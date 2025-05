La Laguna recuerda el legado de Jerónimo Saavedra

La Casa de los Capitanes Generales de La Laguna ha abierto sus puertas para presentar la exposición ‘Arte y política: El legado de Jerónimo Saavedra Acevedo, que podrá visitarse hasta el próximo 5 de junio, de lunes a domingo de 10:00 a 14:30 horas. La muestra está organizada por la Asociación Cultural Hesperia 162, en colaboración con la familia de Jerónimo Saavedra y el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.

En esta muestra de 15 retratos del político canario se pretende destacar, cuando se cumplen dos años de su fallecimiento, la unión entre su trayectoria política y el arte. En ella se invita a los asistentes a reflexionar sobre su impacto en nuestra sociedad a través de los retratos realizados por varios artistas coetáneos canarios de la talla de: Harry Gordon Reuters, Manolo Padrón Noble, Alejandro Reino Sarmiento, Fernando Álamo González, Manuel Ruiz Rodríguez, Waldo Sosa Beltrán, Pepe Dámaso, José Carlos Gracia, Juan Carlos de Pablo, Naira Rodríguez, Joaquín Lizo Expósito, María Suárez Alemán, Sergio Gil Socorro y Pilar García Pérez.

Más allá del arte

Los lienzos que configuran esta muestra van más allá de una mera apreciación plástica, ya que la mayoría fueron realizados por artistas con los que compartió lazos de afectividad. Los rostros de Saavedra nos ayudarán a conocer mejor la psicología del personaje y su percepción a través de los años. Un homenaje que contará además con un recorrido por la vida del político canario a través de sus fotografías más personales.

Inauguración

Al acto de inauguración asistieron el alcalde de San Cristóbal de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; el concejal de Patrimonio Cultural de San Cristóbal de La Laguna, Adolfo Cordobés; el presidente de la Asociación Cultural Hesperia, José Marrero; la directora general de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática, Zoraida Hijosa Valdisán; la sobrina de Jerónimo Saavedra, Isabel Hernández Saavedra, y su sobrino nieto Alejandro Peñafiel Hernández.

Luis Yeray Gutiérrez, alcalde lagunero, comenzó la presentación recordando el gran afecto personal que sentía hacia Jerónimo Saavedra, y recordando una anécdota, un cariño por el municipio que Jerónimo compartió con él: "El día que tuve la oportunidad de dirigirme por primera vez a la ciudadanía recibí una llamada de Jerónimo Saavedra donde me dijo: ‘¡Ay, Luisito! ¡Qué maravilla ser alcalde de esa Casa de los Capitanes!’. Desafortunadamente no tuvimos la oportunidad de visitarla juntos, pero siempre me marcó desde la perspectiva de la ética y la moral, de por dónde tenía que caminar", sumó el alcalde al agradecimiento a las personas que hacen posible la muestra.

Su familia

Otro de los pilares de esta exposición, la familia del político, fue representada por su sobrino nieto, Alejandro Peñafiel, quien comentó: “El arte y la política fue lo que motivó a mi tío a lo largo de sus 87 años. Este es un homenaje no solo al primer presidente del Gobierno de Canarias, sino también a esa persona que construyó democracia y que contribuyó a la igualdad y libertad de nuestras islas”.

Por su parte, la Asociación Cultural Hesperia, representada por su presidente José Marrero, añadió: “El trabajo que estamos haciendo es dignificar la memoria histórica de muchas personas de la ciudad de La Laguna, no es una cuestión de improvisar determinadas situaciones. Se trata de la labor de personas como Saavedra”. Finalmente, Zoraida Hijosa, recalcó: “Aparte de la cultura y el arte, Jerónimo fue figura clave en la recuperación democrática y en la recuperación de los derechos humanos. Una persona que, además de su carácter solidario, fraguó avances en el sistema social de nuestro país”, puntualizó.

Otro detalle de la exposición. / El Día

Mecenas de la cultura

La vida de Saavedra permaneció profundamente sujeta a promulgar la educación y la cultural de las Islas Canarias. Fue creador e impulsor de los Premios Canarias en el año 1984, fundador en 1985 del Festival Internacional de Música de Canarias, con el objetivo de “enriquecer la oferta cultural de una región que goza de una secular tradición musical desde los albores del siglo XIX” y de “prestigiar internacionalmente el nombre de Canarias más allá del tradicional cliché de sol y playa”, siendo miembro del Consejo Asesor de este festival durante 40 años. También, fue Patrono del Teatro Real (Madrid), académico de la 2 Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid), miembro de honor de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel (Tenerife), Presidente de la Sociedad Filarmónica de Las Palmas, miembro destacado de los Amigos Canarios de la Ópera de Las Palmas, siendo además jurado en diferentes concursos musicales, como el Concurso Internacional de canto Alfredo Kraus, con quien compartió una gran amistad, o el certamen Internacional de la Zarzuela de Valleseco. Saavedra entendía la cultura en un sentido amplio y universal destacando su pasión, además de la música, por la pintura, la escultura y la literatura, implicándose a lo largo de su vida en la organización de diferentes exposiciones, conciertos y eventos culturales, dentro y fuera, de nuestras Islas.

El arte en su vida

En el mundo de la pintura Jerónimo tuvo grandes amistades que le acompañaron durante toda su vida, como César Manrique, quien se refería a Saavedra como “el padre de todos los canarios”, Pepe Dámaso, Fernando Álamo, Pedro González, Manolo Ruiz, García Alvarez, Miró Mainou, Felo Monzón, Gabriel Ortuño, entre otros. Además, de compartir su pasión por la escultura junto a Martín Chirino y Manolo González. En el ámbito de la literatura destaca su admiración por el escritor canario Benito Pérez Galdós, siendo el primer presidente de la Orden Galdosiana de La Palma. Durante su vida compartió grandes amistades con muchos de los escritores canarios de su tiempo, siendo la poesía uno de sus géneros literarios preferidos.

En la música, como buen melómano, tuvo grandes amistades con quienes compartía su gran afición por la que era conocido y reconocido dentro y fuera de nuestras Islas. Jerónimo Saavedra, profesor del Derecho del Trabajo, es conocido por su relevante papel en la consolidación de la autonomía canaria, su gestión en diversas áreas de la administración pública y su defensa de los intereses de Canarias en el ámbito nacional y europeo. Además, de ser un referente por ser el primer político español en ocupar altos cargos que declaró abiertamente su homosexualidad, lo que representó un hito en la política española. Su carrera se caracterizó por un fuerte compromiso con la democracia, los derechos civiles y la mejora de la calidad de vida en Canarias.

Carrera política de Jerónimo Saavedra

Su dilatada carrera política ha estado ligada al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) al que se afilió en 1972 durante la dictadura de Franco. Participando activamente en la transición democrática de España, siendo además un importante referente en los inicios del sindicalismo en España, perteneciendo a la ejecutiva nacional de la Unión General de Trabajadores (UGT). Fue el primer presidente del Gobierno de Canarias tras la aprobación del Estatuto de Autonomía en 1982, cargo que ocupó hasta 1987. Posteriormente, volvió a ocupar la presidencia entre 1991 y 1993. En el ámbito nacional, fue Ministro de Administraciones Públicas (1993-1995) y Ministro de Educación y Ciencia (1995-1996) bajo la presidencia de Felipe González. Después de su etapa en el gobierno nacional, fue alcalde de su ciudad natal, Las Palmas de Gran Canaria (2007-2011). A lo largo de su carrera, Saavedra también fue elegido en varias legislaturas como diputado: diputado constituyente (1977-1979), I (1979-1982), II (1982-1986), y VI (1996- 2000) y senador por la CC.AA. de Canarias (2019-2003). Siendo diputado constituyente, participó activamente en la redacción del primer Estatuto de los Trabajadores. En 2011, 3 fue nombrado Diputado del Común, es decir, el Defensor del Pueblo Canario, cargo que ocupó hasta 2018, año en el que se retiró de la vida política activa.

La masonería

Jerónimo era uno de los grandes masones españoles, y como tal le fue entregada la máxima distinción en la sala que lleva su nombre en el Auditorio Alfredo Kraus en el año 2022. Fue nombrado masón del año en 2016. Pertenecía a la "Logia Abora 87" (La Palma) y tenía como segunda Logia a la “Logia Hesperia 162” (Gran Canaria), en la que estuvo desde su levantamiento de columnas en 2016. Siempre siguió la intuición de Abora porque pensaba que su abuelo, Jerónimo, había sido masón cuando fue gobernador militar de la isla de La Palma.

A lo largo de su vida, Saavedra tuvo una gran cantidad de reconocimientos y condecoraciones, destacando la Gran Cruz de la Orden Carlos III, la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X El Sabio, la Orden del Mérito Constitucional, el Gran Collar de la Orden de las Islas Canarias, la Medalla de Oro de Las Palmas de Gran Canaria, la Medalla de Oro de la Cruz Roja Española, Hijo Predilecto de Las Palmas de Gran Canaria y de la Isla de Gran Canaria e Hijo Adoptivo de la Isla de La Palma, la Gran Cruz de la Orden Francisco de Miranda (República de Venezuela), la Gran Cruz de la Orden de S.M. el Rey Abdalá (Reino de Jordania), Caballero de la Orden de la Legión de Honor (República Francesa) y la Gran Cruz de la Orden de Servicios (República Federal Alemana).

Nacimiento

Nacido en el barrio de Vegueta (Las Palmas de Gran Canaria) el 3 de julio de 1936, Saavedra es considerado una figura clave en la política canaria y española de los siglos XX y XXI. Falleció el 21 de noviembre de 2023, en la casa familiar que lo acogió en sus intensos 87 años de vida. Jerónimo Saavedra se erige como un personaje clave en la historia de la política española y canaria del último cuarto del siglo XX y de los primeros decenios del XXI.