¿ A qué concierto quieres ir este verano?

Arranca junio y con esta nueva hoja del calendario llegan, también, los ecos de las citas musicales del estío. Verano es sinónimo de festival, especialmente en las Islas. En una región como la canaria, donde la celebración de conciertos se beneficia de ayudas económicas que derivan de su especial régimen fiscal, la llegada de artistas de relevancia internacional se ha convertido en costumbre.

Imposible estar en todo

Los amantes de la música lo van a tener muy difícil este verano si quieren abarcarlo todo. En Tenerife, por el momento, se pueden contabilizar más de una treintena de propuestas para los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Y habrá de todo, desde festivales de gran formato que durarán varios días –con vocación de reunir a miles de personas– a citas más relajadas en recintos como el Auditorio de Tenerife o el Aguere Cultural, en La Laguna. Y habrá también música para todos los gustos. Canarias se ha colado de forma definitiva en el recorrido obligado de las grandes giras internacionales. Prueba de ello es que los isleños podrán ver, con apenas unos días de diferencia, a Jennifer López, Will Smith, Juan Luis Guerra o Marc Anthony. Eso no impedirá que la oferta se complete con propuestas de tintes más independientes o alternativos como las que diseñan festivales como el Phe, de Puerto de la Cruz, o el Boreal, en el municipio de Los Silos.

Varios el mismo día

Tal es la cantidad de propuestas que muchos conciertos se contraprograman entre sí. Por lo tanto, habrá que elegir o diseñar muy bien la estrategia para no perderse nada.

Un buen ejemplo de esta situación ocurrirá en breve: el segundo fin de semana de junio. Es la fecha de la segunda edición del Tenerife Music Fest, que repetirá escenario en la explanada del muelle capitalino frente al Cabildo de Tenerife. Durante estos dos días de conciertos, pasarán por la capital algunos de los grupos favoritos de los chicharreros, como Maná, Molotov, Duncan Dhu, Orishas o Residente.

Ese mismo fin de semana, y a tan solo unos metros desde el recinto portuario, en el vecino Auditorio, habrá otros dos recitales. El sábado 14 actuará Valeria Castro, la joven artista palmera que ha cautivado al público en apenas unos años. El domingo 15, y en el mismo escenario, será el turno de la reconocida cantaora granadina Estrella Morente.

Viajes entre islas

Una de las consecuencias más llamativas de este apretado almanaque de conciertos es el desplazamiento de público entre islas. No hay que irse muy lejos, el pasado 24 de mayo el grancanario Quevedo celebró un concierto en el Estadio de Gran Canaria al que acudieron 41.000 personas procedentes de todas las esquinas del Archipiélago. De hecho, el volumen de desplazamientos fue tan inusual que se agotaron los billetes de avión hacia Gran Canaria y casi pasó lo mismo en las líneas marítimas de transporte de viajeros.

Aunque a menor escala, pues su propuesta es para un público más maduro y con gustos alternativos, el festival Sonidos Líquidos es una de esas ofertas culturales que hacen que los canarios se decidan a coger un avión. Será el próximo sábado 7 de junio en La Geria, uno de los paisajes más llamativos del Archipiélago, y con un cartel que incluye grupos como Vera Fauna y Lori Meyers.

Otra de las citas que a buen seguro ocasionará múltiples desplazamientos hacia la vecina isla de Gran Canaria, porque además ya ha ocurrido en sus anteriores ediciones, será la del Granca Live Fest. Previsto para los próximos 3, 4 y 5 de julio, además de con Will Smith, cuenta con Jason Deluro o Enrique Iglesias.

La Bajada, otra excusa

También en julio, la Bajada de la Virgen de Las Nieves, en La Palma, provocará un fenómeno parecido. Centenares de canarios se trasladarán a la isla bonita para disfrutar de estas fiestas, que solo se celebran cada cinco años. Su programa incluye este 2025 dos importantes conciertos: Nicky Jam (25 de julio) y Marc Anthony (26 de julio).

Tenerife Cook Music Fest

Este festival santacrucero merece especial mención. No en vano, son los responsables de que Jennifer López haya incluido a Tenerife en su gira europea: Up all night live in 2025. El Tenerife Cook Music Fest ofrecerá tres días completos de música los próximos 18, 19 y 20 de julio en la explanada del muelle de Santa Cruz de Tenerife. Su cartel contempla, además de a la afamada actriz y cantante neoyorquina, a otros talentos internacionales como Gloria Estefan, Sebastián Yatra, Oscar D’León o Justin Quiles.

Arte y música

Pero no solo los grandes promotores de conciertos de las Islas ofrecen música. Otras propuestas vinculadas con las artes escénicas o al cine llamarán la atención de los melómanos tinerfeños.

El Festival Veranos del Taoro, por ejemplo, está muy vinculado al teatro. Este año adelanta su celebración un mes y tendrá lugar entre los próximos 17 y el 21 de junio en Puerto de la Cruz. Incluye danza, con una oferta más amplia que en ediciones anteriores y totalmente gratuita, y el espectáculo escénico-musical del actor norteamericano Bill Murray: New Worlds.

El Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife, Fimucité, tendrá lugar entre el 7 de junio y el 12 de julio. Tiene entre sus platos fuertes el concierto live to picture de Gladiator. La Sinfónica de Tenerife interpretará en directo su banda sonora durante la proyección de la película, estrenada hace 25 años. El atractivo encuentro (11 y 12 de julio) se completa con la presencia en la Isla del compositor Hans Zimmer y de Lisa Gerrard, la voz de la banda sonora.

Mar abierto

Esta productora tinerfeña es en buena medida responsable de que en la Isla haya conciertos a lo largo de todo el año. Este 2025 estrenan un festival veraniego que se repetirá, con idéntico cartel, en ambas capitales de provincia: Canarias People Fest. En Tenerife se celebrará el 2 de agosto con voces como la de Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini o God Save the Queen. También son los responsables de que Sole Jiménez actué en Gran Canaria el 15 de junio, de que Guitarricadelafuente lo haga el 22 de junio y Pastora Soler el 21 de septiembre, ambos en el Auditorio de Tenerife.

Manuel Carrasco. / El Día

Electrónica

Las grandes citas con este estilo de música llegan este verano de la mano del Sunblast, que desplegará nada menos que siete escenarios en el Golf Costa Adeje el próximo 9 de agosto. Farra, la productora de este multitudinario festival, también traerá a Ozuna el 5 de julio al Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife.

Y siguen...

El listado de conciertos tinerfeños es enorme y habrá uno –o dos– prácticamente durante todos los fines de semanas que restan para que termine el verano. A continuación, algunos ejemplos: Santiago Auserón (20 de junio, Cajacanarias), Miguel Poveda (21 de junio, Auditorio de Tenerife), Delaporte (25 de junio, Aguere Cultural), Queralt Lahoz (27 de junio, Aguere Cultural), La Habitación Roja (5 de julio, Aguere Cultural), Julieta Venegas (13 de julio, Auditorio de Tenerife), Juan Luis Guerra (27 de julio, puerto de Santa Cruz), Camilo (22 de agosto, en Gran Canaria ), Phe Festival (5 y 6 de septiembre, Puerto de la Cruz) y el Boreal (19 y 20 de septiembre).