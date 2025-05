El canario Teddy Bautista trae a Tenerife su nuevo y aclamado disco: 'Ciclos 5.0-El periplo de las heroínas'

Ernesto Bautista García, más conocido como Teddy Bautista, estará este miércoles 28 de mayo, a partir de las 19:00 horas, en el Espacio La Granja de la capital tinerfeña. Lo hará con su nuevo disco, Ciclos 5.0- El periplo de las heroínas, y como parte de una experiencia que no se ha llevado a cabo hasta ahora en este espacio cultural gestionado por el Gobierno de Canarias.

Se trata, explica, de una "audición comentada" en la que estará acompañado por "gente que tiene mucho que ver con lo que podemos llamar una línea de pensamiento crítico".

Bien acompañado

En esta cita estará flanqueado por el pianista Polo Ortí, el periodista Alfonso González Jerez y el productor Yotti Delgado. Además, se proyectarán vídeos de la realizadora Cayetana H. Cuyas. El acto, recuerdan los organizadores, será de entrada libre hasta completar aforo.

Hacía 28 años que Bautista no sacaba un disco, una etapa que coincide prácticamente en su totalidad con su trabajo en la Sociedad General de Autories (SGAE). "Me costó mucho decidirme pero una especie de brújula ética y deontológica me llevó a pensar que si mis compañeros me habían liberado para defender sus intereses, no me parecía bien que yo estuviera compitiendo con ellos". Fue, reconoce, toda una renuncia.

Una vez liberado de esas responsabilidades y de las acusaciones que marcaron su última etapa en la entidad, de las que luego fue declarado inocente, este canario con repercusión musical internacional ha vuelto a hacer lo que más le gusta: la música. "Cuando he visto que este disco le gustaba a todo el mundo, he comprendido que ha sido como un acto de agradecimiento a tantos años de carrera", celebra.

Música en la frontera

Ciclos 5.0-El periplo de las heroínas viaja, evidentemente, hacia otro exitoso disco que Bautista publico en 1974: Ciclos. En aquel trabajo se basaba en las Cuatro estaciones de Vivaldi. Ahora el tema es totalmente distinto. El músico lo explica de la siguiente manera: "Partiendo de la base de que mi música se mueve en el perímetro de la frontera de confort, he hecho un trabajo experimental con tan buena suerte de que a la gente le ha parecido coherente y conmovedor". La historia que ha inspirado al célebre compositor y arreglista, conocido entre otros por su liderato en Los Canarios, es la de muchas "mujeres heroínas".

Los orígenes

"He querido juntar tres preocupaciones que, después de tantos años, siguen haciéndome reflexionar". Por un lado, está el triunfo del "género femenino" por haber logrado "superar los primeros 20 siglos de historia y romper el techo de cristal".

Su segundo objetivo, matiza, es el de tender un puente hacia oriente y su cultura, prácticamente desconocida en occidente. Y el tercero, un objetivo que mucho tiene que ver con lo anterior, es transmitir su experiencia con una lista asombrosa de instrumentos musicales orientales. "En la hora y quince minutos que dura este disco, hago un repaso por todas las experiencias que he tenido con los instrumentos orientales durante mi carrera: empleo más de 50 que van desde Corea a Malasia".

En vinilo

Con todos esos ingredientes, ha creado una "paleta de colores musicales muy interesante" que ha triunfado entre el público y la crítica. Lo lanza, eso sí, en un único formato físico que es prácticamente una edición hecha para los coleccionistas de arte: un doble vinilo con libro. "El vinilo te permite apreciar con más detalle todas las historias que confluyen en este trabajo y plasmarlo en un libro con un grafismo completo y con una bibliografía, algo que para mí es muy importante".

Cinco años de trabajo

Ciclos 5.0 es un trabajo concebido en pandemia pero desarrollado con mimo a lo largo de cinco años. La gira para verlo en directo está ya en marcha, comenzará en Barcelona y espera llegar también a las Islas. Será, eso sí, en recintos con una calidad acústica muy buena. "En septiembre empiezan los ensayos y por supuesto que vendremos a las Islas, si es posible a todas".

La gira

Sobre el futuro, el artista canario asegura que músico es lo que siempre ha sido y que se mantendrá en activo, concluye, "mientras el cuerpo aguante".