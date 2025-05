El actor canario Saulo Trujillo interpreta a Hugo en la serie 'Weiss & Morales'

La serie Weiss & Morales llegó el pasado viernes a la primera cadena de Televisión Española y tiñó de acento canario la programación nacional. La producción, rodada el año pasado en escenarios repartidos entre las islas de Gran Canaria y La Gomera, ha devuelto al espectador nacional a una situación que no se daba, al menos con este calado, desde el éxito de la incombustible Hierro.

Acento canario

El acento canario vuelve a cobrar protagonismo ahora de la mano de un grupo de actores y actrices que incluyen, entre otros rostros, los de Yaiza Guimare, Luisfer Rodríguez, Tania Santana o Maykol Hernández.

A este elenco de talento local hay que sumar al joven Saulo Trujillo, que además -y como pasa también en el caso de Guimare o Rodríguez- estuvo también en el rodaje que catapultó a la fama a la isla del Meridiano.

Saulo Trujillo. / El Día

El joven intérprete, nacido en Gran Canaria, da vida a Hugo, uno de los miembros más jóvenes de la comisaria en la que se ambienta la trama. "Es parte de la patrulla principal comandada por Morales, el personaje de Miguel Ángel Silvestre, y se caracteriza por ser muy bueno tanto en el trabajo de campo como en el plano científico", explicó.

Un capítulo, un caso

Se trata de una serie procedimental. Esto implica que en cada uno de los cuatro capítulos de 85 minutos de duración se aborda un caso concreto. Weiss & Morales es una coproducción con la cadena pública alemana ZDF, Portocabo, Nadcon y ZDF Studios y tiene a los paisajes de las islas como un protagonista más de la historia.

Como suele pasar en este oficio, Trujillo accedió a su papel gracias a un casting y de la mano de su representante. En esta ocasión, se encontró con la sorpresa de que se trataba de la misma productora con la que había trabajado en la serie Hierro, algo que fue un punto a su favor o al menos él lo sintió así. "Fue una sensación como de vuelta a casa, de calma, y eso me facilitó todo el proceso; y no solo del casting, sino que hizo que me sintiera mucho más tranquilo durante todo el trabajo", recordó. Apenas una semana después de presentarse a la prueba, ya sabía que el papel de Hugo iba a ser suyo.

Proyectos importantes

De hecho, Trujillo se considera un "afortunado" tanto en el terreno audiovisual como en el teatral, donde se prodiga habitualmente con producciones en todas las Islas. Hasta ahora, celebra, ha formado parte de proyectos importantes como Zorro, Camilo Superstar y varios cortometrajes.

Hace exactamente un año que se metió en la piel de este joven Guardia Civil y recuerda con mucho cariño este trabajo. Pese a ese carácter analítico de su personaje, Hugo también se suma a los planes "más activos en cuanto acción" y es uno de los principales apoyos para Weiss, la inspectora que interpreta Katia Fellin cuya incorporación a la comisaria isleña sirve de pistoletazo de salida para la trama. "En seguida empatizan mucho porque tienen unos métodos muy parecidos, son más cerebrales".

'Hierro' sentó cátedra

Su trayectoria es un muy buen ejemplo de cómo los profesionales isleños han dado un paso enorme en apenas unos años y de cómo las historias ambientadas en las Islas puede triunfar en las pantallas, da igual dónde se emitan. "Hierro fue la primera que instauró esa dinámica, hasta entonces no se había escuchado el acento canario de una forma tan natural como en esa serie. Ese es su legado".

Pese a que en Weiss y Morales se continúa con esa dinámica, Trujillo considera que "todavía queda camino por delante y mucho trabajo por hacer para que se valore el talento de los trabajadores de la interpretación y de los técnicos de Canarias".