nacional del Teide, revalorizar los espacios construyendo chozos y cuartos de aperos o pagar para conseguir un traje típico con el que asistir a una romería. Ganará el jugador que se quede con todos los chicharros y propiedades de sus contrincantes. Los hermanos han incluido la casilla de Calima, con la que el jugador se tendrá que pasar tres turnos barriendo.

Canaripoli / El Día

Tenderete

Tras esa primera aventura se lanzaron con Tenderete, diseñado por Felipe Galve y para el que reconocen que sí tuvieron que investigar mucho acerca de los secretos de Canarias. Se trata de un juego en el que se puede demostrar la auténtica canariedad a través de diferentes pruebas que van desde la mímica al dibujo, pasando por la canción. El pasatiempo pide que los participantes realicen mímica para hablar sobre la Fiesta de la Rama o quedar como una auténtica Reina del Carnaval. También hay espacio para la canción, para pintar el Roque Nublo o para enumerar líneas aéreas de las Islas.

Tenderete. / El Día

Baraja canaria

Fue con ese lanzamiento cuando Juegos Saca comenzó a trabajar junto a la también empresa canaria Lodesa Interprise, encargada de producir y comercializar estos productos desde entonces. A continuación, Borja y Ainoa Santaella decidieron que la baraja española les parecía poco y apostaron por hacer una propia, con esencia canaria, como no podía ser de otra manera. Compuesta de cuatro palos y doce figuras, se encuentra repleta de referencias canarias ya que cada una de las figuras tiene su historia, su nombre y su explicación.

A través del código QR se encargan de dar a conocer a cada uno de estos personajes, así como las características de algunos de los juegos de cartas más populares de Canarias, como el envite o la ronda robada. Tanto esta baraja como el cuarto lanzamiento de Juegos Saca están diseñados por Yeray López y Sofía Vitro.

La baraja canaria. / El Día

Octem

El próximo lanzamiento de Juegos Saca es Octem, una propuesta con 2.800 preguntas sobre Canarias y organizadas en diferentes categorías relacionadas con la historia, las tradiciones, el folclore, los deportes o la cultura del Archipiélago. Borja Santaella reconoce que en este caso sí que han tenido que llevar a cabo un trabajo de investigación muy importante para dar forma a esta versión isleña del Trivial. Se trata de un juego para mayores de edad con dos niveles de dificultad. El primero en hacerse con las ocho islas, ¡gana!

Octem / El Día

Más propuestas

Cuando el Octem aún no ha llegado a las tiendas, los hermanos Santaella ya tienen la mirada puesta en sus próximos proyectos. Actualmente, se encuentran desarrollando un juego sobre geografía de las Islas y prometen que los jugadores «se van a divertir un montón y, a la vez, toda la familia va a aprender mucho». En este caso, el diseñador volverá a ser Felipe Galve.

El emprendedor Borja Santaella explica que Juegos Saca también ha participado en el desarrollo de La Guagua, un juego para niños a partir de 7 años que se centra en el desarrollo de habilidades matemáticas y que también saldrá a la venta en las próximas semanas. El canario avanza que tienen muchas ganas de continuar desarrollando nuevas propuestas y esperan contar con tres o cuatro nuevas de cara al próximo año.

De este modo, lo que comenzó siendo un pasatiempo en tiempos de pandemia se ha convertido en todo un trabajo para estos hermanos que se divierten y aprenden al mismo tiempo que defienden el patrimonio canario y proponen al público formas sanas de ocio.