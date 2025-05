70 fotos de Masayoshi Sukita recorren 30 años de la carrera de David Bowie: "Sentí que podía mirar dentro de su alma"

¿Cuál es la fotografía que le hizo a David Bowie (1947-2016) que más le gusta? "Es difícil elegir", responde por correo electrónico Masayoshi Sukita (Nogata, Japón, 1938). Seguro. No en balde Sukita retrató a Bowie en numerosas ocasiones a lo largo de casi cuatro décadas, desde 1972 hasta 2009, en el escenario y en sesiones en estudio, en el metro de Kyoto o en la oficina de un amigo del cantante en Nueva York, en cueros y vestido por Kansai Yamamoto. Pero tiene una favorita: "Sin duda me gusta la fotografía titulada 'Ki' [concepto japonés que significa energía, espíritu... ]. Fue tomada en un momento particular de la carrera de Bowie, en 1989 [cuando había formado el grupo Tin Machine]. Llevaba barba y hacía un par de años que no nos veíamos. Antes de la sesión le regalé un álbum de Ryuichi Sakamoto que aún no había salido en Occidente. Sabía que le gustaba mucho su música y escuchó el disco mientras le hacía fotos. Estaba absorto y sentí que podía mirar dentro de su alma".

'Ki' es una de las más de 70 imágenes que conforman la exposición 'Bowie X Sukita', comisariada por Maurizio Guidoni y Vittoria Mainoldi y que estará en la galería FotoNostrum de Barcelona hasta el 15 de septiembre.

'Down of hope', 1973 / Masayoshi Sukita

La primera vez

1972: Sukita está en Londres para fotografiar a Marc Bolan, que al frente de T. Rex es sencillamente lo más en el pop británico. Está, sin embargo, a punto de ser destronado por Bowie, que acaba de publicar el elepé 'The rise and fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars' y de iniciar su transformación en alienígena de irresistible androginia. El fotógrafo no sabe quién es David Bowie. Mientras pasea, cuenta, ve un póster con la imagen de la reedición de 'The man who sold the world' que le impele a enterarse de quién es ese Bowie y a ir a verlo actuar, nada menos que en los legendarios conciertos del 19 y el 20 de agosto en el Rainbow Theatre. "Comprendí de inmediato lo magnífico e innovador que era -señala Sukita-. Y supe que tenía que fotografiarlo, cosa que por suerte pude hacer pocos días después". Fue solo el principio. La cámara de Sukita acuñó en buena medida la imagen del Bowie de esa época, uno de los más grandes flautistas de Hamelin de la música popular moderna, o corruptor de menores para el mundo adulto.

'A day in Kyoto 6 - Departure', 1980 / Masayoshi Sukita

Estriptis en Japón

'Gimme your hands', foto tomada en la gira japonesa de 1973, llama la atención tanto porque Bowie está desnudo salvo por un suspensorio como por el fervor de la concurrencia. "La vestimenta y la manera de actuar de Bowie, que tenía formación teatral y como mimo, eran revolucionarias -expone Sukita-. Era mucho más que brillo y glamur; Bowie desafiaba las normas de género y los estándares de la moda y las artes escénicas. La gente sabía que estaba frente a algo completamente nuevo". Y enloquecía. Respecto de la foto de marras, Bowie dijo: "La locura del público me arrastró a improvisar un estriptis y ofrecer mi mejor instantánea como luchador de sumo de 120 libras [54 kilos]".

Expresionismo frío

Quizá la fotografía de Bowie hecha por Sukita más conocida sea la de la portada de 'Heroes' (1977). También está en la muestra, con el título 'The next moment', así como otras de la serie. La gesticulación, igual que la de la tapa de 'The idiot', de Iggy Pop, del mismo año y producido por Bowie, está inspirada en 'Roquirol', cuadro del pintor alemán Erich Heckel. Retratista y modelo convirtieron el soplo expresionista en algo frío y elegante, justo lo que necesitaba el disco central de la trilogía berlinesa de Bowie, obra maestra desde la carátula. En la misma fecha Sukita fotografió a Iggy Pop, que estaba con Bowie en Japón para promocionar 'The idiot'.

'The next moment', 1977, foto de la portada de 'Heroes' / Masayoshi Sukita

Telepatía

Pasma una sesión en el suburbano y las calles de Kyoto en 1980: es cierto que los japoneses son muy educados. La última foto de la exposición pertenece a una sesión de 2002 y se titula 'Never get old' (nunca envejezcas). Sin rastro de las fotos hechas en Nueva York en 2009, un poco deprisa y corriendo.

La relación entre Bowie y Sukita no se cimentaba en largas conversaciones. Más bien debía de ser la suya una comunicación telepática. "Nuestra relación estaba llena de cosas no dichas, porque no hablo inglés -indica Sukita-. Creo que confiaba en mi criterio y mi discreción. Adoraba la cultura japonesa y compartíamos un montón de intereses".