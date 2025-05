El tinerfeño David Afonso lanza ‘Tanto para qué’ tras su paso por el Benidorm Fest 2025

Tan solo una semana después de que se celebrara la final de Eurovisión 2025, que se saldó con la victoria del representante austriaco JJ, y en mitad de una gran polémica por el resultado obtenido por la delegación israelí, la música relacionada con el certamen continúa siendo noticia. Y en esta ocasión, tiene acento canario. David Afonso fue uno de los dos isleños que participaron en la última edición del Benidorm Fest, la cita con la que España elige desde hace varios años al representante nacional para el festival europeo de la canción.

La participación en este festival se convierte para muchos de los concursantes en un trampolín que les permite escalar en el panorama musical nacional. Es el caso del artista orotavense, que comenzó a pensar en su futuro laboral cuando aún resonaban los ecos del Benidorm Fest. Así, acaba de presentar su nueva canción, Tanto para qué, un tema con el que vuelve a dejar claras sus influencias latinas y su predilección por el amor y el desamor para su música.

Nuevo videoclip

El cantante natural de La Orotava lanzó esta canción el pasado 9 de mayo pero ha sido esta semana cuando ha mostrado el videoclip del tema a través de sus redes sociales. Al igual que Amor barato –el tema con el que concurso en el Benidorm Fest–, Tanto para qué también es un tema romántico. «Siempre me han llenado más los acordes de los temas sobre el desamor porque son más rebuscados y me identifico. Me gusta explorarlos porque invitan al público a gozarlo bailando. Pero lo principal para mí es que las canciones cuenten una historia».

David Afonso asegura que Tanto para qué «tiene un poquito de mí, de los ritmos que me gustan, que he escuchado desde que era pequeñito, los ritmos latinos». Así, aunque no descarta probar con otros sonidos en el futuro, asegura que lo más importante para él es dar espacio en los temas para mostrar su esencia, que está muy vinculada a las orquestas, unas formaciones de las que ha disfrutado siempre de la mano de su familia.

«Quiero regalarle al público pinceladas latinas y que descubran los secretos de mi voz y, por supuesto, quiero que la gente baile», concluye. La composición de este tema ha sido un trabajo en equipo para que, así, «no fuera un tema plano, y hubiera alguna sorpresilla para el público que la escucha», avanza el cantante de Tenerife.

El tinerfeño, que continúa desempeñando el trabajo que tenía antes de participar en el Benidorm Fest -es electricista-, no tiene más que palabras amables para el programa de televisión que lo lanzó a la fama. «Para mí, supuso un aprendizaje grandísimo y me permitió conocer a una gran cantidad de profesionales con los que espero poder trabajar a lo largo de mi carrera», reflexiona.

Uno de sus sueños es interpretar sus nuevos temas sobre el escenario junto a su orquesta

«Una ventana para mostrar todo de lo que soy capaz». Así define el tinerfeño este concurso en el que resultó ganadora la cantante de Dos Hermanas, Melody. Afonso considera este programa una «experiencia brutal» que le permitió darse a conocer fuera de Canarias, una aventura que, de otra forma, habría sido muy complicada.

En este sentido, no tiene más que palabras bonitas para Melody de la que dice sentirse muy orgulloso: «Tuvo una actuación excelente en Eurovisión porque tiene una técnica vocal brutal y, como persona, es un diez». Destaca de ella que es una gran trabajadora y eso se reflejó en la carrera previa que realizó hasta participar en el festival anual de la canción europea.

David Afonso. / Andrés Gutiérrez

Precisamente en el Benidorm Fest fue la primera vez que Afonso se subió al escenario en solitario. Aunque cuenta con una dilatada carrera musical, en los últimos años ha formado parte de orquestas que lo han arropado durante sus actuaciones. «Actuar solo por primera vez y ante un público tan grande me permitió ser consciente de mis propios conocimientos y darme cuenta de lo que quería mostrarle al público», reflexiona el canario, quien asegura que lo más importante es hacer que el público disfrute con lo que él hace.

Propuesta personal

El Benidorm Fest lo animó a trabajar sin descanso para dar forma a su propia propuesta musical que ha desarrollado con el mismo equipo con el que participó en el concurso. Su principal objetivo es que estas canciones plasmen sus sentimientos y que conecten con sus oyentes.

Así, aunque le gustaría poder lanzar un disco a lo largo del próximo año, ahora mismo se plantea un trabajo tema a tema porque quiere seguir trabajando en Tenerife mientras desarrolla su carrera musical en Madrid, lo que le obliga a ir poco a poco.

Pero mientras eso llega, invita al público a que disfruten de su nueva canción, con la que más de uno podrá sentirse identificado. Además, lanza un deseo al aire: «Me encantaría que la orquesta donde he trabajado me acompañara alguna vez interpretando mis propias canciones». Y comenta que, aunque ahora mismo está muy centrado en lanzar música propia, no descarta participar de nuevo en el Benidorm Fest para volver a optar a representar a España en Eurovisión.