Marlena pondrá a Tenerife a cantar ‘A pleno pulmón’

Este viernes día 30 de mayo, el Espacio Cultural Aguere de La Laguna se prepara para una noche de emociones intensas y pop vibrante con la llegada de Marlena, el dúo formado por Ana Legazpi y Carolina Moyano. Con su A Pleno Pulmón Tour, las artistas prometen un concierto lleno de energía, cercanía y, sobre todo, muchas historias compartidas entre canción y canción.

Ana y Carolina, que comenzaron su andadura musical publicando covers en YouTube bajo el nombre W-Caps, han recorrido un largo camino hasta encontrar su identidad actual. Su paso por escenarios tan diversos como el Benidorm Fest y su conexión con artistas internacionales las han consolidado como una de las propuestas más frescas del pop español actual. En el Aguere, Marlena desplegará un repertorio que mezcla éxitos, confesiones y la promesa de un viaje emocional de principio a fin.

Conexión y proximidad

Han actuado ya varias veces en Canarias, pero esta es la primera ocasión en la que lo hacen dentro de una gira musical, lo que hace que la expectación sea aún más grande. Carolina Moyano lo tiene claro: «Hay muchísima energía en los conciertos, mucha conexión y cercanía». La guitarrista asegura que la proximidad y las confidencias con el público son esenciales para Marlena, por ello comparte que «nos encanta explicar lo que hay detrás de cada canción, el público va a pasar una noche bonita y, sobre todo, divertida».

Uno de los sellos de las artistas es la emoción y la conexión real con su público. Ana Legazpi confiesa que se puede preparar el espectáculo en cuanto a la parte estética y sonora, pero ese vínculo no se puede ensayar, lo que lo hace aún más único: «Si estás tranquilo, puedes soltarte y fluir bien con la gente que viene a escucharte», asegura. Por supuesto, todo trabajo tiene su recompensa, y lo que la cantante explica como muchos meses de preparación de la gira, se traduce en que el resultado sea aún más dulce porque «la organización ha sido jodida, pero muy divertida».

Aceptación

El nombre del tour no es casualidad. Carolina explica que A Pleno Pulmón es también la última canción de su disco y representa la fase de aceptación tras un proceso doloroso: «Queremos decirle a la gente que hay que gritar a pleno pulmón los duelos o las historias que nos pasen, sin miedo, porque la tristeza se supera», expresa. Para la artista, tomar las riendas y darle voz a las aflicciones «es como decirle a quien te haya provocado ese daño: aquí estoy con mi gente y mi gente gritará a pleno pulmón todas las canciones que hablan de ese proceso».

Las letras de Marlena son personales y auténticas. Ana lo resume así: «Me mueve lo que me va pasando: si me enamoro, me desenamoro, si me rompen el corazón…». Y es que, para la intérprete, el amor es aquella fuerza poderosa que todo lo abarca y todo lo mueve. «Si no hay amor, se te quitan las ganas de todo», afirma.

Desde sus primeras canciones, el dúo ha crecido y evolucionado mucho. Carolina recuerda: «Nos estábamos buscando, no teníamos un sonido definido. Siempre han sido letras de vivencias, pero ahora tenemos una identidad, un sonido Marlena, una esencia». Por ello, cuando se les pregunta por la canción que mejor define su momento vital, Ana no duda: «Bailamorena ha vuelto a resurgir, la gente la escucha mucho más y es súper especial tocarla en directo». Carolina añade que le emociona especialmente Me sabe mal, por el momento de estar rodeada de gente y celebrar las cosas buenas.

Sobre el futuro, Ana es rotunda: «Descanso, de momento, no. Vienen nuevas canciones, ojalá un disco». Y, por supuesto, apuesta fuerte y esperan próximamente cruzar a Latinoamérica.

Para quienes aún dudan si asistir al concierto que verá la luz a finales de semana, las artistas lo dejan claro: «Que vengan todos los canarios y canarias, que vengan acompañados. Aunque no nos conozcan, se lo van a pasar genial, en un ratito súper guay, se lo van a pasar pipa».