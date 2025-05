Gala Gracia (Cineasta): «Vengo del campo y me sentía responsable de mostrarlo sin caer en ningún extremo»

La ópera prima de Gala Gracia llega el sábado 31 de mayo al XXVII Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (Ficmec). Lo que queda de ti se podrá ver es fin de semana, a partir de las 19:30 horas, en el convento de San Francisco de Garachico dentro de la Sección Oficial de largometraje de ficción. Gracia cuenta en esta cinta la historia de Sara, quien, tras la repentina muerte de su padre, deja atrás una prometedora carrera en Nueva York como pianista de jazz para regresar a su pueblo natal en los Pirineos. Junto a su hermana Elena, se hace cargo de una granja y un rebaño de ovejas que han heredado.

Con tintes autobiográficos, la realizadora de Ciudad Real reconoce que deseaba dar forma a una película que tratara un tema universal como es el de la familia. Lo que queda de ti gira alrededor de las relaciones humanas y la pérdida. «Además, está ambientada en un entorno rural muy bonito, en el que se mezcla todo y que es digno de ver», concluye la cineasta. El largometraje llega a Tenerife este fin de semana después de haber triunfado en el Festival de Málaga, donde se estrenó y se hizo con la Biznaga de Plata a la Mejor banda sonora, y en el Festival de Cine de Alicante, donde ganó varios galardones.

¿Por qué decide que la música juegue un papel tan importante en esta ópera prima?

Es una forma de unir al personaje de Sara, que es la protagonista, con su padre, y hacerlo además de una forma evidente. La hermana mayor se dedica al campo y la ganadería, y esa es su relación directa con el padre. Pero él también es un gran amante del jazz, al igual que lo era el mío, y es la conexión que yo empleo con su hija pequeña. Haberle dado a este personaje la profesión de música nos ayuda, porque además se trata de un recurso que también acompaña muy bien al audiovisual y a las emociones de los personajes.

Esta película es una historia que se encuentra muy pegada a su propia vida. ¿Por qué decidió inspirarse en su propia historia para afrontar su ópera prima en el largometraje?

Es cierto que al principio me daba un poco de pudor pensar que la gente pudiera conocerme a través de esta historia. Pero empecé a escribir este guion sin tener muy claro que lo iba a terminar rodando. Así que en realidad me asusté cuando me di cuenta de que se iba a convertir en un proyecto real. Además, a lo largo de todo este tiempo, la autobiografía se ha ido diluyendo un poco. Aunque se mantiene la premisa de la muerte de mi padre y mi regreso a la granja, los personajes son diferentes y sus tramas son una ficción como tal, incluso cómo se produce la muerte del padre es un hecho ficticio. Todos esos cambios hicieron que fuera más sencillo para mí enseñar la historia.

Cartel de la película. / El Día

Aún así, ha querido realizar un trabajo de preparación con las dos actrices protagonistas muy largo y cercano para que se adaptaran y supieran manejarse en el mundo rural. ¿Es una inmersión factible para realizarla en futuros proyectos o en esta ocasión ha querido abordarlo de forma especial?

Creo que este entrenamiento era necesario en este caso concreto. En el caso del personaje de Ángela Cervantes ( Elena), no nos podíamos permitir que se notara que ella no trabajaba diariamente en el campo porque de esa manera se nos caía el personaje. Fue genial porque Ángela comprendió las técnicas de ganadería muy rápido y era muy hábil. En el caso de Laia Manzanares, pese a que su personaje (Sara) se puede permitir ser torpe, no quería que se llegara a la comicidad ni que ella pareciera demasiado inútil porque de esa forma se desconectaría demasiado con ese mundo rural. Necesitaba que ella supiera manejarse o, al menos, que no tuviera miedo a la oveja. Como ella es bastante menuda, al principio le imponía mucho un rebaño y tuvimos que practicar mucho para quitarle el miedo y que pudiera manipular al animal de forma que no le hiciera daño ni se hiciera daño ella misma, porque al final esto es un juego de fuerza consigo misma. Creo que cada proyecto tiene sus características, y en este caso era necesario el entrenamiento con los animales.

Y precisamente, ¿cómo se desarrolló el trabajo con todos esos animales durante el rodaje de la película?

Ha sido complejo porque no es lo mismo trabajar con animales de ganado que con un perro entrenado, que es capaz de repetir una acción. Así que me he tenido que adaptar mucho y eso precisa de mucha organización. He contado con una pastora que se encargaba de guiar a los animales, así como con mi hermana, que es veterinaria. Hay que ser muy resolutivo desde la dirección para trabajar así porque los animales no van a permitirte repetir una toma exactamente igual que la anterior. Así que hay que hacer varios planos más cortos, por ejemplo. Y si quieres que se vea el rebaño, pues hay que esperar como 15 minutos a que tomen el espacio. Ese tiempo muerto puede estresar mucho al equipo, pero es que, de lo contrario, no sale como quieres.

Esta película es una coproducción de España, Portugal e Italia. ¿La historia que cuenta es tan internacional como para que público de esos tres países conecte con esta película?

La verdad es que ya desde la fase de guion les interesó el proyecto a productoras de esos países. Eso ya da muestra de que ellos pensaban que en el público de sus propios países iba a conectar con la historia. Creo que Portugal e Italia comparten mucha cultura con España. Geográficamente, compartimos esa costa de la zona norte, con la idiosincrasia de esas gentes y que, como en la película, se comunican poco y trabajan en la ganadería. De hecho, cuando presentamos la película en Bari, en Italia, se me acercaba la gente a comentarme lo mucho que les había gustado y se les notaba realmente conmovidos. Eso demuestra que el duelo es un tema universal y puede llegar a cualquier país.

Gala Gracia. / El Día

De todas formas, usted ha comentado que, aunque ese tema central de la cinta es el del duelo, también ha querido reflejar la vida en el campo de la forma más fiel posible, en contraposición con otras cintas que dan una visión más lúgubre o idealizada.

Yo es que quería mostrarlo tal y como yo lo he conocido. Al tener una parte autobiográfica, cuanto más me acercara a lo que yo he vivido, más creíble sería ante mis ojos esta historia. Creo que es necesario mostrar el campo de la forma más honesta posible, con todos sus matices. El campo es duro, pero el campo es bello, y creo que hay que mostrar esa doble cara. Yo, que vengo del campo, me sentía responsable de tener que mostrarlo de esa forma, sin irme a ningún extremo.