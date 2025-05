¿Cómo suena Canarias en Apple Music?

¿Qué música escuchan artistas como Valeria Castro o Marilia Monzón? Seguro que las dos cantantes canarias tienen entre sus favoritos a algunas de las grandes voces de las Islas. Para descubrirlo, Apple Music lanza este 30 de mayo Canarias Suena, una lista de reproducción que rinde homenaje a los ritmos del Archipiélago y en la que las cantantes de La Palma y Gran Canaria escogen las canciones que tienen un significado especial para ellas y que mejor representan la personalidad de su tierra.

Apple Music ofrece esta nueva lista de reproducción con motivo de la celebración del Día de Canarias pero esta propuesta irá evolucionando a partir de su lanzamiento con la rotación de más canciones de artistas canarios. En este primer acercamiento, Canarias Suena incluye temas de pioneros del rap hecho en las Islas, como el grancanario Nestakilla, o de otras voces actuales como el tinerfeño Cruz Cafuné.

Variedad

Con esta iniciativa la plataforma trata de demostrar cómo ha ido evolucionando la música canaria a lo largo de los últimos años hasta dar forma a un amplio abanico de propuestas y que abarca todo el espectro sonoro. En este punto, el propio servicio de música en streaming destaca el éxito del cantante Quevedo, que ha sido fundamental para llevar al gran público el sonido del Archipiélago en los últimos tiempos y expresan que ha demostrado tener "una sensibilidad especial para incorporar ritmos de raíz tropical y R&B".

La magia de los clásicos

La propuesta musical de Valeria Castro dentro de la lista de reproducción Canarias Suena está centrada en los ritmos clásicos de Los Sabandeños, Pedro Guerra, Pepe Benavente o Rosana. La artista palmera tampoco ha querido dejar fuera a algunos referentes de la nueva escena isleña, como Ptzeta, Jusef o el propio Quevedo, del que dice que, "quizás por mi estilo la gente no crea que me guste, pero soy absolutamente fan".

Castro dice de la escena actual canaria que "es de lo más interesante y rica" ya que cuenta con "una variedad de géneros que están logrando llegar a todas partes, lo que es incluso más bonito". La joven ha querido tener presente en su propuesta a nombres como Los Sabandeños o Pedro Guerra porque el folclore de unos y la canción de autor del otro "es quizás de lo que más me ha influenciado en mi música".

La cantautora celebra esta iniciativa de Apple Music y valora que "exista un interés por la música de Canarias, que es la mejor de las noticias y me hace enormemente feliz" y añade que el público "está respondiendo a la oferta de música de esta tierra y demuestra que hay hueco para todos nosotros".

Valeria Castro / El Día

De ayer y de hoy

Por su parte, Marilia Monzón recomienda las propuestas de Sylvie Hernández y también de Benito Cabrera, Pedro Guerra, El Guincho (desde la producción) o María Mérida, que han sido parte de su fuente de inspiración.

La grancanaria Marilia Monzón es una de las voces más prometedoras del pop-folk actual y afirma que la música que se hace hoy en las Islas "está viviendo un momento muy interesante y diverso. Lo que antes podía parecer periférico ahora está ganando un espacio sólido en el panorama nacional e incluso internacional". Por eso destaca el trabajo realizado por muchos artistas que se muestran "orgullosos de sus raíces y su acento canario, y eso aporta una identidad muy fuerte a la música que se hace en Canarias".

La gran variedad de música isleña de la que se puede disfrutar en la actualidad hace que Monzón mantenga "la esperanza como artista isleña: ha crecido el ecosistema que sostiene a los artistas con festivales, estudios, productores, sellos independientes… Hay una escena que se apoya entre sí, con una fuerte presencia de lo colectivo".

Marilia Monzón / El Día

Añade también que Apple Music haya puesto su mirada en la escena canaria, "me parece un paso muy importante. Es una señal de que la industria está empezando a entender que el talento no está concentrado en unos pocos núcleos geográficos, sino que puede surgir en lugares con identidad propia". Por eso habla de la oportunidad, no solo para los artistas que aparecen en esta lista de reproducción, sino que "abre caminos para otros y genera nuevas oportunidades".