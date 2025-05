Los canarios Socos Dúo giran por Corea del Sur con su nuevo disco 'Miniature II'

A punto de cumplir la mayoría de edad con su proyecto musical, Socos Dúo, los músicos César Martín (marimba y electrónica) y Ciro Hernández (violonchelo) se enfrentan a una nueva aventura que los lleva, esta misma semana, a Corea del Sur, donde estos días ofrecen su primera gira por Asia. Este viaje coincide, además, con el lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico, Miniatures II, que ya se encuentra disponible en Spotify, Apple Music, Youtube Music y Tidal.

Tras muchos viajes a Latinoamérica, el dúo comenzó a realizar contactos con productores internacionales, entre ellos coreanos, que les invitaron a llevar si música al país asiático. Ahora, el itinerario coreano se compone de una sesión de grabación en el estudio Eumsound de Seúl para participar en la grabación del próximo álbum de una formación local. Además, se subirán al escenario en la propia Seúl, en Gwangju y Damyang, donde el dúo presentará un repertorio que recorre sus hitos discográficos, con un recorrido por These times we are living (2014), Mantra (2017), The Way (2021), Fracture (2023), Miniatures I (2024) y Miniatures II (2025).

En todos estos conciertos cuentan con la participación de la cantante mexicana Paty Carrera, afincada en Canarias. Las actuaciones se complementarán con entrevistas en medios locales, apariciones radiofónicas y un taller formativo para estudiantes de música, donde Martín y Hernández compartirán su metodología creativa, centrada en el cruce entre técnica instrumental, procesos digitales y pensamiento sonoro.

Propuesta global

La música no tiene fronteras, según este grupo canario. César Martín expresa que "da igual la propuesta que llevemos a un país o a otro porque creemos que el público que tenga cierta sensibilidad siempre lo va a disfrutar". El dúo afianza su reflexión explicando que van a participar en el Festival Internacional de Surimadang, una propuesta centrada en las músicas de raíz, "que nos va a permitir demostrar eso que decimos precisamente". Además, añaden que, en el caso de la propuesta de Socos Dúo, "se trata de una idea contemporánea fácil de escuchar y con una profunda raíz".

Comenzaron su periplo por Corea del Sur el pasado domingo 25 de mayo, con una grabación en Eumsound Studio; al día siguiente ofrecieron un concierto en Seúl dentro de Gwangjin District Culture Building y tras su participación en el Festival Surimadang este jueves 29 de mayo, finalizarán su aventura asiática el sábado día 31 con un concierto en Damyang Cultural Center.

De esta manera, Socos Dúo protagoniza estos días una sesión de grabación junto a YL Jazz Trio, a quienes conocieron el pasado año en Canarias. Reconocen los canarios que el jazz no se encuentra en su espectro musical, "pero sí contamos con elementos en común y la improvisación también es parte de lo que hacemos, por lo que esta invitación nos anima a experimentar", expresa Martín, quien avanza que esperan poder repetir esa colaboración el próximo año de vuelta en Canarias.

César Martín durante un concierto de Socos Dúo. / El Día

"Nuestra actitud siempre ha sido muy abierta y de hecho no es la primera vez que colaboramos con artistas asiáticos. En nuestro disco Mantra grabó con nosotros Úyanga Bolt, que es de Mongolia, aunque vive en Estados Unidos", recuerdan.

"Estamos creando un puente a Asia, con el que además reivindicamos nuestra cultura canaria, pero también latinoamericana y con el que dejamos que nos influyan y nosotros influir para generar una experiencia internacional", reflexiona el dúo.

Ciro Hernández durante una actuación. / El Día

Miniatures II

Socos Dúo llega a Corea del Sur pocos días después de que hayan lanzado su disco Miniature II. A pesar de ello, explican que en esta gira asiática también interpretarán temas de su histórico repertorio, como Libertango, de Astor Piazzolla, una canción a la que no se enfrentan desde hace 17 años y que "ya está bastante lejos de nuestro repertorio" pero que precisamente les ha permitido regresar a sus orígenes "y reencontrarnos con nosotros mismos".

Portada del dis 'Miniatures II'. / El Día

Más allá de su largo repertorio, César Martín explica que Miniatures II "ha sido una experiencia musical de piezas cortas, para que sea fácil de escuchar". No en vano, el disco tiene como subtítulo La poética de lo breve.

En este nuevo álbum, Socos Dúo profundiza en un concepto que comenzó a gestarse con Miniatures I: la creación de obras breves, de menos de minuto y medio, como forma de condensación expresiva y emocional. Estas miniaturas abordan temas abstractos y sensoriales, evocan texturas naturales, paisajes interiores, memorias e intuiciones. A través del diálogo constante entre marimba, violonchelo, electrónica y, en algunos casos, también instrumentos tradicionales o poco convencionales, el dúo consigue dar forma a un lenguaje propio.